Pistikhübriidid elektriautode ajastul: on neile üldse veel kohta?

Täiselektrilisi mudeleid pakuvad juba praktiliselt kõik tootjad ning elektrisõidukite kasutuselevõttu soositakse nii riiklikul tasemel kui ka pankade ja ettevõtete poolt. Elektrisõidukite üha paratamatuna näiv võidukäik on aga pannud autoostjad küsima, milline on tulevikus pistikhübriidsete sõidukite (PHEV) roll ning kas neile on üldse enam mõne aasta pärast turul ruumi?

Eksperdid ütlevad, et lähitulevikus pole pistikhübriidid kuhugi kadumas. Lausa vastupidi – pistikhübriidid moodustavad mitmes riigis kuni kümnendiku autoturust ja nende osakaal on veelgi kasvamas. Pistikhübriidi eelistamine elektriautole võib küll tunduda pooliku lahendusena, kuid reaalsuses pakuvad just seda sorti sõidukid parimat kompromissi keskkonnahoiu ja praktilisuse vahel.

Viimastel aastatel on pistikhübriidtehnoloogia eriti menukas linnamaasturite puhul, kus elektriline särtsakus suudab hästi kompenseerida tavalisest sõiduautost suurema ja raskema sõiduki potentsiaalseid puudujääke. Samuti on PHEV kujunemas heaks valikuks neile, kes on täiselektrilise sõiduki soetamise suhtes kõhkleval seisukohal, kuid siiski tulevikutehnoloogiatest huvitatud. Enamiku kaasaegsete pistikhübriididega saab igapäevasõidud tehtud üksnes elektrit kasutades ja sisepõlemismootor on nii-öelda tagavaraks.

Autoportaali Accelerista peatoimetaja Veli Rajasaar usub, et pistikhübriide saab autosalongidest soetada veel pikka aega, sest need on sobilik valik peamiselt lühemaid otsi sõitvatele juhtidele. „Elektriautode massidesse jõudmisel on üks suuremaid takistusi arenev taristu ning PHEVid on sel teekonnal heaks vahepunktiks. Tasub silmas pidada, et märgatava kasuteguri saavutamiseks tavahübriidiga võrreldes on kindlasti tarvis pistikhübriidi akut ise laadida. Seda saab mugavalt teha ka kodus ning kui parasjagu laadimispunkti ei leia, on sisepõlemismootor alati valmis appi tulema,“ ütles autoekspert Veli Rajasaar.

Kuni 113 kilomeetrit ainult elektri jõul

Autotootjad näevad vaeva, et suurendada pistikhübriidsete sõidukite elektrilist sõiduulatust. Mõne aasta eest suutsid PHEVid täiselektrilises režiimis läbida mõnikümmend kilomeetrit, siis nüüd on standardiks saanud vähemalt 50-kilomeetrine elektriline sõiduulatus ning mitmed tootjad suudavad ka enamat.

Kõige muljetavaldavamaid tulemusi on saavutanud luksusautode tootjad. Näiteks nii Land Roveri viimase põlvkonna pistikhübriidne Range Rover kui ka Range Rover Sport suudavad elektrilises režiimis läbida kuni 113 kilomeetrit. Briti tootja on need silmapaistvad tulemused saavutanud tänu uudsetele tehnoloogilistele lahendustele, kus mängivad olulist rolli nii sõiduki ülesehitus kui ka tipptasemel jõuajam.

Uus Range Rover (tootja foto)

Range Rover salong (tootja foto)

Land Roveri linnamaasturid on ehitatud uuele MLA-Flex moodulplatvormile, mis on kohandatud spetsiaalselt elektrilistele sõidukitele. Platvorm võimaldab autod varustada suure aku ning võimsa ja efektiivse ajamiga, tagades ühtaegu nii mugava kui ka keskkonnasõbraliku sõidukogemuse.

Näiteks Range Rover Sport 510e mudeli puhul on 3-liitrine kuuesilindriline Ingenium bensiinimootor ühendatud 105 kW elektrimootori ja 38,2 kWh akuga, viies nii koguvõimsuse 510 hobujõuni, 0-100 kiirenduse 5,4 sekundini ning CO2 heidete hulga 18 grammini kilomeetri kohta.

Üldise efektiivsuse kõrval ongi ekspertide sõnul madalamad keskmised heitekogused üks pistikhübriidide suurimaid müügiargumente. Mida rangemalt võtavad riigid heitekogused tähelepanu alla ning mida enam kehtestatakse saastavamatele sõidukitele kõrgeid maksumäärasid, seda ahvatlevamaks muutub säästlik sõiduk, mille puhul ei pea harjumuspärasega võrreldes märgatavaid kompromisse tegema.

„Paljudes Euroopa riikides maksavad autoomanikud autode omamise eest makse ning tihti on maksumäär seotud sellega, kui saastav on sõiduk. Eestis on automaksu teema pidevalt õhus ning kuigi selle kehtestamiseni pole veel jõutud, ei saa välistada, et ühel hetkel see juhtub. Autoostule mõtlevad inimesed pööravad suuremat tähelepanu sellele, milline on nende tulevase sõiduki ökoloogiline jalajälg,“ sõnas Rajasaar.

Pistikhübriidid on mugavad

Pistikhübriid pole laadimistaristust niivõrd sõltuvad kui elektriautod ja see on vaieldamatu eelis üldise kasutusmugavuse osas. PHEVid on küll kõige efektiivsemad laetud akuga, kuid kui aku saab tühjaks kohas, kus laadimispunkti pole, jätkub sõit muretult sisepõlemismootori toel. Pistikhübriidsed sõidukid oskavad ise leida õige tasakaalu aku ja mootori kasutamise vahel, tõstes nõnda veelgi auto tõhusust. Näiteks suudab Range Rover Sport 510e sõita kuni 740 kilomeetrit ilma laadimis- või tankimispeatuseta.

Range Rover Sport (tootja foto)

Range Rover Sport salong (tootja foto)

Rajasaare sõnul läheb laadimistaristu iga päevaga veidi paremaks ning selle välja ehitamisel on esirinnas erasektor. „Mida olulisemaks muutub roheline transport, seda suurem on tõenäosus, et oma panust suurendab ka riik. Ühelt poolt ongi täna turul nokk kinni, saba lahti olukord – taristu ei arene kiirelt, kuna nõudlus on madal, samas on nõudlus madal, kuna taristu on poolik.“

See on ka üks olulistest põhjustest, miks mitmed inimesed täna elektriautodest mööda vaatavad. Olulist rolli mängib Rajasaare sõnul ka see, et pistikhübriidse sõiduki soetamisel saab osa samadest hüvedest nagu elektriautode puhul – sõita bussirajal, parkida elektrifitseeritud sõidukitele mõeldud parkimiskohtadel ning olenevalt piirkonnast võib olla ka muid parkimiseeliseid.

Üks populaarsemaid mudeleid

Pistikhübriide on kõige rohkem linnamaasturite segmendis, see on ka tervikuna kõige kiiremini kasvavate müüginumbritega sõidukiklass. Rajasaare sõnul on linnamaasturid vaieldamatult populaarsed ka Eestis ning nagu nimigi viitab, jõuab enamik neist just linnatänavatele.

„Linnas või linna lähistel elavad inimesed ei sõida harilikult päevas kuigi pikki vahemaid. Linnamaasturid ja pistikhübriidtehnoloogia sobivad omavahel väga hästi kokku. Kui igapäevased kooli-tööle-poodi-koju sõidud mahuvad 50–100 kilomeetri sisse – ja enamasti mahuvad – siis saab hakkama puhtalt elektrijõul. Kui tahetakse aga maale vanaemale külla minna, ei tule tänu sisepõlemismootoritele pikkade laadimispauside peale mõelda.“

Tootjad arendavad teisigi alternatiivsetel kütustel liikuvaid sõidukeid. Näiteks esitles Land Rover oma esimest vesinik-kütuseelemendiga Defenderit, mis viitab, et tulevik ei kuulu kindlasti vaid elektrisõidukitele ja huvitavaid lahendusi mahub nende kõrvale mitmeid.