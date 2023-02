Tasuta veebinar “Kuidas Google’i reklaamidega rohkem (ja soodsama hinnaga) kliente saada”

Turunduses pole enamasti kellelgi eelarvet ega aega üle, sellepärast on vaja targalt tegutseda ja raha õigesse kohta suunata. Kuna ostuotsused algavad endiselt peamiselt Google’ist, siis on vaja seal kohal olla. Ning ei, kohast teise lehekülje keskel ei piisa!

Turunduseksperdid Timo Porval ja Argo Lipp

Nii nagu spordis saab esimene koht säravaima medali ja suurema karika, saab Google’i parim positsioon kõige rohkem külastusi. Kui sa otsingutulemuste orgaanilises osas esimeste seas välja ei tule, siis on vaja ennast reklaamidega etteotsa osta. See pole aga niisama lihtne. Oskamatusest tehtud investeering võib kiiresti kuluks muutuda, eriti kui sinu sektor on konkurentsitihe. Veebinaril saad teada, kuidas sellist olukorda vältida ja reklaamid päriselt sinu heaks tööle panna.

Tulu toov valem: Google’i reklaamid + usaldusväärne veebileht

Üks pool valemist on reklaamid ja teine pool see, kui usaldusväärne sinu e-pood või veebileht reklaami abil lehele toodud külastaja jaoks on.

Tule tasuta veebinarile ja saad teada: ● mida on Argo Lipp õppinud, aidates sadu kliente ja investeerides reklaamidesse rohkem kui 4,2 miljonit eurot; ● miks on õigesti paika pandud mõõtmine kriitilise tähtsusega ja kuidas sa ilma selleta sadu või tuhandeid eurosid raiskad; ● milline kampaaniate struktuur aitab Google’ist õiglase hinnaga kliente “osta”; ● millised on Timo Porvali 20 nõuannet, mille abil veebileht usaldusväärsemaks ja seeläbi kõik oma reklaamikanalid kasumlikumaks muuta. Pane need käiku ja sa saad väiksema turunduseelarvega rohkem kliente; ● kuidas jaotada kampaaniate vahel eelarvet nii, et maksimaalne tulemus minimaalse eelarvega kätte saada. Kliki ja vaata, milliseid teadmisi sa veel saad!

Veebinarist saavad kõige rohkem kasu ettevõtjad, turundusjuhid, turundusspetsialistid ja müügiinimesed. Pole vahet, kas sa teed Google’i reklaame ise või tellid sisse, sul on vaja aru saada, kuidas neil päriselt läheb ja kas teenusepakkuja toob sulle sellise tulemuse, mille ta võiks tuua. Juttu tuleb ka sellest, kuidas teenusepakkujat valida ja tema töö tulemust hinnata.