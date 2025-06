Tagasi 18.06.25, 15:36 Laanetile esitati süüdistus kelmuses Reformierakonna liiget ja endist justiitsministrit Kalle Laanetit süüdistatakse kelmuses ametiisikuna.

Foto: Liis Treimann

„Prokuratuuri hinnangul on senise kriminaalmenetluse käigus vajalikud tõendid kogutud ja nende põhjal on alust esitada süüdistus, et kohus saaks tõendite hindamise järel õigust mõista,“ ütles Harju maakohtule süüdistusakti esitanud majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Olgerd Petersell teate vahendusel.