Omniva juht: neljapäevane töönädal võiks vähendada tööpuudust

Omniva juhatuse esimees Mart Mägi ütles, et läbi ajaloo on inimesed juba liikunud seitsmepäevase töönädala pealt viie päeva peale. Nüüd oleme automatiseerimisega sealmaal, et Eestis võiks olla neljapäevane töönädal. Foto: Liis Treimann

Eesti ühiskond peaks käivitama arutelud, et üle minna neljapäevasele töönädalale. See looks töökohti juurde - muu hulgas ka maapiirkondades. Teisalt on see muidugi töökorralduslikult tõsine väljakutse juhtidele, aga las olla, rääkis Omniva juhatuse esimees Mart Mägi Äripäeva tööjõuteemalises sisuturundussaates.

Töötukassa eestvedamisel sündis aripaev.ee veebis kaart , kust saab vaadata Eesti suuremaid tööandjaid maakondade kaupa. Igast maakonnast on esitletud kümme suuremat tööandjat ning kaardilt joonistuvaid trende analüüsisid raadiosaates Mart Mägi, töötukassa kommunikatsiooninõunik Lauri Kool ja saatejuht Annika Kald.

“Teenust vajab inimene muidugi iga päev. Ka siis kui ühe inimese täistööaeg on viie päeva asemel neli päeva ühes nädalas. Sel juhul on vaja rohkem inimesi tööle - see on põhimõte filosoofia taga. Me oleme ju ajaloos töötanud ka seitese päeva nädalas, siis liikunud sealt kuue päeva peale, kui tekkis pühapäev kirikupüha päevaks ja edasi liikunud viie päeva peale. Ja nüüd liigume ka tänu automatiseerimisele ja digitaliseerimisele nelja tööpäeva poole nädalas,” rääkis Mägi.

Ta lisas, et Eesti ühiskonnas tuleb nüüd käivitada arutelud, et millise digitaliseerimise astme saavutamisel jõuame võimaluseni töötada neli päeva nädalas.

“Nii saavad inimesed jätkuvalt ühiskondlikult panustada, aga anda samal ajal oluliselt rohkem aega ka oma pereellu ja vaimsesse taastumisesse,” ütles omniva juht, kes vastutab täna ligi 1900 töövõtja ees.

Lauri Kool töötukassast lisas, et tema jaoks oli maakondade tööandjaid analüüsides üllatuseks näiteks info- ja side valdkonna tööandjate osas, et Telia Eestis töötas eelmise aasta viimases kvartalis 1473 inimest, aga teisel kohal oli seal Eesti Rahvusringhääling (ERR), kus töötab koguni 1287 inimest. Samal ajal Postimees Grupis 506 inimest. Töötleva tööstuse suurim ettevõte Eestis on aga Ericsson Eesti 1800 töötajaga, mis näitab, et selles sektoris on palju tööd juba automatiseeritud ja seetõttu töökohti vähem ja tööjõupuudust nii leevendatud.

Samuti üllatas Kooli ettevõte, mis on Hiiumaa suurim tööandja, kelle nimi ilmselt enamus mandriinimestele midagi ei ütle. Samas on tema sõnul teada, et Eestis kõige vähem töötuid maakonna arvestuses on justnimelt Hiiumaal.

Millistest tööjõutrendidest maakondades ja terve Eesti ülevaates veel räägiti, kuula raadiosaatest.

Saadet juhib Annika Kald.