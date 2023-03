Sisuturundus

Suurenda oma lao- ja tootmispindasid välja kolimata!

Väheneva kasumi ja suureneva palgasurve tingimustes muutub kulude optimeerimine järjest olulisemaks. Kui ettevõtte tegevus kasvab, suureneb ka ladustatava kauba maht ja/või lisa-põrandapinna vajadus, olgu siis töökohtade, olmeruumide või laos täiendava pinna saavutamiseks.

Suuremal pinnal n-ö lahedamalt ladustamine suurendab paratamatult ka logistikaoperatsioonide kulukust: vahemaade suurenedes kulub (kaubani ja tagasi) nende läbimisele topelt rohkem aega, mis tähendab nii laotöötajale olulist füüsilist lisakoormust kui ka täiendava laotehnika hankimise vajadust. Kui uus laopind ei asu olemasoleva lähedal, kasvavad hüppeliselt tarneahela kulud, laotöötajate arv. Lisaks muidugi iga ruut- ja kuumeetriga suurenevad haldus-ning hoolduskulud (küte, ventilatsioon, valgustus, koristus jne).

Kas tundub, et pole muud väljapääsu, kui tuleb teha raske otsus ja kolida suuremale pinnale?

Üsna tihti on praktikud suurematele pindadele kolimise järel toonud välja just need hiilivad kulud, millele ei osatud piisavalt tähelepanu pöörata.

Enne kui otsustad kolida, vaatame üle, ehk on mõni muu lahendus täiendava pinna või mahutavuse saavutamiseks.

Esimesena pöörame pilgu lae suunas – kas ruum on kuni laeni tõesti ära kasutatud? Storit – Laomaailma lao- ja tootmisruumidesse mõeldud moodul-vahe­põrandad (ingl k Mezzanine; ehituses tuntud rohkem kui Vahelagi) käivad kokku kergetest, spetsiaalse kujuga suure kandevõimega terasprofiilidest nagu Legod – neid saab paigaldada peaaegu samas ruumis tavatööd katkestamata ja ära kasutada ka laefermide vahelised kuupmeetrid. Suure kandevõimega, vajadusel jätkatavad ning teisaldatavad moodul-vahelaed ehk vahepõrandad, sildega tavaliselt kuni 12 meetrit, ei jäta ühtki lao- või tootmisruumi kuupmeetrit kasutuks. Need lahendused on leidnud oskuslikku rakendust väga erineva ärisuunitlusega tootmis- ja laondusettevõtetes, remondi- ja pagaritöökodades, nii enda kui ka rendipindadel.

Suure kandevõimega vahelaed käivad kokku ja lahti nagu Legod.

Vahepõrandate juurde kuuluvad ka trepid, piirded, laadimisväravad ning muu turvavarustus. Põranda kandekonstruktsiooni avadest saab läbi viia nii valguskaabelduse kui ka vajadusel sprinklersüsteemi.

Vahepõrand on eriti vajalik lahendus, kui selle all peab ruum vabaks jääma – näiteks tõstukiga sõitmiseks või tootmismasinate pinnaks vms.

Kui aga tegemist puhtalt laoruumiga ja kõrgust parasjagu 4–5–6 meetrit, on mõistlik rajada riiulitele tuginev korrusladu (ingl k Multi-tier Warehouse) või veelgi parem – jätame ära kõik trepid (mis on, olgem ausad, töö olukorras üsna ohtlikud ja võtavad palju ruumi), jätame ära laadimisvärava ja 2 korruse kõnniplatvormid, jätame ära virnastaja, mis 2 korruse kaupu üles-alla peab liigutama, ning lisavalgustuse põrandaaluse korruse valgustamiseks ... ja selle raha eest soetame kerge lihtsa korjetõstuki, mis võimaldab kuni 5–6 meetri kõrguselt kaupu korjata (sõidab ja tõuseb samaaegselt, seega väga kiire) – näteks korjetõstuki Crown VAW (olete kindlasti ehituspoodides teenindajaid nendega ringi toimetamas näinud), mille koridori laiuse vajadus on kõigest 90 cm ... ja paneme teile püsti laeni ulatuvad kõrged moodulriiulid (ingl k high bay shelving) nii, et teie ruum on sõna otseses mõttes maast laeni ära kasutatud.

Teie ruum on sõna otseses mõttes maast laeni ära kasutatud.

Aga kui ruumi on vaja jagada pigem vertikaalselt?

Pole probleemi, meie Garantelli vaheseinad on loodud just ruumide jagamiseks – olgu siis keldriboksideks, laoruumides mingite osade eraldamiseks (tolliladu või kallite toodete vms erijälgimist vajavate toodete jaoks) või mitmele kliendile samas ruumis ladustamise võimaldamiseks. Liug- või käänduksed nii jalakäiale kui ka suurele tõstukile vm tehnikale – soodne ning nägus lahendus on vaid Storit – Laomaailma telefonikõne kaugusel.

FAKTID & NUMBRID 50% ruumi võitu 100% korje põranda-tasapinnas 30% korje efektiivsuse kasv

Kui teil on kaubaaluste ladu ja tüki kaupa komplekteerimine, on selles laos suure tõenäosusega 20% kaupu, mis annavad 80% kaubaringlusest (ABC-analüüsi järgi AA–kaubad) ning 80% kaupadest (B- ja C-grupp) annab ülejäänud 20% ja pöörleb oluliselt aeglasemalt.

Garantelli vaheseinad on loodud just ruumide jagamiseks.

Kui vaadata puhtalt laokulusid, siis kasvavate üldkulude olukorras kasvab ühe B- ja C-kaubagrupi SKU (Stock Keeping Unit – ingl k) kulu hüperboolselt. Kaubaaluste riiulid sobivad hästi suure mahuga ja kiiresti liikuvate kaubaartiklite jaoks, kuid väiksemate ja aeglasemalt liikuvate esemete puhul võib vaid nende kasutamine põhjustada ruumi, inimtööjõu ja tehnika olulist raiskamist, mis väljendub rahaliselt üsna suurtes n-ö hiilivates kuludes.

Siin saab Storeganizeri kompaktlao lahendus aidata. Uuenduslik suure tihedusega hoiustamissüsteem pakub äärmiselt kompaktset, samal ajal igale tootele head ligipääsu võimaldavat hoiustamislahendust.

Meie Storit – Laomaailma meeskonna fookusesse tõusis STOREGANIZER siis, kui metalli hind hakkas läbi lae kasvama. Kuid sama tähtis on selle toote minimaalne jalajälg meie loodusele ning juba aastakümnetega tõestatud vastupidavus.

Anname Storeganizeri lahenduse kliendile tasuta 3 kuuks proovida. Statistika järgi loobutakse lahendusest vähem kui 10% juhtudest.

KOGEMUSLUGU

Ülemaailmse transpordi- ja logistikalahenduste pakkuja DSV Taani haru otsustas integreerida Storeganizeri laosüsteemi oma laoteenust pakkuvasse lattu ja saavutas hämmastavaid tulemusi. Võrreldes varasemaga saavutati laomahu kokkuhoid 50%.

Lihtne üleminek nii füüsilisel kui ka süsteemsel tasandil

Kaubaaluse riiulitega laos paigaldati kokku 114 alusekoha asemele Storeganizeri 2394 kaubalahtrit vaid paari päevaga. Süsteem kinnitub igat tüüpi olemasolevate kaubaaluse riiulite külge ja mingeid suuremaid eeltöid pole vaja läbi viia. Ka laohaldustarkvara pole vaja muuta või midagi integreerida, seega kulges üleminek kiiresti ning tõrgeteta.

Staažikad ettevõtjad teavad, kui palju ohtusid kätkeb endas tehnoloogiliselt keeruliste süsteemide kasutuselevõtt. Storeganizeri puhul võlubki selle lihtsus – miski lihtsalt ei saa valesti minna ega tundmatu ERRORi teadet põhjustada.

Igas riiuli sektsioonis laiusega 2700 mm (3 alusekoha laius) sai uue lahendusega 126 eri toodet oma „kodu“. Kujutage ette! – komplekteerija käeulatuses 3 sammu piires on nüüd 126 kaubaartiklit kolme asemel! Kõik need kaubad on ka ergonoomiliselt komplekteerijale palju paremas asetuses.

Kompaktne laolahendus parandab tunduvalt ka laooperatsioonide efektiivsust

Kuna Storeganizeri abil väheneb väiksemate laotoodete ruumikulu drastiliselt, saavutati üldine ruumivõit suisa 50%. Vähenesid oluliselt komplekteerimiseks läbitavad vahemaad ja seega komplekteerijate füüsiline väsimus. Nagu teame, toob väsimus kaasa komplekteerimisvigade kasvu. Vead on aga logistikas väga kalli hinnaga.

Tulemusena oli investeeringutasuvus alla 6 kuu.

Kuidas nende võimalustega lähemalt tutvuda?

Parim võimalus on tulla Laagrisse Storit – Laomaailma lattu. Oleme need süsteemid ise enne ära proovinud. Sama kehtib ka korjetõstukite ning kaubaliftide puhul, kogu laotõstukite valiku kohta. Aga küsige ka oma naabritelt – kui nad juba mingeid laosüsteeme kasutavad, oleme suure tõenäosusega meie need sinna paigutanud.

Või kutsuge meid oma ruume üle vaatama ning lahendusi leidma.

Tel 659 3050

Oleme esindatud Põhja-Eestis, Lõuna-Eestis, Virumaal, piiriüleselt ka Soomes ning Baltikumis.