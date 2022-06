Mida teha, kui ettevõtte süsteeme on rünnatud?

Küberrünnakute hulk järjest kasvab ning üha rohkem on neid ettevõtteid, kes on reaalsete ohtudega silmitsi seisnud. Selge on see, et kõiki küberturbeintsidente siiski ära hoida ei ole võimalik, küll aga saab nende lahendamiseks valmistuda. Kuidas sellises olukorras käituda ning kust abi otsida?

Küberrünnete sihtmärgiks sattumisetõenäosust saab vähendada, kasutades kaasaegseid küberturbelahendusi ning selle kõrval peab olema võimekus küberturbe probleemiga tegelemiseks juhul, kui küberintsident siiski aset leiab.

Küberründe tõenäosuse vähendamiseks tuleb tagada vajalik küberturbe baastase, mis hinnanguliselt nurjab 83% küberrünnetest. Baastase koosneb neljast põhikomponendist: töötajate teadlikkus, tegevusplaani olemasolu kriisiolukorra realiseerumisel, seadmete haldamine ja kaitselahendused, ülevaate omamine toimuvast.

Mida teha, kui vaatamata pingutustele ettevõte siiski satub küberpättide huviorbiiti ning langeb rünnaku ohvriks?

Küberrünnak tabab alati ootamatult ning selline olukord vajab kiiret reageerimist ning kohest spetsialistide sekkumist. Reaalsuses aga ei pruugi sellist spetsialisti alati käepärast olla ning sageli hakatakse paaniliselt otsima, kes saaks sellises olukorras abi pakkuda alles siis, kui häda on käes, kaotades sellega väärtuslikku aega. Küberintsidendi lahendamisel on iga minut oluline, sest olukord süveneb kiiresti ja muutub ettevõtte jaoks järjest raskemaks. Seega ootamatusteks tasub valmistuda.

Seepärast töötaski Telia välja uue Küberintsidendi Abi teenuse, mis võimaldab küberturbeintsidendi puhul kiiresti parimate spetsialistide abi saada.

Abi on ühe telefonikõne kaugusel

Küberintsidendi realiseerumisel ei ole vaja hakata otsima, kes aitab, tuleb vaid küberintsidendist teada anda ning selle lahendamisega hakatakse tegelema.

Teenus sisaldab:

• kontaktnumbrit, kuhu intsidendist teatada

• konkreetset reageerimisaja kokkulepet;

• eksperdi abi, kes aitab intsidendi lahendamist koordineerida;

• küberturbespetsialistide valmisolekut asuda juhtumit lahendama;

• vajadusel abi Telia partnerettevõtetelt;

• vajalikke tööriistu küberturbejuhtumi lahendamiseks;

• kokkuvõtet juhtumist ja soovitusi edaspidiseks.