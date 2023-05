Kristi Lomp: vasta kohe arupärimistele, muidu hakkab ta oma elu elama

"Meeskonnad, kes on edukalt kriisid läbinud, on senisest veelgi tugevamad ja kokkuhoidvamad. Kriisi läbi teinud ettevõtted on oluliselt jätkusuutlikumad ja valmis vastu võtma uusi, huvitavaid väljakutseid," leiab mitu kriisi seljatanud Selveri juht. Foto: Liis Treimann

Selveri juht Kristi Lomp toob enda suurima kommunikatsioonialase õppetunnina välja selle, et reageerida tuleb kohe. Nii kui jääda natukenegi ootama, hakkab teema oma elu elama. "Ole aus ja ütle midagigi, isegi kui sa kogu tõde ei tea, siis räägi nii palju, kui sa tead. Ära ei jää ootama,“ tõdeb Lomp.

Järgneb intervjuu Kristi Lompiga.

Kuidas muutusi kommunikeerida nii, et kõik osapooled entusiastlikult ühte sammu astuma saada?

Räägi kohe muudatuse eesmärk ära. Kui sa räägid muudatusest, aga ei selgita, milleks seda vaja on, siis sinu inimesed ei usu sellesse ja ei tule sinuga kaasa. See on kõige tähtsam.

Ma olen seda meelt, et inimesi on eri tüüpi. Ei saa eeldada, et kõik sinuga samas paadis on, eri tüüpi skeptikuid on alati. Kui on kriisiolukord, siis on oma roll käsuliinil. Kui on rahulik, stabiilne aeg, siis tilguta infot, harjuta inimesi eelseisva muutusega.

Kas Selver kasutab väliseks kommunikatsiooniks PR-firmat või enda suhtekorraldajaid? Või on kõneisikuks tippjuht? Miks selline valik?

Meil on kombinatsioon büroost ja kommunikatsioonijuhist, kes koordineerib iga valdkonna kõneisikuid. Kuna me paneme kommunikatsioonile suurt rõhku, siis kasutame büroo tuge. Lihtsamad asjad, nagu näiteks regulaarselt ilmuv siseleht, teeme kõik ise, keerukamad projektid kombineeritult koos bürooga.

Kui arvamust kohe kritiseerida, siis hakkabki koosolekutel kõlama vähem arvamusi. Kui aga inimene tunneb, et tema arvamust arvestatakse ja ideid proovitakse, seda rohkem hakatakse ka üleüldiselt arvamust avaldama. Ja arvamuste rohkusest sünnivad uued ärid, lähenemised. Kristi Lomp Selveri juht

Kuidas kobarkriiside taustal säilitada meeskonna koostöövõime?

Mulle kriis oma olemuselt väga meeldib. Kriis näitab ära inimese tõelise loomuse, anded, oskused ja teadmised. Kriisid tõstavad esile need inimesed, keda tõeliselt usaldada. Mul on olnud hea võimalus töötada koos inimestega, keda kriisid aktiveerivad. Inimestega, kelle sihid ja eesmärgid on kriisides veelgi selgemad. Meeskonnad, kes on edukalt kriisid läbinud, on senisest veelgi tugevamad ja kokkuhoidvamad. Kriisi läbi teinud ettevõtted on oluliselt jätkusuutlikumad ja valmis vastu võtma uusi huvitavaid väljakutseid.

Kuidas innustada oma meeskonda koosolekutel sõna võtma, avalikke esinemisi tegema?

See on seotud organisatsioonikultuuriga. Kui arvamust kohe kritiseerida, siis hakkabki koosolekutel kõlama vähem arvamusi. Kui aga inimene tunneb, et tema arvamust arvestatakse ja ideid proovitakse, seda rohkem hakatakse ka üleüldiselt arvamust avaldama. Ja arvamuste rohkusest sünnivad uued ärid, lähenemised. Tuleb olla avatud ja luua avatud kultuuri.

Kümme aastat tagasi, kui märgati, et Kaubamaja grupis ei võetud puhkusi maksimaalselt välja, võttis juhtkond selgelt jutuks, et me ei tohi teha ületunde. Kristi Lomp Selveri juht

Kelle esinemist Pärnu juhtimiskonverentsil enim ootad ja miks?

Kindlasti tulen kuulama kaitseväe strateegilise kommunikatsiooni osakonna pressijaoskonna ülema, major Taavi Karotamme ettekannet teemal, kuidas rääkida julgeolekuolukorraga kaasnevatest keerukatest ning inimestes ärevust tekitavatest asjadest selgelt, loogiliselt ja ilma keerutamata. Sõjaväest on minu arust üldse juhtidel palju õppida, seal on kogu aeg kriisid või valmistutakse kriisideks. Tänapäeva muutuvas maailmas, kus on palju tarvis tegeleda noortega ja distsipliini on vähe, on sellist ettekannet kihvt kuulata.

Veel peaks kindlasti juht kuulama Kristjan Porti ettekannet sellest, kuidas pärast tippsooritust keha ja mõte taastuma panna. Inimesed peavad palju paremini vastu, kui nad kannavad hoolt oma vaimu ja tervise eest. Siis oleme terved ja rõõmsad. Umbes kümme aastat tagasi, kui märgati, et Kaubamaja grupis ei võetud puhkusi maksimaalselt välja, võttis juhtkond selgelt jutuks, et me ei tohi teha ületunde. Kellele sind vaja on, kui sa oled üle töötanud ja puhkamata? Üle töötanud inimese ajutegevus raugeb ja me väga hoolega jälgime, et inimesed ei teeks töötunde. Et inimesed ei töötaks uhkusega õhtul kella kaheksani. Eks salaja kodukontoris ikka tehakse ületunde. Kui teha kaheksa tundi intensiivset tööd, siis sellele peab järgnema tervisele keskendumine ja vaimu puhastamine, ma usun, et see on ettevõttele palju kasulikum kui ületunnid.

Tallinna Kaubamaja Gruppi kuuluvad ettevõtted Kaubamaja ja Selver on 28. juhtimiskonverentsi "Segased ajad, selged sõnumid“ peatoetajad.