Uue põlvkonna visiitkaart STAP jagab andmeid elektrooniliselt ja jätab puud kasvama

Nutikas elektroonilise kiibiga varustatud visiitkaart STAP salvestab andmed NFC-tehnoloogia abil telefoni ja on piiramatult kasutatav, kaotades vajaduse paberkaartide trükkimiseks. Foto: Smart Tap OÜ

Aastas raiutakse visiitkaartide tootmiseks maha ligi kaks miljonit puud. Eesti ettevõtte Smart Tap OÜ asutajad, vennad Renar ja Raigo Kivirand otsustasid tulla turule keskkonnasõbraliku elektroonilise visiitkaardiga, mis mahutab paberist visiitkaartidest oluliselt rohkem andmeid ja mille andmed on lihtsalt jagatavad ning muudetavad.

„Olime ka ise aastaid kasutanud traditsioonilisi visiitkaarte ja tellides mõtlesime iga kord, kui palju nende trükkimine paberit ja muid loodusressursse kulutab. Seda enam, et enamik visiitkaarte leiavad suhteliselt kiirelt tee prügikasti või on vajalikul hetkel unustatud kontorilauale,” räägib Raigo. „Nii sündis idee luua selline visiitkaart, mis oleks püsiv, keskkonnasõbralik ja pakuks inimestele rohkemat.”

Nutikas elektroonilise kiibiga varustatud visiitkaart STAP salvestab andmed NFC-tehnoloogia abil telefoni ja on piiramatult kasutatav, kaotades vajaduse paberkaartide trükkimiseks. „Sellise visiitkaardi kasutamine on tõesti lihtne: võtad ärikohtumisel oma nutika kaardi välja, asetad selle inimese telefoni juurde, kellega soovid andmeid jagada. Ja kohe avanebki tema telefonis sinu visiitkaart koos kõigi andmetega ning telefoninumbri saab näiteks otse salvestada kontaktidesse. NFC-tugi on olemas kõigil uuematel telefonidel, aga vanemate mudelite jaoks on kaart varustatud ka QR-koodiga,” selgitab Renar.

Piiramatu kontaktandmete jagamine ja reaalajas andmete muutmine

Virtuaalse visiitkaardi eelis on, et sellega saab oma kontaktandmeid jagada piiramatuid kordi, see mahutab tavalisest visiitkaardist oluliselt rohkem andmeid ja kontaktandmeid ei pea enam käsitsi telefoni trükkima. Samuti on neid lihtne muuta: seda saab teha oma profiilile logides reaalajas. Ja kuna kõik andmed salvestatakse ühe kontakti alla, on hiljem lihtne otsida kontaktandmeid ka firma nime järgi, kui näiteks inimese nimi peaks olema ununenud.

Kui tavalisi visiitkaarte trükitakse korraga sadu või tuhandeid, siis STAP-i puhul piisab ainult ühest plastikust, bambusest või metallist kaardist – materjali saab valida vastavalt maitsele. Samuti saab kaardi disainida erinevates toonides ning kujundusega, vastavalt kliendi soovidele või ettevõtte logole. Kaardid on efektsed, kiired ning NFC-tehnoloogia on näidanud end samuti turvalise ja kindlana.

Nutika visiitkaardi STAP saab disainida erinevates toonides ning kujundusega, vastavalt kliendi soovidele või ettevõtte logole. Foto: Smart Tap OÜ

Kaamos Group, kus võeti esimesena Eestis elektroonilised visiitkaardid kasutusele kogu ettevõtte ulatuses. Smart Tapi esimene suurklient oli, kus võeti esimesena Eestis elektroonilised visiitkaardid kasutusele kogu ettevõtte ulatuses.

Kontori kolimise ja aadressi muutuse järel pidime trükkima tuhandeid uusi visiitkaarte. Otsisime sobivat lahendust pabervisiitkaartidest loobumiseks ning ühtlasi paber- ja prügimajanduse vähendamiseks ja leidsime innovaatilise STAP visiitkaardi, mille andmete sisu saab uuendada elektrooniliselt. Maris Pukk Kaamos Grupi turundusjuht

AknaCentrum asendas samuti paberist visiitkaardid elektroonilistega ning ettevõtte juht Kevin Triik nendib, et lahendus on tõesti väga äge, sest lisaks kontaktandmetele saab jagada ka muid andmeid, näiteks profiilipilti ja sotsiaalmeedia linke. Muide kaart on varustatud ka TikToki ikooniga.

Sammu tuleviku ja keskkonnasäästlikuma tuleviku poole on astunud ka Arras CF, mille töötajad kiidavad nutikate visiitkaartide mugavust: nendega saab korduvalt andmeid jagada nutiseadmetesse ning kõigest paari klikiga on vajalikud kontaktid salvestatud.

Elektroonilise visiitkaardi kasutamine on imelihtne! STAP kasutab NFC tehnoloogiat ja kontaktivahetus toimib väga lihtsalt: piisab, kui panna kaart nutitelefoni lähedale ja ekraanile ilmub märguanne, millele vajutades avaneb digitaalne visiitkaart profiilipildi, firma nime, kontaktandmete ning sotsiaalmeedia linkidega. Ja ühe nupuvajutusega saab kontaktandmed salvestada telefoniraamatusse. Lihtne ja geniaalne!

Astu rohelisemasse tulevikku STAP-i nutika visiitkaardiga!

