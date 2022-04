Telia Meetup toob kokku Eesti ettevõtete esindajad ja tehnoloogiaeksperdid

Avatud uste päev Foto: Kristiina Võrk

Telia Meetup, mille raames viime läbi üle 20 inspireeriva seminari, toimub Telia peamajas juba 26. mail. Koos tehnoloogia, IT ja küberturvalisuse ekspertidega arutame erinevaid päevakajalisi teemasid ning räägime innovaatilistest lahendustest, mis aitavad ettevõtetel oma äri veelgi paremini ajada.

Sündmus on jaotatud teemalokkidesse ning huvitavaid teemasid jagub nii ettevõtete juhtidele, IT juhtidele kui ka spetsialistidele.

Küberturvalisus fookuses

Seni pole Ukraina sündmused avaldanud Eesti kübermaastikule otsest mõju, hoolimata sellest aga peame pöörama rohkem tähelepanu oma valmisolekule ning võimekusele küberrünnakutele reageerida ning loomulikult ei saa me seda teemat tähelepanuta jätta. Selge on see, et kõiki küberturbe intsidente siiski ära hoida ei ole võimalik, küll aga saab nende lahendamiseks valmistuda ning räägime sellest, mida teha, kui realiseerub halvim stsenaarium ning intsident siiski leiab aset.

Toimepidevus kriisiolukorras

Disaster recovery ehk ettevõtte toimepidevusplaani olemasolu on tänase kontekstis paljudes ettevõtetes saanud kõrgema prioriteedi. IT juhtide klubis ootab taas külalisi põnev diskussioon, kus arutame koos Kaubamaja IT direktoriga Andreas Leznevskyga, kuidas tagada ettevõtte toimepidevus kriisiolukorras.

5G – lähiaastate innovatsioonivedur

Juba lähiajal algavad sageduslubade oksjonid, kuid loomulikult on see vaid teekonna algus ja pikk tee on veel minna. 5G massiline kasutuselevõtt toob kasu paljudele sektoritele ning on samal ajal ka keskkonnasäästlik. Räägime sellest, kuidas 5G tehnoloogia meid lähiaastail mõjutab ning millistes valdkondades see eelkõige rakendust leiab.

Kuidas suurandmete abil uusi kliente võita?

Viimastel aastatel on palju räägitud suurandmetest ning võimalustest, mis nende abil ettevõtete jaoks avanevad. Arutame Meetupil, kuidas näiteks liikuvusandmed aitavad ettevõttel aru saada, kes on tema praegused ja potentsiaalsed kliendid ning millised on nende käitumismudelid ja eelistatud liikumistrajektoorid. Puudutame ka keskkonna aspekti ning räägime sellest, kuidas suurandmed aitavad keskkonna mõjusid hinnata.

Spetsialistidele suunatud teemaplokis tutvustame, kuidas Telia saab õla alla panna DevOps arendajatele, räägime IoT lahendustest ja protsesside digitaliseerimisest. Järjest kasvab ettevõtete huvi teenustõkestusrünnakute (DDoS) vastaste lahenduste vastu ning räägime ka ettevõtte kaitsestrateegiast olukorras, kus DDoS rünnakute oht järjest kasvab.

IT teenuste plokis on kõneaineteks hübriidtöö võidukäik ning kliendipõhised rätsepalahendused.

Eelmisel aastal hõikasime üritusel välja kaks olulist uuendust, soovime seda traditsiooni jätkata ning ka seekord ootavad osalejaid mitmed põnevad uudised.

Ürituse demoalal saab tutvuda kõige värskemate tehnologiauudistega. Kohal on Dell EMC, HPE (Hewlett Packard Enterprise), Trend Micro, Microsoft, Cisco, Huawei ja paljud teised.

Videoülekande vahendusel saab üritusest osa võtta ka Tartus ja Narvas.

Registreeru Telia Meetupile > pakkumised.telia.ee/meetup