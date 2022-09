Coffee Address: iga inimene on teeninud ära tassi parimat kohvi päevas

Foto: Marko Mumm

Baltikumi juhtiva kohvi- ja müügiautomaatide teenuseid pakkuva ettevõtte Coffee Address OÜ eesmärk on pakkuda oma klientidele kaasaostetavat kohvi ja suupisteid.

“Meie eesmärk on pakkuda liikvel olevatele inimestele suupisteid ja kohvi nende igapäevasel teekonnal. Igaüks meist väärib päevas vähemalt ühte tassi kohvinaudingut,” ütles SIA Coffee Address Holdingu tegevjuht Viktorija Meikšane. “Lisaks pakume äriklientidele kaasaegseid digitaalseid lahendusi, mis lihtsustavad klientide igapäevaelu. Ettevõtte kolmes riigis asuvad kohviautomaadid teevad päevas valmis enam kui 250 000 tassi maitsvat kohvi.”

Coffee Address OÜ tegevjuht Ermo Rae lisas, et ettevõte töötab iga päev selle ­nimel, et klient saaks selle alati soovitud ­kohvijoogi ja jääks teenusega rahule. “Pealtnäha võib meie äri tunduda lihtne, kui tegelikult on see ühelt poolt väga kapitalimahukas ning teisalt nüansirikas. Tänu pikaajalistele kogemustele võib aga öelda, et oleme edukad ja saanud hästi hakkama erinevate probleemidega, mis viimastel aastatel Baltimaade ettevõtteid on kimbutanud.”

Coffee Address OÜ juured ulatuvad 30 aasta tagusesse aega, kui Eestis, Lätis ja Leedus alustas tegevust toona suhteliselt unikaalsel tegevusalal kohviautomaatide rendifirma Selecta Balti. 2017. aasta alguses ostis Selecta Balti varad investeerimisfirma BaltCap ning järgmiseks liitusid ettevõttega Eestis Vending Automaadid ja 7 Kohvipoissi. Praegu on ettevõttel enam kui 2000 klienti ning esindatakse kaubamärke ­Franke, JURA, Schaerer ja Necta. Ja kuigi konkurents on kohviautomaatide turul väga tihe, on Rae sõnul Coffee Addressi eelis läbipaistev, aus ja paindlik tegutsemine ning eesmärk pakkuda parimat kohvinaudingut.

Coffee Address OÜ esindajad toimetavad üle Eesti. Ettevõttel asuvad esindused Tallinnas, Tartus, Pärnus, Jõhvis ja Kuressaares. Foto: Marko Mumm

Eestis on ettevõttel praegu kolm olulist ärisuunda: kohvilahendused kontoritesse, kohvilahendused edasimüüjatele ning kioskiaparaadid tööstustesse ning avalikesse sise- ja välisruumidesse. “Praegu ehitamegi üle Eesti võrku, et klientidel oleks võimalik tarbida kõikjal parima kvaliteediga kohvi. Paigutame oma kohviautomaate näiteks spordiklubidesse ja kaupluste fuajeedesse, samuti randadesse ja teistesse käidavatesse kohtadesse, kus inimesed liiguvad, ent kus neil puuduvad alternatiivid kiiresti maitsvat sooja jooki saada. Tihti arvatakse, et kuumajoogikeskused ehk vending-automaadid valmistavad kohvi pulbrist, kuid tegelikult jahvatatakse iga tassi jaoks kvaliteetset kohviuba vahetult enne joogi pruulimist.”

Sageli kipuvad lähedal asuvad kohvikud võtma kioskiaparaate kui konkurente, kuid Rae sõnul ei ole nende kujul tegemist rivaaliga. “Meie pakume vajaduspõhist jooki sel hetkel, kui inimene soovib seda vabas õhus nautida. Meie automaatides valmib alati värsketest ubadest jahvatatud kohv, sealt saab ka erinevaid kohvijooke ning vastavalt konkreetse masina võimekusele lisajooke, nagu piparmündikakao, chai latte, Iiri cappuccino või mustikakissell. Automaatides on ühekordsed topsid, aga väga oodatud on loomulikult kliendid ka enda korduvkasutatavate topsidega, mille kõrgus ei ületa 11 sentimeetrit.”

Mida keerulisem kohvimasin, seda enam tähelepanu nõuab

Ükski kohvimasin ei tööta korralikult, kui seda ei puhastata regulaarselt ega hooldata õigesti. Ja mida keerulisem on masin, seda rohkem igapäevast tähelepanu nõuab. Lihtsalt selgitades peab korra päevas tegema kohvimasinale pesuprotseduuri ning seda tuleb teha määratud puhastusvahenditega. Vastasel juhul jääb kohvi rasv masinasse ja rikub õige pea kohvi hea maitse. Veelgi hullem võib juhtuda, kui masinat ei puhastata piimarasvast, sest see võib masinasse jäädes riknema minna ja tekitada inimestel toidumürgituse.

Väga oluline on, et kohvimasin oleks häälestatud vastava kohvioa sordi jaoks. See tähendab, et masinasse ei tohi panna esimest ettejuhtuvat kohviuba, vaid peab kasutama seda, mille jaoks tehnik on seadme kalibreerinud, sest ainult nii võib olla kindel, et masin valmistab parimat kohvi. Lisaks on oluline kohvi kogus. See tähendab, et pisikese kollektiivi jaoks ei tasu soetada supermasinat, sest kui kohvioad seisavad liiga kaua kasutamata masinas, muutub nende maitse kehvemaks.

Kolmas oluline aspekt on korraliku hooldamise ja õigete ubade kasutamise kõrval vee kvaliteet. Ükskõik, kui hea on kohvimasin, peab vesi olema hea. Coffee Address teeb alati enne masina paigaldamist veekareduse testi ning annab soovitusi lisada süsteemi näiteks veepuhastusfilter.

Eestlased on suured kohvitarbijad

Võrreldes Euroopaga on Eesti inimeste kohvitarbimine 2–3 korda suurem, aga kui Kesk-Euroopas eelistatakse musta kanget kohvi, siis meie tarbimisest moodustavad 70 protsenti piimaga kohvijoogid. Kohviautomaadist tuleva kohvi puhul on oluline, et selle maitse oleks stabiilselt kvaliteetne. Ja kui kontoris on erinevaid maitseid eelistavad inimesed, tuleb spetsialisti abiga leida kuldne kesktee.

Coffee Addressi kohvioad röstitakse Hollandis Pelican Rouge’i röstimistehases, mis tegutseb aastast 1973. Tehas jälgib väga rangelt kõiki kvaliteedinõudeid. “Meie valikus olevad oad katavad ära kõik maitse­-eelistused: pakume nii 100% araabika ube kui ka araabika-robusta segusid, oma lemmiku leiab nii musta kohvi nautija kui ka espresso austaja,” tutvustas Rae.

Vahel ei saa inimesed aru, kuidas tekib kohvi tooraine hind. “Meie teeme koostööd Euroopa ühe suurema röstikojaga, kellel on võimekus toota kõik partiid ühtlase kvaliteediga. Maailmaturul on toorkohvi hind tänaseks tõusnud üle kahe korra ja tõuseb veel suure tõenäosusega, sest kohvioa hinnast suur osa koosneb gaasi, elektri ja kütuse hinnast. Vaatamata hinnatõusule ei muuda me oma segusid, segades neid odavama toorainega. Kõige olulisem on pakkuda klientidele parimat, stabiilselt hea kvaliteediga kohvi!” ütles Rae.

Kuidas valida ettevõttesse sobivat ­kohvimasinat?

“Alustada tuleb sobiva teenuse valikust: kas on soov masin välja osta, rentida või kasutada täisteenuslahendust. Rentimise kasuks räägib superautomaatide hind, mis võivad ulatuda väikeauto hinnani. Samuti peab mõtlema, kas soovite käibekapitali masina alla kinni panna või kasutada seda põhitegevuseks. Tihti on näiteks tootmisettevõtetel tarvis enam kui ühte vending-automaati sobivate makse- või töötajatele väljastatud kiipkaardilahendustega. Sel juhul on mõistlik kogu protsess jätta näiteks Coffee Addressi õlule,” andsid nõu Coffee Addressi müügijuhid Fred Müür, Kadri Lepik ja Reti Ruubel.

Masinad jagunevad omakorda automaatkohvimasinateks, vending-tüüpi kuumajoogikeskusteks ning superautomaatideks. Superautomaadid valmistavad ühe nupuvajutusega barista kvaliteediga jooke ja sinna saab lisada ka siirupimooduli ning kuni kaks pulbrisalve maitsekohvide või kakao jaoks. Sellised masinad sobivad suurematesse kontoritesse, sööklatesse või kohvikutesse, samuti tanklatesse. Nende masinate eelis on suur jookide valik ja kvaliteet, samas vajavad need igapäevast hooldust.

Lihtsamad kontorimasinate hinnad algavad paarist tuhandest eurost ja teevad õige seadistuse korral maitsvat kohvi. Lisades piimakülmiku, saab valmistada cappuccino’t või latet, ent lisajookide ega siirupimooduli võimalus puudub. Selge vahe on kodu- ja kontorimasinal, sest esimene ei ole mõeldud tegema päevas kümneid tasse kohvi. Tootmisruumidesse sobivad kuumajoogikeskused ehk vending-masinad, mis jahvatavad kohvi ehtsatest ubadest enne joogi valmistamist, kuid enamasti koor, piim ja teised joogid tulevad pulbrilisest toorainest. Samas saab masinasse lisada näiteks puljongi.

Kindlasti on oluline, et masin mahuks ettenähtud kohale ja olemas oleksid elektri-, vee- ja kanalisatsiooniühendused. Enne otsuse tegemist tasub nõu küsida Coffee Addressi müügijuhilt.

Kohvimasina seadistamine, igapäevane kasutus ja hooldus

Kui sobilik kohvimasin on välja valitud, tuleb ette võtta kohvimasina seadistamine. Coffee Addressi tehnikajuhi Madis Sinijärve sõnul tuleb esmalt välja selgitada klientide maitse-eelistustele sobiv jookide menüü ning toorained, millest lähtudes seadistatakse jookide retseptid ning kalibreeritakse kohviveskid ja piimasüsteem. Seadistamisel on väga suur roll maitsva lõpptulemuse saavutamisel ning seetõttu tuleb ka hilisemal kohvioa või piimasordi muutmisel kaasata tehnik.

“Väga oluline on heaperemehelik masinakasutus: masina igapäevast pesemist ja puhastamist ei tohi edasi lükata!” pani Sinijärv kasutajatele südamele.

Kohvimasina igapäevase puhastuse või korralise hoolduse tähelepanuta jätmisel käivitub kiiresti lumepalliefekt ning masina töökindlus ja jookide kvaliteet hakkavad kannatama. Foto: Marko Mumm

“Kohvimasin annab reeglina samuti kasutajale teada, kui on tarvis ette võtta piima- ja kohvisüsteemi puhastus või katlakivipesu. Õigeaegne puhastamine on oluline masina töökindluse tagamiseks ja selleks, et valmistatavad joogid püsiksid kvaliteetsed nii maitseomadustelt kui ka toiduhügieeni asjus. Lisaks on kohvimasinas rohkelt omavahel seotud komponente ning korrektse seadistamise, igapäevase puhastuse või korralise hoolduse tähelepanuta jätmisel käivitub kiiresti lumepalliefekt ning masina töökindlus ja jookide kvaliteet hakkavad kannatama. Sama efekt laieneb ka masina uuesti töökorda saamiseks minevatele kulutustele.”

Seega on mõistlik kaasata kvaliteetse kohvilahenduse nautimiseks valdkonna spetsialist, kes aitab valida masina, teeb seadistused, juhendab kasutajaid masinat õigesti ja õigel ajal iga päev puhastama ning käib hooldusintervalli järgi regulaarselt kohvimasinat hooldamas.

Coffee Address tegutseb Tallinnas, Tartus, Kuressaares, Pärnus ja Jõhvis. Esindustes töötavad tehnikud, kes teevad klientide juures kohviautomaatide hooldus- ja remonditöid. Tegevjuhi sõnul on ettevõttel lähiajal plaanis inimesi juurde palgata, et katta senisest paremini erinevad Eesti paigad operaatorite ja tehnikutega.