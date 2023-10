Keerukate terastoodete tootja kaitseb end teadlikult küberohtude eest

Tartu ettevõte Nordic Metal Works kaitseb oma serverit ja arvuteid esmaste küberrünnakute eest viirusetõrje programmidega ja internetiühenduse turvafiltrit kasutades. Ettevõtte hinnangul tuleks riigiasutustele anda rohkem õigusi küberkuritegevusega võitlemiseks.

„Selleks, et viirused ei pääseks näiteks õngitsuskirjade kaudu levima, aitab kõige paremini töötajate teadlikkuse suurendamine, et kahtlasi e-kirju ei maksaks avada. Õnneks on sellised kirjad väga läbinähtavad ning meie ettevõtte töötajad intelligentsed inimesed, et taoliste rünnakute õnge minna,“ ütles Nordic Metal Works tegevjuht Ahti Soosaar. Küberohtude minimaliseerimiseks kasutab ettevõte Telia Turvanetti , mis tänu turvafiltrile hoiab internetiühendusest eemale kurjade kavatsustega rünnakud ja andmevargused.

2010. aastal asutatud Nordic Metal Works on Eesti-Rootsi osalusega ettevõte, kes annab tööd 45 inimesele. Tartus tegutsev osaühing on spetsialiseerunud keerukate terastoodete valmistamisele ja projekteerimisele. Disainitakse erinevaid tööriistu, adaptereid ja tootmispinke. Projekteeritakse näiteks lennukite hooldustööriistasid ja -seadmeid. Valmistatakse messingust käepidemete, ukselukkude ja -riivide vasteid. Nordic Metal Worksi töölaualt liigub läbi palju andmeid ja oskusteavet, mis vajavad hoidmist ja kaitset.

Ettevõte hoiab vajalikke tööjooniseid eraldi serverites ning kui muu informatsioon ja andmefailid peaksid saama kahjustatud või blokeeritud, siis on need Soosaare sõnul kõik taastatavad. Samas on ta seda meelt, et riigiasutustele tuleks anda rohkem õigusi küberkuritegevusega võitlemiseks, et kurjategijaid saaks küberruumis jälgida ja neid kiiremini tuvastada.

Telia statistika näitab, et küberrünnakud muutuvad iga aastaga aina massilisemaks ning järjest keerukamaks ja täpsemaks. Aitamaks oma klientidel tõrjuda küberrünnakuid, blokeerida tuntud pahavara ja viiruseid ning tõkestada nakatanud seadmete ärakasutamist, pakub Telia Eesti ettevõtetele juba kolmandat aastat võrgupõhist turvalahendust. Tänaseks on loodud juba üle 21 000 Turvaneti internetiühenduse ja selle turvafiltri abiga tõrjutud üle 2,4 miljardi potentsiaalse küberohu.