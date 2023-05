Hoia kaardimakse terminaliga kokku sadu eurosid

Eesti juhtiva e-poe maksete pakkuja Maksekeskus teenuste hulka lisandusid kaardimakseterminalid, mida erinevalt konkurentidest pakutakse igakuise renditasuta. See võib aastas tuua üle 200 euro säästu ühe terminali kohta.

Maksekeskusest leiab terminale igaks vajaduseks. Foto: Maksekeskus.ee

Kaardimakse terminalita ei saa hakkama sisuliselt ükski kaupmees. Eesti tarbija on selgelt kaardimakse usku – sel moel eelistab maksta rohkem kui 90% inimestest. Kuid makseterminali pakkujat ja terminali ennast valides peab kaupmees tegema kaalutletud otsuse just oma vajadusi ja võimalusi silmas pidades.

Reima lasterõivaid müüva Outletstore’i üks omanikke Priit Liivak räägib, et kui varem kasutati panga pakutavaid terminale, siis möödunud sügisest ollakse Maksekeskuse klient, seda nii makseterminalidega kui e-poe maksete vastuvõtmisel. “Saime aru, et pangast võetud terminaliga lahendus on kulukam ja kõige soodsam on võtta kogu lahendus koos terminalidega just Maksekeskusest.”

Igakuine renditasu puudub

Enamiku teenusepakkujate puhul on kaardimakseterminaliga alati seotud püsikulu igakuise renditasu näol, mida tuleb tasuda sõltumata tehingute arvust või mahust. Seejuures kehtib renditasu iga terminali kohta. Kaupmees, kellel on kasutusel näiteks viis terminali, võib säästa juba ligi tuhat eurot aastas.

Terminalid erinevateks vajadusteks

Sobiliku kaardimakseterminali leiab nii paiksete kui kantavate, nii kassasüsteemiga liidestatavate kui eraldiseisvate terminalide hulgast.

Kui kaupmees peab ühte väikest poodi, siis sobib talle suurepäraselt eraldiseisev paikne terminal, mille kasutamine on lihtsamast lihtsam. Vaja on vaid lauda, kuhu terminal paigutada ja mille taga klientidelt makseid vastu võtta.

Näiteks laatadele, turgudele, aga ka kohvikutesse ja pop-up-poodidesse sobivad akudel töötavad kantavad terminalid, millega saab mugavalt ringi liikuda ja makseid vastu võtta.

Nii paiksed kui kantavad terminalid on võimalik liidestada kassasüsteemiga, mis kaotab vajaduse makstav summa terminali käsitsi sisestada, sest see tuleb kassasüsteemist automaatselt. Maksekeskuse terminalid on liidestatavad kõigi enamlevinud kassasüsteemidega.

Lihtsus ja kättesaadavus igal sammul

Maksekeskuse teenuste juures on alati oluliseks peetud lihtsust, kuid seejuures vastab see kaupmeeste erinevatele vajadustele. Kuna Maksekeskuse terminalidel renditasu ei ole, siis on kõik terminalid saadaval samadel tingimustel.

Lihtsaks on tehtud ka igapäevane koostöö Maksekeskusega. Näiteks terminalitehingute teenustasud arvutatakse laekunud maksetelt maha automaatselt, mistõttu ei pea kuu möödudes eraldi teenustasu arveid tasuma.

Kaupmeeste jaoks võib aga pikaajalise koostöö aluseks olla mitte ainult usaldusväärselt toimiv teenus ja tehniline lahendus, vaid ka teenusepakkuja kättesaadavus. “Maksekeskusega on meil suhtlus hästi kiire. Kui ma näiteks hommikul kell kaheksa oma murest kirjutan, siis tavaliselt on mure lahendatud sama päeva kella üheksaks,” toob Priit Liivak näite.

Kuidas Maksekeskuse terminale saada? Me teeme Sulle pakkumise! Maksekeskuse makseterminalide kohta saab veelgi täpsemalt lugeda Maksekeskuse kodulehelt. Jäta sinna oma kontaktandmed ning Maksekeskus võtab Sinuga kiiresti ühendust, selgitab välja vajadused ja teeb just nendest lähtuvalt parima pakkumise. Kiiresti tegutsedes võib terminal olla Sinu poeletil juba mõne päeva pärast.

Jätka oma senises pangas

Makseterminalide turul domineerivad pangad, kellel on aga kombeks, et terminali kasutuselevõtt eeldab ka pangas konto loomist ja võimalikult paljude pangateenuste kasutuselevõttu.

Maksekeskuse terminalide kasutuselevõtul sellist nõuet ei ole. Jätkata saab oma eelistatud panga kasutamist ja tehingute väljamaksed toimuvad kliendi eelistatud kodupanga kontole.

Tõeline sünergia e-poega

Maksekeskus kui juhtiv e-poe makselahenduste pakkuja on terminalide ja e-poe vahele loonud unikaalse sünergia. Kaupmehed, kes müüvad kaupu nii tavapoes kui e-poes, saavad kõikide müügikeskkondade tehingud viia ühe katuse alla. See tähendab, et kaupmehel on ühes keskkonnas ülevaade nii e-poe kui tavapoe maksetest ning ka väljamaksed toimuvad samale kontole, mis teeb raamatupidaja elu oluliselt lihtsamaks – puudub vajadus jälgida laekumisi erinevatele kontodele. Sellisel mugavusel on oma reaalne väärtus kokkuhoitud aja näol.

“Meie e-pood kasutab Maksekeskuse täispaketti – nii veebipoe makseid kui ka Maksekeskuse pakutavat kaasaskantavat ehk mobiilset makseterminali. Ligi aasta tagasi võtsime vastu Maksekeskuse pakkumise ühekuuliseks e-poe maksete vastuvõtmise prooviperioodiks ja nüüd on sellest saanud juba peaaegu aasta kliendisuhet. Seni on kõik sujunud probleemivabalt. Ja kui võrrelda kahe makselahenduste pakkuja kulu poeomanikule, siis ma arvutasin teenustasude summad kokku, kui meie pood oli olnud 10 kuud Maksekeskuse klient. Ja ütlen täiesti ausalt, et Maksekeskuse teenuste kasutuselevõtuga saime teenustasude kulud ühes aastas poole väiksemaks. Aastane kokkuhoid tuli ikka tuhandetes eurodes,” jagab oma kogemust outletstore.ee üks asutajaid. “Tänaseks on makseteenuste pakkujaid Eesti turul päris palju, aga minu põhimõte on see, et hästi töötavat lahendust ma ei lõhu.”

Reima lasterõivaid müüva Outletstore’i üks omanikke Priit Liivak. Foto: Erakogu