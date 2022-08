Huvi taastuvenergia vastu on erakordselt kõrge ja töösse läheb iga projekt

Nii eramajaomanike kui ka ettevõtjate puhul on sellel aastal elektrihinna meeletu tõusu tõttu selgelt näha huvi kasvu taastuvenergialahenduste vastu. Baltic Industrial OÜ taastuvenergia projektijuht Kaspar Kriisk nendib, et eraklientide esitatud päikeseenergiaparkide taotluste hulk on poole aastaga lausa kolmekordistunud, samas on taotluste läbivaatamine Elektrilevis veninud nädalalt-pooleteiselt kahe kuuni.

„Viimaste nädalate elektrihindade puhul on olnud mõnel tunnil elektrit isegi soodsam diisel­generaatoritest toota,” muigab Kriisk. Baltic Industrial sai muide alguse just diiselmootorite ja -generaatoritega tegelemisest, alustades 15 aastat tagasi üle maailma tuntud tootja Cummins ainuesindajana Baltikumis. Tänaseks on ette­võte üks suurima kogemusega varu­generaatorite müüjaid Eestis ning tema klientideks on tööstus- ja ehitusettevõtted ning ka eraisikud. Mõned aastad tagasi hakkasid aga kliendid huvi tundma päikesepaneelide vastu just elektrivõrgust sõltumatute lahenduste otsinguil. Diiselgeneraatorit kombineerides päikesepaneelidega on võimalus luua elektriühendus kohta, kuhu olemasolev elektritaristu ei ulatu. Seetõttu võttis Baltic Industrial vastu otsuse astuda ka taastuvenergiasektorisse.

Kriisk selgitab, et nende ettevõtte eripära seisneb selles, et seal ei tegeleta lihtsalt paneelide müügi ja paigaldamisega, vaid pakutakse nii uutele kui ka olemasolevatele hoonetele päikesepargi terviklahendust alates projekteerimisest ja lubade taotlemisest kuni toodete tarnimise, paigalduse ja hilisema dokumentatsioonini. Klient ei pea selle toimingu juures ise üldse vaeva nägema.

„Meie põhisuund on majaomanikest äri­kliendid, kellel on palju vaba katusepinda ning pidev vajadus elektrienergia järele. Kõige tasuvam on investeering ikka siis, kui elektrienergia tarbimine toimub samal ajal kui päikesest energia tootmine ehk päeval, nagu tööstuste, tootmiste ja kontorihoonete puhul,” selgitab Kriisk. „Ülejääva energia müümine ja ostmine toimub küll börsihinna alusel, kuid ostu puhul lisandub aktsiis ning võrgu- ja taastuvenergiatasu. Seega on mõistlik tarbida oma toodetud päikeseenergiast ära maksimaalne osa ning alles siis müüa ülejääk võrku.”

Baltic Industrial pakub ka päikeseenergia salvestuslahendusi, kuid Kriisk nendib, et need süsteemid on täna päris kallid. Samuti pole need veel piisavalt vastupidavad – kui päikese­paneelidele pakutakse tootlikkuse garantiid alates 25 aastast, siis akud tahavad oluliselt tihedamalt vahetamist. Siiski võib akude hind hakata tänu tehnoloogia kiirele arengule juba mõne aasta möödudes alanema ning selleks puhuks tasuks kaaluda valimist kohe sellise inverteriga lahendus, millele saab soovi korral akud juurde liita.

Kuidas alustada päikesepargi rajamist?

„Kui klient pöördub meie poolepäikesepargi hinnapäringu saamiseks, siis väga palju meil sisendinfot tegelikult vaja ei olegi. Vajame elektritarbimise numbreid aasta lõikes suviti ja talviti ning hoone jooniseid, kuid tegelikult saame maja ka ise üle mõõdistada ning katuse võimekuse arvutada. Seejärel simuleerime arvuti abil katusele kuni 10 varianti päikeseparke ning arutame koos kliendiga, milline versioon on nii rahaliselt kui ka visuaalselt sobivaim,” räägib taastuvenergia projektijuht. „Pakume alati mitu tehnilist lahendust ning teeme tasuvusarvestuse ja simulatsioonid, et aru saada, mida see investeering kliendi jaoks tähendab näiteks 10, 15 või 20 aasta pärast. Just selline tehniline põhjalik lähenemine eristab meid turul konkurentidest ja tekitab klientides huvi.”

Läbi saab mängida nii erinevad tooted, pargi võimsuse kui ka muud situatsioonid, näiteks tasuvusarvutused teha, kui elektrihind peaks olema 20 aastat sama või kahaneks või kasvaks igas aastas 3 või 30 protsenti. Selle põhjal saab klient paremini aru projekti riskidest ning teeb teadlikuma otsuse. Kriisk möönab, et tasuvusarvutusteni jõudes tegelikult eriti projektist loobujaid ei ole olnud. Pole ka ime, sest sellesuvised müstilised elektrihinnad ning päikeseline suvi on toonud päikesepaneelide omanikele märkimisväärset kasu.

„Meie eesmärk on oma lahendustega tuua kliendile reaalset kasu. Mõnel kliendil on palju vaba maa-ala ja ta tahab maapealset päikeseparki ning enamikku toodangut edasi võrku müüa. On kliente, kelle hoone katus ei sobi paneelide jaoks, näiteks ei kannata raskust või on kehva paiknevusega ilmakaarte suhtes, sel juhul oleme teinud samuti lahenduseks maapaigaldise. Oleme paigaldanud paneele ka ühistutele, kelle puhul on vahel osapooli omajagu ja keerukas investeeringuks nõusolekut saada. Pole vahet, millised võimalused või probleemid kliendil on – meie soov on teha projekt, mis oleks tõesti hea investeering.”

Tänaste elektrihindade juures võib päikese­park ära tasuda juba 4 aastaga

Kuigi taotlustele vastamine pole suure töö­mahu tõttu hetkel Elektrilevi poolt kõige kiirem teenus – senise suve alguse nädala-pooleteise asemel võtab see nüüd kaks kuud –, tasub Kriiski sõnul päikesepargi arendamisega peale hakata kohe. „Selle aja sees, kui taotlus ootab Elektrilevi vastust, saame teha projekte ja simulatsioone ning tellida ära materjalid ja enne talve pargi püsti panna! Äriklientidele pakume aga sellist lahendust, et dimensioneerime päikesepargi vastavalt kliendi enda elektritarbimisele ning paigaldame ka süsteemi võimsust piirava seadme. See tähendab, et süsteem toodab elektrit täpselt nii palju, et saaks selle kõik majasiseselt ära tarbida ning võrku ei lähe midagi. Ja kui ükskord saabub Elektrilevi poolt sobilik liitumisluba, saab ühenduse kohe veebi kaudu avada.”

Ta lisab, et tänaste kõrgete elektrihindade juures võivad tasuvusarvutused olla isegi nii head, et päikesepark tasub end juba nelja aastaga ära. Loomulikult on seejuures oluline ka paneelide ja muude komponentide kvaliteet. Baltic Industrial valib projektidesse alati kõige sobivamad päikesepaneelid, lähtudes tehnoloogiast, tootjast, hinnast ning sobivusest konkreetsesse projekti. Tooteid valitakse aga ka selle järgi, et kasutatakse ainult Bloombergi Tier 1 nimekirjas olevaid päikesepaneele. Nende tootjad on suured, usaldusväärsed ja kvaliteetsed ettevõtted, kes on olemas ka 25 aasta pärast, et antud garantiilubadusi ellu viia.

„Samuti jälgime pidevalt enda loodud päikeseparkide toimivust. Kontrollime näiteks elektriarvete põhjal oma mudelarvutusi ning teeme statistikat. Viimane näitab, et meie suurim „möödalask” negatiivses suunas on olnud kolm protsenti ning positiivses suunas oluliselt enam. Seega oleme pigem konservatiivsed ja kahe jalaga maal ega ilusta oma projekte kliendi kahjuks. Ja kasutame seejuures muidugi kvaliteetset tarkvara.”

Samamoodi hindab Baltic Industrial kvaliteeti ka esindatavates generaatorites. Cumminsi diisel- ja gaasigeneraatorid eristuvad konkurentidest selles osas, et Cummins toodab ainsana maailmas kõik oma generaatorite komponendid ise. See tähendab, et kui viie aasta pärast on generaatoris midagi tarvis välja vahetada, pole ohtu, et varuosasid enam ei toodeta. Cumminsi generaatorite võimsus ulatub 12 kilo­vatist mitme megavatini.