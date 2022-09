Nutikas vidin, mille abil saab kodutarbija oma elektrikulud kontrolli alla

Mullu sügisel saabunud elektriarved avasid paljude inimeste silmad ja panid mõtlema, kuhu läheb raha. Kui palju kulub pliidile, külmikule, veeboilerile või elektriauto laadimiseks? Täna on elektrienergia hind kerkinud nii kõrgele, et käes on viimane aeg probleemiga tegeleda, ütleb elektrienergia ja automaatika digilahendusi pakkuva Schneider Electric Eesti müügiinsener Kaupo Kork.

Schneider Electric on kulude jälgimiseks arendanud nutika energiakulu mõõtmise seadme – kaitselüliti monitoorimise seadme PowerTag, mis muudab iga elektrikilbi targaks. PowerTag analüüsib kodumasinate või pistikupesade elektritarbimist ning saadab kogu teabe interneti kaudu omaniku nutiseadmesse. Nii saab reaalajas infot elektrisüsteemi anomaaliate, sisselülitatud seadmete ja elektrikatkestuste kohta. Lihtsa rakenduse kaudu saab jälgida oma energiakasutust, määrata meeldetuletusi ning teateid ja soovi korral ka elektrikilpi distantsilt juhtida.

„PowerTag moodul on paigaldatav kõikide tootjate elektrikilpidesse ning ei pea kartma, et see võtaks ära mooduli koha, sest see mahutub igasse kilpi. Ka seadme paigaldamine on iseenesest lihtne, sellega saab hakkama iga tubli Eesti mees – peab lülitama peakaitsme välja ning paigaldama PowerTagi kaitselüliti väljuvale poolele. Lisaks on vaja kilpi ühendada kaabliga internetiühendus,” selgitab Kork.

Schneider Electric Eesti müügiinsener Kaupo Kork.

Efekti saavutamiseks oleks hea, kui elektrikapis oleks loogiline kaitselülitite liigitus ja on täpselt teada, millise kaitsme all on elektripliit, sauna keris, köögi pistikud või valgustid. „LED-valgusteid kartma ei pea, nende elektrikulu on minimaalne. Samuti ei tõmba tegelikult hinge kinni, kui ükskord päevas kalli elektrihinna ajal vett keeta,” ütleb Kork. „Aga kuhugi ju elekter kaob? Mõistlik on mõõta ära kriitiliste tarbijate, näiteks elektrikerise, pesumasina, külmkapi, pliidi, sundventilatsiooni ja veeboileri kulu. Neid mõõtes saab teada reaalse trendi.”

Kui ma omaksin börsipaketti, siis lülitaksin kõige kallimate hindade ajal näiteks pärast duši all käimist veeboileri mõneks tunniks välja.

Ta toob näite enda pealt. „Mul on küll fikseeritud hinnaga pakett, aga huvi pärast mõõdan ikka elektritarbimist. Sain teada, et minu kodune tarbimine liigub muide käsikäes börsihinnaga. Ja et nõudepesumasina režiimidest tasub automaatrežiimi asemel valida ökorežiim, sest esimene küll väidetavalt peseb kiiremini, aga teine võtab pikemaajaliselt töötades hoopiski vähem energiat. Kui ma omaksin börsipaketti, siis lülitaksin kõige kallimate hindade ajal näiteks pärast duši all käimist veeboileri mõneks tunniks välja.”

Teine hea näide on Schneider Electric Eesti kontor, kuhu sai samuti juba aastaid tagasi paigaldatud energiakulu mõõtmise seade. Nii saadi teada, et üks serveriruumi konditsioneer töötab millegipärast kogu aeg maksimaalsel võimsusel – selgus, et konditsioneer oli end pärast voolukatkestust vaikimisi seadnud maksimaalsele jahutusele. Selle seadmine 15 kraadilt 21 kraadile tõi aga kontorile 30–40% elektrienergia kokkuhoidu. Tegelikult tarbis konditsioneer esimese kuuga sama koguse, mis nüüd kahe aastaga.

Just see ongi PowerTagi teine väga hea omadus – koduomanik saab teada, kui mõne tema kaitsme töötamine on piiripealne. „Hea oleks ju teada, kui saunakerisega koos ei tasu elektripliiti või soojapuhurit sisse lülitada, sest korgid võivad välja lülituda või kaitse üle kuumeneda. Kindlasti oleks mõttekas koormuste jagamine kilbis üle vaadata ning paremini jaotada,” räägib Kork.

Samamoodi on tema sõnul PowerTag asendamatu abiline näiteks büroohoonetes, kaubanduses, toitlustus- ja majutusasutustes, teenindussaalides ja tööstustes. Tööstused jälgivad lisaks elektrikulule väga hoolikalt masinapargi ressursse ja võrgu kvaliteeti. Nutika vidina abil saab lihtsalt aru, millal on midagi vaja hooldusesse saata, sest hooldamata seadmete – ka muide regulaarselt sulatamata külmkappide voolutarbimine kasvab. Lisaks vastavad Schneider Electricu seadmed energiajuhtimissüsteemi sertifikaadi ISO 5001 nõuetele, mis tähendab, et ettevõtted ei pea eraldi paberimajandusega tegelema.

PowerTag analüüsib kodumasinate või pistikupesade elektritarbimist ning saadab kogu teabe interneti kaudu omaniku nutiseadmesse. Nii saab reaalajas infot elektrisüsteemi anomaaliate, sisselülitatud seadmete ja elektrikatkestuste kohta. Lihtsa rakenduse kaudu saab jälgida oma energiakasutust, määrata meeldetuletusi ning teateid ja soovi korral ka elektrikilpi distantsilt juhtida.

Alustada võiks ühe kaitselüliti monitoorimisest

PowerTagi lahendus ei ole sugugi kallis ning kodukasutaja vajab kilpi vaid ühte infokogujat, mis võimaldab lugeda kuni 20 andurit. Samas võib andureid olla ka vähem, sest neid saab ringi paigutada – näiteks alguses mõõta valgusteid ja pistikupesasid ning seejärel põrandakütet ja garaaži. Seega võib alustada ka vaid ühest andurist.

Rakendus on tasuta allatõmmatav nii Androidi kui ka Apple’i operatsioonisüsteemidega nutiseadmetest ning tooted on saadavad kõigi Schneider Electricu edasimüüjate kanalite kaudu. Äpp on küll ingliskeelne, kuid oma anduritele saab programmis panna ise nimed, samuti saab fikseeritud elektrilepingu juures sisestada hinnad süsteemi ning näha kohe nutiseadmest ka konkreetse ajaperioodi rahalise kulu.

Nii tööstusesse kui ka kodumajapidamiste PowerTag süsteemi saab lisada ka temperatuuri- ja niiskusanduri. Kuna voolutrafod sobivad mugavalt mistahes kaitselüliti alla, ei pea selleks kilbis eraldi ruumi varuma, ent samas on võimalik kilpi lisada HeadTAGi „tark nina”, mis jälgib kilbis toimuvat.

„Aina enam võetakse PowerTagi kasutusele suvilates ja maamajades, et juhtida selle kaudu radiaatorikütet või soojuspumpa. See võtab samas maha ka pinge, kui kardad, et triikraud või saunakeris on lahkudes ununenud välja lülitamata,” räägib Kork. „Anduri juhtimine nutiseadme kaudu on väga kasulik funktsioon, mis annab tagasisidet nii elektrihindade, seadmete kulu kui ka selle kohta, kui toimub voolukatkestus. Ja võimaldab seadmete tarbimise distantsilt välja lülitada.”

Nii tööstusesse kui ka kodumajapidamiste PowerTag süsteemi saab lisada ka temperatuuri- ja niiskusanduri. Kuna voolutrafod sobivad mugavalt mistahes kaitselüliti alla, ei pea selleks kilbis eraldi ruumi varuma, ent samas on võimalik kilpi lisada HeadTAGi „tark nina”, mis jälgib kilbis toimuvat. Inimene ei pruugi tundagi, kui kilbis peaks midagi näiteks liigselt kuumaks minema või kaabli isolatsioon sulama, aga kui temperatuur kilbis muutub, siis andur reageerib kohe ja võib ära hoida õnnetuse.

