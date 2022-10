Mida teha, kui startupid riisuvad IT-tööturul koore?

Oleme väike tehnoloogiliselt arenenud ühiskond, mis annab meile selged eelised. Eesti kuvand digiriigina on väga tugev kogu maailmas, olles miski, millega selgelt eristume. Viimastel aastatel on lisandunud ka Eesti kui startup-riigi kuvand, kuna meil on elanike kohta kõige rohkem startupe Euroopas.

Telia personalijuhi Ingrid Viinapuu. Foto: Jake Farra

Samal ajal kuuleme üha sagedamani süvenevast probleemist IT-tööturul – häid spetsialiste on järjest keerulisem saada ning noorte IT-spetsialistide seas on tööandjana just startupid ilmselt täna kõige atraktiivsemad. Kuidas saada ja hoida häid IT-spetsialiste olukorras, kus konkurents IT-sektoris on nii suur?

Telia personalijuhi Ingrid Viinapuu hinnangul aitavad startupid Eesti IT-tööturgu ärksana hoida ja tihedam konkurents paneb ettevõtted mõtlema järelkasvu peale.

„IT-erialad on Eesti ülikoolides ühed populaarsemad, kuid kas ülikoolid toodavad täna piisavalt spetsialiste, et turu vajadust katta? Vastus on kahjuks ei ja aastast aastasse tunnetame järjest enam survet IKT-tööjõu osas. Puudus heade spetsialistide järele tõepoolest süveneb ja ülioluline on mõelda selle peale, kuidas olemasolevate tipptegijate kõrvale leida ning kasvatada uusi õigete väärtuste ja kompetentsiga nutikaid IT-inimesi. Tänane keeruline olukord kutsub tööandjaid kahtlemata üles näitama loovust ning otsima erinevaid võimalusi enda äri vajadusele vajalike kompetentsidega inimeste leidmiseks,“ rõhutab Viinapuu.

Sellest ja paljust muust tuleb juttu Digital Hubi raames toimuvas paneeldiskussioonis „ Mida teha, kui startupid võtavad kõik töötajad?“

Digital Hubi programmiga saab tutvuda ja osalemiseks registreeruda SIIN