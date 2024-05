Piiriülese e-kaubanduse edu võti: logistika optimeerimine ja kliendilojaalsuse kasvatamine

Tänapäeval seisavad piiriülese e-kaubandusega tegelevad kauplejad silmitsi mitmesuguste logistiliste väljakutsetega, mis võivad saada saatuslikuks teel edu suunas. Edu saavutamiseks ja konkurentsivõime tagamiseks on väga oluline keskenduda logistika optimeerimisele ja kliendilojaalsuse kasvatamisele. Käesolevas artiklis käsitleme mõningaid olulisi aspekte, mis aitavad kaupmeestel piiriüleses e-kaubanduses edu saavutada.

Packeta ja Logistika Plussi koostöö aluseks on pakkuda Eesti veebipoodidele terviklikku lahendust saatmaks pakke välismaale ja teeme üheskoos kõik selleks, et logistiline pool oleks suurepäraselt lahendatud. Järgnevalt selgitame, et millest tuleks lähtuda logistikapartneri valikul ning samuti toome punktidena välja teemad, millele tasuks kindlasti enne alustamist mõelda.

Logistiliste protsesside optimeerimine

Sujuv logistika on võtmetähtsusega, et püsida konkurentsivõimelisena ning suurendada klientide rahulolu ja lojaalsust. Seetõttu on mõistlik logistika haldamine jätta partneri hooleks. Kõige olulisemad aspektid logistiliste protsesside optimeerimisel ja logistikapartneri valikul on:

• Teenindatavad turud: Üks peamisi näitajaid potentsiaalse logistikapartneri valimisel. Oluline on valida partner, kes suudab pakkuda teenuseid mitmel turul. Mida rohkem riike on valikus, seda suuremad on teie e-poe võimalused saada uusi kliente ja laieneda kiiremini rohkematesse riikidesse. Laia geograafilise haardega partneri valimine võib lihtsustada liikumist välisturgudele ilma suurte täiendavate kuludeta.

• Tarne paindlikkus ja kiirus: Valiku tegemisel tasub lähtuda tarneaegadest ja paindlikkusest erinevate tarnemeetodite osas. Soovitame uurida, et kuidas on teenusepakkuja lahendanud tarneahela optimeerimisele, muutes riikidevahelise pakkide liikumise võimalikult sujuvaks. Pidage meeles, et piiriüleste saadetiste liikumise sujuvuse tagamine eeldab tihedat koostööd ka erineva riikide tolliasutustega.

• Paki toimetamine saajani: Logistikapartner peaks sihtriigis tegema koostööd tunnustatud partneritega, kes pakuvad täiustatud paki jälgimise võimalusi (Track & Trace) ja paindlikke tarnemeetodeid, suurendamaks klientide rahulolu pakkudes kvaliteetset teenust.

• Ettevalmistused pakkide saatmiseks: Uurige, milliseid võimalusi pakub logistikapartner saadetise ettevalmistamise etapis ja kuidas liidestamine toimub, võimaldamaks lihtsat integreerimist e-poega. Liidestus aitab muuta logistilised protsessid efektiivsemaks ning saadetiste haldamise lihtsamaks. Tänu automatiseerimisele saate pakisildid printida kõigest paari klikiga ja hoiate kokku väärtuslikku aega.

• Kaubaterminal: Kas logistikapartneri infrastruktuur sobib teie pakkide tüübi ja suurusega? Kas terminali saab viia nii üksikuid pakke, kui ka näiteks euroaluseid? Packeta usaldusväärseks partneriks Eestis on Logistika Pluss, kes pakub väga laiapõhjalist teenustevalikut. Näiteks täisteenuslahenduse puhul on e-poe jaoks lahendatud ladustamine, pakendamine ja pakkide väljasaatmine. Praktiliselt kõik Packeta Eesti klientide pakid liiguvad läbi Logistika Plussi Punasel tänaval asuva terminali laia maailma suunas. Koos anname panuse sellesse, et Eesti kaupmees saaks suunata pilgud välisturgudele, tehes seda mõistlikke hindasid ja kõrget teenusekvaliteeti järgides.

Foto: Lukas Wagneter

Kliendilojaalsuse kasvatamine

Lojaalne klient on vähemalt sama oluline kui logistika pidev optimeerimine ja täiustamine. Järgnevalt mõned viisid ja ideed:

• Lai valik maksevõimalusi: Pakkuge paindlikke makseviise nagu järelmaks ja tasumine paki kättesaamisel (COD ehk Cash On Delivery), mis on eriti populaarsed lahendused Kesk- ja Ida-Euroopa klientide seas. Järelmaksu võimalus võib aidata kallimate kaupade puhul maksed hajutada mitme kuu peale ja suureneb tõenäosus, et klient e-poes ostu lõpuni viib. COD annab ostjale suurema turvatunde ja kontrolli tehingu üle, mistõttu valitakse see sageli välismaiste ostude või vähemtuntud e-poodide puhul.

• Klienditeenindus: Efektiivne, kiire ja kergesti kättesaadav klienditeenindus aitab hoida kliendid rahulolevana, andes kindluse, et probleemide korral on professionaalne abi alati olemas. Kindlasti tasub e-poe klientide jaoks koostada põhjalik Korduma Kippuvate Küsimuste (KKK) nimekiri.

• Saadetiste kindlustamine: Üheltpoolt lisakulu, kuid teisalt annab kliendile meelerahu, et isegi paku kadumisel või purunemisel saab ta kindlasti tasutud summa tagasi või uue toote. Tasub välja selgitada, kas logistikapartner pakub erinevaid kindlustusvõimalusi ning millised on tingimused ja piirmäärad. Ennekõike kontrollige, millise summa väärtuses kindlustust tarnija pakub ning kas tegu on fikseeritud summa või protsendiga paki väärtusest. Packeta lahenduses on iga paki kindlustamine standardne, lisatasu tuleb maksta ainult siis, kui transpordite väärtuslikumaid saadetisi.

• Tagastuste haldamine: Lihtne tagastusprotsess ja meeldiv kogemus suurendavad tõenäosust, et kliendid ostlevad teie veebipoes ka edaspidi.

• Kaebuste käsitlemine: Ettevõtte maine säilitamiseks on tähtis transportida pakid tervelt kliendini ja kahjude ilmnemisel tegutseda otsustavalt kliendi huvidest lähtudes. Uurige kindlasti oma logistikapartnerilt, kuidas pakke sorteeritakse ja transporditakse, et mõista, milliseid meetmeid kasutatakse kahjustuste riskide vähendamiseks. Tähtis on jälgida ja analüüsida kahjustada saanud pakkide hulka. Tegu peaks olema harvaesinevate eranditega, mitte regulaarselt esinevate juhtumitega. Loomulikult tuleks eeldada ja õigustatult oodata, et kõik pakid saabuvad kliendini ideaalses seisukorras.

Piiriüleses e-kaubanduses edu saavutamiseks on oluline läheneda logistika juhtimisele ja kliendisuhtlusele terviklikult. Logistikapartneriks tasub valida teie vajaduste ning muutuva turuga kiiresti kohanduv teenusepakkuja, kes aitab teil tagada oma klientidele esmaklassilise klienditeeninduse ning seeläbi võimaldada teil kiiremini kasvatada e-poodi ja laieneda edukalt välisturgudele.

Piiriüleses e-kaubanduses edu saavutamiseks on oluline läheneda logistika juhtimisele ja kliendisuhtlusele terviklikult. Logistikapartneriks tasub valida teie vajaduste ning muutuva turuga kiiresti kohanduv teenusepakkuja, kes aitab teil tagada oma klientidele esmaklassilise klienditeeninduse ning seeläbi võimaldada teil kiiremini kasvatada e-poodi ja laieneda edukalt välisturgudele.

Oleme kindlal veendumusel, et Eesti e-poodidel peab olema taskukohane võimalus laieneda ka Eestist ja Baltikumist välja, tehes seda tarnekvaliteedi osas järeleandmisi tegemata. Kihvtid ja omanäolised Eesti e-poed välismaale!