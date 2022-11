Kas osta või rentida?

Skandinaavias umbes pooled ettevõtted eelistavad mitte omada arvutiparki, vaid hoopis seda rentida. Ka Eestis sellise lahenduse populaarsus järjest kasvab – ligi 30% suurettevõtetest on otsustanud seadmete rendi kasuks. Miks?

Arusaam, et ettevõttel endal ei pea tingimata olema enda arvuti- või autoparki, muutub üha levinumaks, sest teenuse sisseostmine on sageli kuluefektiivsem ja võimaldab ettevõttel keskenduda oma põhitegevusele. Uut äriklassi arvutit kasutatakse keskmiselt 3–4 aastat. Kui ise seadet ostes maksab see näiteks 1000 eurot, siis makstes kolme aasta jooksul täisteenusrendiks 1000 eurot, hoiab ettevõtte kokku seadmetega tegelemise kulu. Neid ei pea endale ette lattu ostma, ei pea ise garantiiga tegelema, kindlustuse eest hoolitsema jne. Sageli on ettevõtetel keeruline jälgida, millal peaks arvutiparki uuendama ja kuidas vanu seadmeid utiliseerida ning lisaks, ei pea ettevõte palgal hoidma ka spetsialistide, kes seadmete eest hoolitsevad.

Kuluefektiivsusest pole vähem oluline keskkonna aspekt. Selline lähenemine pikendab seadmete eluiga vähendades seeläbi negatiivset mõju keskkonnale. Peale seda, kui arvuti on olnud esimese kasutaja käes 3–4 aastat, renditeenuse puhul läheb enamik seadmeid seejärel korduskasutusse.

Telia arvutitöökohtade täisteenus sisaldab kaasaegseid ja turvalisi arvuteid, nende igapäevast haldust ning lisaks ka IT-tuge. Arvutid on varustatud viirusetõrjega ning kasutaja saab kindel olla, et seadme operatsioonisüsteem on alati uuendatud. Loomulikult on ettevõtete vajadused väga erinevad, seega valikus on mitmeid erinevaid pakette . Tuleb arvestada näiteks sellega, et töö on muutunud mobiilsemaks ja paljudes ettevõtetes tehakse jätkuvalt olulisel määral kaudtööd. Arvuti valik sel juhul peaks erinema paiksest töökohast.

Arvutid uuendatakse viimase põlvkonna vastu iga 3 aasta järel. Kasutatud seadmed vaadatakse üle, vajadusel vahetatakse komponente, uuendatakse tarkvara jne, ja siis taaskasutatuna leiab see rakendust veel vähemalt 3–4 aastat. Nii vähendame arvutiriistvara tekitatud jalajälge keskkonnale ning kasutatud, kuid täiesti kasutuskõlblikud seadmed saavad uue elu.

Fakt on see, et kogu maailm liigub täna keskkonnasäästlike lahenduste suunas, mille vastu on suur huvi ka tarbijatel. Telia klientide seas tehtud uuringutest on selgunud, et ettevõtte panus keskkonda on üha olulisem, sealhulgas iga kolmas vastanu on toonud esimese asjana välja just seadmete taaskasutuse.