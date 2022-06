Enneolematud kohvijoogid sinu kodus

Sensatsioonilise JURA Z10 mudeli näol on tegemist maailma esimese espressomasinaga nii soojade kui ka külmade kohvijookide nautimiseks.

Suvine terrass, päikeseline päev, hea seltskond või nauditav omaette olemine ja mahedamaitseline aromaatne külm kohv vaid üheainsa nupuvajutuse kaugusel... Siiani kuulus taoline stsenaarium unistuste valdkonda, kuid nüüd on see tänu JURA uuele tehnoloogiale tõeks saanud. Külmpruulitud jooke saab nüüd tõesti valmistada kodus oma kohvimasinaga!

Pole saladus, et külmpruulitud kohvijoogid on võidukäiku tegemas. Iga kohvik ja tankla tuleb välja üha uute toodete ja järjest isuäratavamate pakkumistega. Eestlased on suvehooajal jääkohvi usku! Pole ka ime, sest mis annaks paremini energiat ja pakuks samal ajal värskendust ning maitsenaudingut, kui päike õhu kuumaks kütab?!

Kui kohvi omaduste ning sellest erinevate jookide valmistamise tehnoloogia ei ole igapäevatöö, ei pruugi olla päris selge, miks külma kohvijooki ei või valmistada lihtsalt tavalist kohvi jahutades. Siinkohal ei käi jutt jääkuubikutega jahutatud või lihtsalt jahtunud hommikukohvist, millel õige maitse juba kadunud, vaid sõna otseses mõttes värskendavast elamusest. Kui kuum vesi toob kohviubadest välja iseloomuliku mõruduse, siis külmpruulitud kohv üllatab oluliselt mahedama maitsega.

Külm vesi pulseerib läbi kohvipuru ning värskendavalt jahe kohv valmib mõne sekundiga. Sellise uudse kohvivalmistamise viisi tulemuseks on erinevalt tavakohvist ülimahe jook. Garanteeritud on uudne aroom ja maitseelamus igal kuumal suvepäeval.

Šveitsi ettevõte JURA on pühendunud esmaklassiliste täisautomaatsete kohvimasinate valmistamisele ning on selgelt kohvimasinate turuliider. JURA põhiolemust iseloomustavad märksõnad nagu uuenduslikkus, täpsus, kvaliteet, töökindlus ja jätkusuutlikkus. JURA on võitnud mitmeid auhindu ja nominatsioone oma tehnoloogiate eest.

Ettevõte on oma eesmärki – pakkuda igale inimesele koduseinte vahel parimat kohvinaudingut – edukalt täitnud juba enam kui 90 aastat.

Lisaks väga heale kohvielamusele on JURA üheks viimase aastakümne prioriteediks keskkonnasäästlikkus ning tänu sellele ollakse tuntud oma keskkonnateadlikkuse ning ressursside ja energia vastutustundliku kasutamise poolest. Just seetõttu keskendutakse täisautomaatsetele espressomasinatele, mis on energiatõhusad ega tekita ebavajalikke pakendijääke.

JURA kohvimasinates kasutatakse uuenduslikke tehnoloogiaid ja energiasäästlikke režiime, mis aitavad vältida liigse elektrienergia kulutamist. Energia säästmise režiimi saab kohandada vastavalt isiklikele eelistustele ja sellega on võimalik energiat kokku hoida kuni 40%. JURA kohvimasinad on vastupidavad ning nende kvaliteet ei lange isegi pärast aastatepikkust kasutamist.

JURA kohvimasinate loomisega tegelevad igapäevaselt parimad Šveitsi insenerid ja nad lähtuvad ühest eesmärgist: kui klassikalises kohvibaaris on baristadel tarvis head kunstilist kätt, intuitsiooni ja kogemusi, siis JURA kohvimasinat kasutades peab ühe nupuvajutusega saabuma vähemalt sama hea tulemus kui proffidel.

Leidlikud lahendused

JURA kohvimasinaid iseloomustab luksuslik kasutusmugavus. Intelligentne algoritm tuvastab isiklikud eelistused ja kohandab avaekraani selliselt, et kaks või neli kasutaja lemmikjooki on alati kuvatud. Toote seadeid, nende asetusi ja jookide nimetusi saab muuta vastavalt isiklikele eelistustele. Näiteks võib seadistada cappuccino kohvijoogi jahvatusastet ja piima kogust vastavalt iga pereliikme maitse-eelistustele ning salvestada kohvimasina mällu enda nime järgi.

JURA -l on ka WiFi-ühenduse võimalus, millega saad mugavalt kasutada kõiki kohvimasina funktsioone oma nutiseadmetes. Ühendades kohvimasina mobiilirakendusega on lemmik kohvijoogi tellimine teisest toast või masina puhastusprotsessi käivitamine telefoniga uus normaalsus.

Kohvimasina puhastamine on lihtsam kui kunagi varem. Masina ekraanil kuvatav tekst ja pildid abistavad kasutamisel ja juhendavad sammhaaval läbi kõigi hooldusprogrammide.

Maksimaalseks kohvielamuseks on JURA insenerid loonud ja patenteerinud kohvivalmistamise süsteemi, mis lubab kohvijookidest kätte saada parimad maitse- ja lõhnaomadused. Enne tegelikku tõmbeprotsessi niisutatakse jahvatatud kohv veega. Kohvi poorid paisuvad ja aroom hakkab vabanema. Nutikas eeltõmbesüsteem (I.P.B.A.S.©) reguleerib tõmbamiseks kasutatavat veekogust kohvipuru koguse järgi. Tulemuseks on suurepärane maitse ja sametiselt pehme crema ehk piimavaht. Lisaks on välja arendatud unikaalne impulss-tõmbeprotsess (P.E.P.®), mis loob enneolematu aroomi ja avaldab jookide nagu espresso ja ristretto parimad omadused.

Uuenduslike JURA piimavahustite abil saab tänu revolutsioonilisele peenvahustustehnoloogiale valmistada peene poorse vahu, mis säilitab pikka aega oma konsistentsi. Saate hõlpsasti valmistada parimate Itaalia kohvikute tasemel mõnusat cappuccino’t ja latte macchiato’t.

JURA Z10 on ideaalne nii kuumade kui ka külmade kohvijookide nautimiseks.

Iga JURA Z10 valmistatud tassitäis kohvi, olgu kuumalt või külmalt, on tõelised meistriteosed. Ja kuitahes harjumuspäraseks argipäeva osaks see luksus Sinu jaoks ka ei muutu, uudsust maitsetes jagub aastateks.

Külmpruuli näol on tegemist oivalise põhjaga jahutavatele kokteilidele, mis maitseb võrdselt hea lihtsalt jääga, aga ka mahla, tooniku või mulliveega. Lisada võib erinevaid siirupeid, ürte või mistahes fantaasia vilju. Just see killuke vabastavat luksust, mida soojal ajal ootad.

Juhuks, kui nüüd seda lugedes suu vett jooksma hakkas ja tahad kohe katsetama asuda, toome välja paar mõnusat retsepti. Kindlasti leiab iga kohvinautleja siit uue lemmiku, millega ennast suvisel ajal premeerida.

BLUE COOL

Vaja läheb

• 45 ml kuuma espressot

• Limonaadi

• Curaçao likööri või Blue Curaçao siirupit

• Jääkuubikuid

Valmistamine

Võta kõrge joogiklaas ja täida see pea ääreni jääkuubikutega. Vala 2/3 klaasist täis kihisevat limonaadi ning lisa sellele 10ml Curaçao siirupit või likööri. Valmista eraldi nõus espresso 45 ml veega. Vala värske kuum espresso klaasi, kuid tee seda ettevaatlikult. Kui joogid omavahel ei segune, tekib kena kihiline efekt.

COLD BREW EXOTIC SUNRISE

Vaja läheb

• 55 ml külmpruulitud espressot

• 55 ml ananassimahla

• 5 ml kookosesiirupit

• Jääkuubikuid

Valmistamine

Täida segamiskann poolenisti jääga. Lisa ananassimahl ja kookosesiirup. Aseta kann kohvimasina alla ja valmista 55 ml külmpruulitud espressot. Sega kõik läbi, kuni segu on kerge ja vahune. Serveeri jook koos ülejäänud jääga väikeses latte macchiato klaasis.

NIPP! Maksimaalse maitse saavutamiseks vali külmpruulitud espresso jaoks kõige suurem võimalik kanguse aste. Lase joogil veidi seista ja vaata, kuidas klaasi tekib lummav päikesetõus.

Hea teada! • Kuna röstitud kohv sisaldab 0,1% lenduvaid maitseaineid, on see üks maailma aromaatsemaid toiduaineid. • Nii kohvioad kui ka jahvatatud kohv on säilitustingimuste suhtes väga tundlikud. Kohvi tuleb kaitsta hapniku eest, sest see on kohviaroomi suurim vaenlane. Sel põhjusel tuleb kohvi alati säilitada kuivas, pimedas ja jahedas kohas, tihedalt suletud pakendis. • Õhuga kokku puutunud jahvatatud kohv säilib värskena umbes kaks nädalat. Pärast seda hakkab kohvi maitse kiiresti halvenema ning sellisest kohvipulbrist valmistatud jook on mageda ja liisunud maiguga.