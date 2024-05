Väikeettevõtte raamatupidamine: tee oma raamatupidamine ise

Väikeettevõtjatel on sageli vähe ressursse, mistõttu on keeruline palgata raamatupidaja või kasutada raamatupidamisteenust. Seetõttu on paljud väikeettevõtjad sunnitud ise oma raamatupidamist tegema. Uurime väikeettevõtte raamatupidamise aluseid, mis aitavad alustaval ettevõtjal mõista raamatupidamise põhimõisteid ja koostada sobiva kontoplaani.

Raamatupidamise põhimõisted

Raamatupidamine on oma olemuselt ettevõtte majandusliku tegevuse arvestus. Raamatupidaja vastutab ettevõtte majandustegevuse dokumenteerimise ja aruandluse eest. Raamatupidamise seadus sätestab raamatupidamise korraldamise põhimõtted ning nõuded raamatupidaja kvalifikatsioonile ja tegevusele.

Raamatupidamise aluseks on rahaasjades arvestuse pidamine, mis võimaldab jälgida ettevõtte finantsolukorda ja majandustegevuse tulemuslikkust. Raamatupidamise alused hõlmavad endas ka aruandluse koostamist, mis võimaldab ettevõttel esitada oma majandustegevuse kohta teavet vastavatele riigiasutustele.

Kontoplaani koostamine ja raamatupidamise süsteemi valik

Kontoplaan on ettevõtte raamatupidamise alusdokument, mis kirjeldab kontode struktuuri ja sisu. Kontoplaan on vajalik raamatupidamise korraldamiseks ja aruandluse koostamiseks. Kontoplaani koostamisel tuleks arvestada ettevõtte tegevusvaldkonnaga ja majandustegevuse eripäradega.

Raamatupidamise korraldamiseks on vaja valida sobiv raamatupidamissüsteem. Raamatupidamissüsteem võib olla kas käsitsi või arvutipõhine. Käsitsi raamatupidamine on lihtne ja odav, kuid võib olla ajakulukas ja vigade tekkimise tõenäosus on suurem. Arvutipõhine raamatupidamissüsteem on kiire ja täpne, kuid nõuab teatud tehnilist oskust ja võib olla kallis.

Raamatupidamise aluste teadmine on väikeettevõtetele olulised, et tagada ettevõtte majandustegevuse korrektne dokumenteerimine ja aruandlus. Õige kontoplaani koostamine ja sobiva raamatupidamissüsteemi valimine aitab väikeettevõtjal säästa aega ja raha ning tagada raamatupidamise korraldamise kvaliteet.

Maksude ja aruandluse haldamine

Väikeettevõtte raamatupidamine hõlmab ka maksude ja aruandluse haldamist. See on oluline osa ettevõtte finantsjuhtimisest, kuna maksude korrektne arvestamine ja deklareerimine aitab lisaks ettevõtte rahalise olukorra jälgimisele vältida trahve ja muid probleeme.

Käibemaksu arvestus ja deklaratsioonid

Käibemaks on üks olulisemaid makse, mida ettevõtjad peavad arvestama ja deklareerima. Käibemaksu arvutamisel tuleb arvestada nii müügitulu kui ka kuludega. Käibemaksu deklareerimiseks tuleb esitada käibedeklaratsioon mis sisaldab teavet müügi ja ostude kohta. Käibemaksu deklareerimise tähtaeg on tavaliselt 20. kuupäeval järgneva kuu eest.

Tulu- ja muude maksude deklareerimine

Lisaks käibemaksule tuleb väikeettevõtjatel deklareerida ka tulu- ja muud maksud. Tulu- ja sotsiaalmaksu deklareerimise tähtaeg on tavaliselt 10. kuupäeval järgneva kuu eest. Väikeettevõtjad peavad esitama ka statistikaametile erinevaid aruandeid, sealhulgas kvartali- või aastaaruandeid.

Majandusaasta aruande koostamine

Majandusaasta aruanne on oluline dokument, mis annab ülevaate ettevõtte finantsseisundist ja tegevusest. Väikeettevõtjad peavad koostama majandusaasta aruande igal aastal. Aruande koostamisel tuleb arvestada raamatupidamisstandardite ja seadustega. Majandusaasta aruanne tuleb esitada äriregistrile hiljemalt 6 kuud pärast majandusaasta lõppu.

E-residentsus ja e-äriregistri kasutamine

E-residentsus ja e-äriregistri kasutamine on muutunud üha populaarsemaks väikeettevõtjate seas. E-residentsusega saavad ettevõtjad luua oma ettevõtte Eestis ja kasutada Eesti e-teenuseid ning E-äriregistris saavad ettevõtjad oma ettevõtte teavet uuendada ja erinevaid dokumente esitada. E-residentsuse ja e-äriregistri kasutamine lihtsustab oluliselt väikeettevõtjate raamatupidamist ja maksudeklaratsioonide esitamist.

Raamatupidamistarkvara ja -teenused

Väikeettevõtja raamatupidamise korraldamiseks on võimalik kasutada erinevaid raamatupidamisprogramme. Oluline on valida programm, mis vastab ettevõtte vajadustele ning on kasutajasõbralik. Enne valiku tegemist on soovitatav uurida erinevaid võimalusi ning võrrelda nende hindu ja funktsionaalsust.

Üheks võimaluseks on kasutada MyFinance raamatupidamistarkvara, mis on mõeldud just väikeettevõtjatele ning on lihtne ja arusaadav kasutada. Programm pakub erinevaid funktsioone, sh aruannete koostamist, müügi- ja ostuarvete haldust ning pangatehingute importi.