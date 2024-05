Freedom Holding Corp. kasvab Timur Turlovi käe all kõrgustesse

Freedom Holdingu tegevjuhi ja asutaja Timur Turlovi plaanid laiendada äritegevust rahvusvaheliselt kajastuvad otseselt ettevõtte hüppeliselt kasvanud tulemustes.

Ettevõtja Timur Turlovi poolt loodud Freedom Holding Corp. turuväärtus on täna 4 miljardit dollarit. New Yorgis toimunud LD Micro konverentsil rääkis Turlov sellest, kuidas Kasahstanis alguse saanud äri üles ehitamine käis ja millised sammud lähiajal ees ootavad.

Freedom on viimase viie aasta jooksul arenenud väikeettevõttest suurfirmaks, mille ridadesse kuuluvad pank, maaklerid, telekomi-, kindlustus- ja elustiiliteenused, mis pakuvad klientidele ainulaadseid tooteid ning mõis õige pea rahvusvahelisele turule jõuavad. "Meil pole mitte üksnes tehnoloogia ja kliendibaas, vaid meeskond ja inimesed, kes tunnevad oma valdkonda,“ rääkis Turlov LD konverentsil peetud kõnes, märkides, et tema jaoks on ettevõtte edu saladus just andekates ja pädevates töötajates.

Portfellist leiab erinevaid teenuseid

Üheks heaks näiteks on 30 miljoni dollari eest soetatud lennupiletite online broneerimisteenus Aviata, millel usutakse 2 miljoni tavakasutaja olemasolu tõttu olevat väga head kasvuväljavaated.

Freedomi portfellist leiab veel JSC Freedom Finance ja Freedom Finance Global, kaks kindlustusfirmat Freedom Life ja Freedom Insurance, sideoperaator Freedom Telecom, makseteenus Freedom Pay, aga ka piletite broneerimisteenus TICKETON, nutitelefonide jaemüügikett Freedom Mobile, autorehvide turustaja Freedom Drive, reisiteenus Chocotravel, veebikauplus Arbuz.kz ja voogedastusplatvorm Freedom Media.

Kõikide mainitud ettevõtete klientide arv ületass 5 miljoni piiri (maakleri, panga, kindlustuse, elustiili ja e-kaubanduse sektoris).

2023. aasta neljanda kvartali tulemuste põhjal teeniti Kasahstanis 359 miljonit dollarit tulu: Freedom Bank moodustas 140,2 miljonit dollarit, Freedom Broker - 109,3 miljonit dollarit ning Freedom Life ja Freedom Insurance'i osa oli vastavalt 76,97 ja 17,1 miljonit dollarit.

Murravad globaalseid piire

Freedom Holdingu tegevjuht Timur Turlov usub, et Freedomi lähenemine ja tehnoloogiad võivad viia kohalikud teenused väljapoole Kasahstani piire ning aktsionärid ja kliendid saavad neid kasutada ka mujal. "Eksperimenteerides omaenda ökosüsteemi suhteliselt väikeses riigis, saame seda laiendada palju suurematele turgudele, sealhulgas Ameerika Ühendriikidesse," jagas Turlov plaane.

Esindused kümnes Euroopa Liidu riigis

Holdingu positsioon Ameerika turul muutub iga aastaga tugevamaks.

2021. aastal ostis Freedom Holding Prime Executionsi, mille kaudu on klientidel nüüd otsepääs USA börsidele.

2022. aastal alustas tegevust Freedom Capital Marketsi divisjon, mis sai litsentsi kindlustuse ja investeerimispanganduse jaoks, mille tulemusena sai temast mitme eduka välismaiste ettevõtete IPO-de kaaskorraldaja NASDAQ-is.

2023. aasta märtsis omandas Freedom väikese kapitalisatsiooniga ettevõtetele mõeldud veebiürituste platvormi LD Micro, mis annab Freedomile juurdepääsu uutele emitentidele ja investoritele.

Freedom Finance Europe'i 2023. aasta neljanda kvartali müügitulu oli 39,5 miljonit dollarit, klientide arv ületas 250 tuhande inimese piiri. Uued esindused on tekkinud Austrias, Hollandis, Itaalias ja Bulgaarias. Kokku on esindused olemas kümnes Euroopa Liidu riigis.

Leiab aega ka malevõistlusteks

Alates 2023. aasta jaanuarist juhib Timur Turlov Kasahstani maleföderatsiooni (KCF). Tööaasta jooksul korraldati kaks maailmameistrivõistlust, võideti üle 120 medali. Sellised tulemused ei jäänud märkamata: detsembris tunnistati Turlov KCF-i parimaks presidendiks.

LD Micro konverentsil peetud kõnes ütles rahastaja, et plaanib koos Rahvusvahelise Maleföderatsiooniga (FIDE) korraldada käesoleva aasta juunis alternatiivsed meistrivõistlused. Alustatakse rahvusvaheliste korporatsioonide esindajate veebiturniiriga ning finaalis kohtutakse New Yorgis suurima tehnoloogiabörsi NASDAQ hoones. "Meil on juba oma Freedom Team olemas,“ ütleb Turlov.

Freedomi asutaja plaanid laiendada äritegevust rahvusvaheliselt kajastuvad otseselt ettevõtte tegevuses: 2023. aasta neljanda kvartali andmetel kahekordistus tulud, ulatudes 418,6 miljoni dollarini, ja kasum - 54% ja ulatusid 96 miljoni dollarini.