Andres Veske: varsti on loodusega tasakaalus majandustegevus konkurentsis püsimise eeldus

Eesti majandus on teelahkmel. On neid, kes tahavad minna tagasi vanade majandusmudelite juurde, ning on neid, kes näevad rohepöördes võimalust uueks arenguhüppeks. Rohetiigri Akadeemia aitab vastata küsimustele, kuidas juhtida rohemuutusi ettevõtetes ja organisatsioonides.

Selleks, et juhtida muutusi majanduses, on vaja esmalt muuta mõtteviisi ja mõista kasvu ja arengu erinevust. Need ei ole sünonüümid. Vaja on minna üle tasakaalus majandusele, mis seab esiplaanile looduse. Andres Veske Rohetiigri nõukogu esimees ja erasektori suuna juht

On üsna vähe teada fakt, et Eesti kasutas sellel aastal oma loodusressursid ära juba 14. märtsiks (Earth Overshoot Day 2022). On selge, et meie majandusmudel ei ole sellisel moel jätkusuutlik, sest loodus on terviklik süsteem ja suletud süsteemist ei saa lõputult ressursse ammutada, ilma et sinna tagasi ei anna. Seetõttu peame liikuma loodusega tasakaalus majanduse suunas.

Tasakaalus majanduse puhul looduskeskkond ei halvene, vaid paraneb. Sellega pareneb ka inimeste heaolu, tervis ja elukvaliteet. Tasakaalus majandus loob Eesti ühiskonnale konkurentsieelise, mis hiljem muutub majandustegevuse vältimatuks eelduseks kogu maailmas.

Rohetiigri Akadeemia õpetab, kuidas rohemuutusi juhtida

Oleme nelja Tallinna ülikooliga – TalTech, Tallinna Ülikool, Eesti Kunstiakadeemia ja Estonian Business School – pannud koostöös kokku programmi, mis annab hea ning silmaringi avardava sissejuhatuse globaalsest keskkonnaolukorrast ja majandussektorite keskkonnamõjust. Seejärel minnakse konkreetseks: iga ettevõte hindab ära oma keskkonnamõju ning valib välja ühe väljakutse, mida hakatakse lahendama. Selleks antakse osalejatele kätte juhtimise, protsessidisaini, turunduse ja kommunikatsiooni tööriistad. Kogu teekonna vältel on ettevõtetel abiks Eesti parimad eksperdid erinevatelt aladelt. Akadeemia lõpus on kõikidel palju selgem arusaam sellest, mis on just nende ettevõtte kõige suurem keskkonnamõju ja kuidas seda vähendada.

Rohetiigri Akadeemia III lennule on registreerimine avatud! Vaata lisainfot siit >>

Tutvu ka 2021. aastal Rohetiigri Akadeemia I lennu lõpetanud ettevõtete arengulugudega: Elmar Vaher, PPA peadirektor: “Rohetiiger andis meile tõuke küsida endalt, kuidas luua turvalisust nii, et me hoiaksime sellega ka ümbritsevat loodust. See küsimus langes viljakale pinnale. Politseinikel on loomuses aidata ning meil on suur mõju – sõidame ju iga aasta 20 miljonit kilomeetrit, prindime välja hektari metsa ja kanname läbi 6 tonni vormiriideid. Pilootprojektist saadud väe ja teadmiste põhjalt teeme kindlustundega otsuseid, et meie pikaajalised investeeringud, nagu näiteks uued hooned, või väiksemad sammud, nagu näiteks mesilased politseimaja katusel, töötaksid puhtama tuleviku ja turvalisema elukeskkonna nimel.” Katrin Tamm, AS Tere roheteemade vedaja: “Roheteemadel liigub väga palju informatsiooni ja sageli on keeruline selles infohulgas orienteeruda ning õigeid valikuid teha. Rohetiigri Akadeemia on olnud meile roheteekonna alustamisel suureks abiks. Oleme palju õppinud, saanud julgustust ja tuge, et viia läbi suuremaid muudatusi nii oma ettevõtte sees kui ka ühiskonnas laiemalt. Vähem tähtis ei ole muidugi ka saatusekaaslaste ehk teiste pilootorganisatsioonide arengut jälgida, nendega oma kogetut jagada ja neist inspiratsiooni saada.“