Turism ja reisiäri ärkavad taas ellu

Reisiturule ennustati vahemikus 2022-2026 enam kui 451 miljardi dollari suurust tulu, kasvuprotsendiks 13,86. Taaselustumist soodustavad tehnoloogiline areng ning sotsiaalmeedia mõju. Maailma majanduse järsk aeglustumine selles vallas aastatel 2022-2023 võib tunduda kriitiline, kuid pikemas plaanis pole põhjust muretsemiseks.

Optimismi süstib tõik, et inimesed on hakanud uuesti reisima ja taastunud on ka kaua-oodatud ärireiside osakaal. The Expedia poolt läbi viidud uuring näitas, et 68% ameeriklastest teeb suuri reisiplaane ning 37% soovib lähiajal lennata nii siseriiklikult kui ka piiri taha. Hiinalgi on potentsiaali turismi taastumise kiirendamisse panustada.

Covidist taastumisel on reisifirmade jaoks võtmetähtsusega reisijate võimekus sektorisse oma rahakoti sisust võimalikult suur osa jätta. Oluline on ka turuosa ning kasumimarginaali suurendamine. Kuidas seda tehakse?

Reisitrendid on muutumises, pakkujad peavad ajaga kaasas käima. Arusaadavatel põhjustel on nõudmiste tippu tõusnud hügieeniga seonduv lendudel, hotellides, sihtkohtades. Reklaamides rõhutatakse seda rohkelt. Samuti ootab klient suuremat vastutulekut reisde tühistamise või aja muutuste suhtes. Oma pakkumised peavad seetõttu üle vaatama ka reisikindlustuse pakkujad.

Nagu paljudes teistes sekrtorites on olulised muutused kaasa toonud pandeemiast tulenev kiire digitaalne areng. Varasemast olulisemal kohal on digitaalsed piletid, vaktsiinipassid ning monitoorimine, mis üheskoos aiatavad ära hoida uute kollete teket ning pidurdada olemasolevate laienemist.

Möödunud aasta näitas õhulendude püsimisjõudu

Pärast ajaloo suurimat õhutranspordi kriisi võib täna öelda, et see on üle elatud ja ollakse taastumisteel. Ennustatakse vaikset, kuid stabiilset ja püsivat kasvu. Sel aastal oodatakse 4.7 miljardi suurust kasumit. Pärast 2020 aasta 138 miljjardilise kukkumisega on tegemist suurepärase tulemusega.

Käesoleval aastal on kasvamas kõigi regioonide majandus, roosilise pildi maalivad reisifirmade endi ennustused. Suuri lootusi hellitatakse tuleva suve osas. Inimesed on kodus istumisest tüdinud ja Google andmed näitavad, et reisiinfo otsingute hulk on üha kasvanud. Kõige selle valguses pööravad ka reisifirmade aktsiad tõusuteele.

Märgid soosivad kogu reisitööstust, kuid vaatame üle millistele ettevõtetele konkreetsemalt tasuks pilk peale visata. Loetletud turismisektori ettevõtted omavad suurepärast taastumisvõimekust. Paljude aktsaid neist on keerulisele olukorrale vaatamata kasvu jätkanud ning on hetkel selgelt alahinnatud.

Booking Holdings (BKNG)

Maailma sissetulekute poolest suurim online reisiagentuur pakub hotellide ning muude majutusvõimaluste, lennupiletite, autorendi, restoranilaudade, kruiiside ja reisipakettide broneerimise ning tasumise teenust. Ettevõte opereerib tuntud platvormidega nagu Booking.com, Agoda, OpenTable ja Rentalcars.com ning laienes Kayaki ja Momondo omandamisega reisimeediassegi. Ülekandemaksud ja broneerimistasud moodustavad suure osa sissetulekust.

Keskmiseks sihthinnaks on 2900 dollarit (kasvu 18%).

Norwegian Cruise Line (NCLH)

Maailma suuruselt kolmas kruiisifirma haldab 29 laeva kolme brändi, Norwegian, Oceania and Regent Seven Seas, all. Pakub nii tavapäraseid ka luksuskruiise. Aasta eest paigutati terve laevastik ümber, 2027. aastaks võetakse kasutusele 20 000 lisakaid, brändi tutvustatakse üle maailma.

Keskmiseks sihthinnaks on 18.5 dollarit (kasvu 27%)

Las Vegas Sands (LVS)

Maailma suurim täielikult intergreeritud sihtkohtade operaator, kelle alla kuuluvad kasiinod, hotellid, meelelahutuskeskused, restoranid, baarid, jaekabanduse ning konverentsikeskused. Ettevõttele kuuluvad Venetian Macao, Sands Macao, Londoner Macao, Four Seasons Hotel Macao and Parisian Macao ning Marina Bay Sands Resort Singapuris. Maha müüdi varad Las Vegases, suurem osa kasiinokasumist tuleb nüüd Aasiast.

Keskmiseks sihthinnaks on 67 dollarit (kasvu 20%)

MGM Resorts International (MGM)

Las Vegase Stripi puhkekohtade suurim operaator. Haldab 35 000 hotellituba ja sviiti, mis on neljandik sealsest turust. Ettevõttele kuuluvad MGM Grand, Mandalay Bay, Cosmopolitan, Luxor, New York-New York ning CityCenter. 2027 aastal plaanitakse avada puhkekeskus Jaapanis.

Keskmiseks sihthinnaks on 53 dollarit (kasvu 32%)

Delta Airlines (DAL)

Atlantas asuv ettevõte on üks maailma suurimaid lennufirmasid. Väljalennud viivad 300 sihtkohta enam kui 50 riigis. Suurimaks sissetuleku allikaks on püsiklientide lennumiilide kogumise süsteem.

Keskmiseks sihthinnaks on 51 dollarit (kasvu 45%)

Southwest Airlines (LUV)

Lennukisse tulnud reisijate arvu kohaselt Ameerika suurim siseriiklik kandja. Haldavad enam kui 700 lennukit, kõigi tüüp Boeing 737. Lisaks lühilendudele hakati pakkuma ka pikemaid otsi ning ärilende, kuid keskendutakse siiski esimesele.

Keskmiseks sihthinnaks on 46 dollarit (kasvu 58%)

Airbnb (ABNB)

2008. aastal loodud online alternatiivsele majutusele suunatud reisibüroo on omataoliste hulgas maailma suurim ning pakub ka butiik-hotellide ning elamiusreiside broneerimise teenust. 2021. võimaldati klientidele majutust 6 miljonil korral. Plavormiga liitunud 4 miljonile teenusepakkujale kuuluvad ruumid 220 riigis 100 000 linnas. Suurim osa sissetulekust tuleb online broneeringutasudest ning ülekandetasudelt.

2021. aastal tootis tuludest 54% Põhja-Ameerika, 32% Euroopa, Kesks-Ida ning Aafrika, 7% Aasia ning 7% Ladina-Ameerika.

Keskmiseks sihthinnaks on 130 dollarit (kasvu 33%)

Expedia (EXPE)

Majutusbroneeringute põhjals maailma suuruselt teine online reisibüroo. Haldab mitmeid reisibroneeringute plavorme nagu Expedia.com, Hotels.com, Travelocity, Orbitz, Wotif, AirAsia ning Vrbo. Trivago omandamaisega liiguti ka reisimeedia valdkonda. Suurim osa sissetulekust tuleb online broneeringutasudest ning ülekandetasudelt.

Keskmiseks sihthinnaks on 133 dollarit (kasvu 43%)

Boeing (BA)

Üks olulisemaid lennunduse- ning katsetööstusele spetsialiseerunud ettevõtteid. Toodetakse 130 või enama istekohaga lennuikeid. Sõjatööstusele tehaks relvi ning lahinglennukeid. Lennufimadele pakutakse abi järelturuga.

Keskmiseks sihthinnaks on 261 dollarit (kasvu 30%)

Igal investoril tasub siiski arvesse võtta riskifaktoreid ning enne igasuguseid investeeringuid soovitame teha kaalutletud analüüs.