PRIA tüürib kontrolliorganist rohkem nõustavaks ettevõtteks

Margus Noormaa sõnul on PRIA olnud aastaid alarahastatud, see väljendub kahjuks ka töötajate palkades. Samas riigi kärpeplaanid sellest ei hooli. Foto: Liis Treimann

PRIA värske peadirektor Margus Noormaa on seda meelt, et muutustest ei ole pääsu. Seda enam, et viimased 17 aastat on organisatsioon olnud oma tegemistes üsna stabiilne. Noormaa sõnul ongi tema põhikompetents muudatuste juhtimine.

Kuigi põllumajandusettevõtetele võib tunduda, et toetuste summad ajas aina vähenevad, siis Margus Noormaa sõnul ei saa selle väitega kuidagi nõustuda. Pigem on viimase kahekümne aastaga toetuste struktuur pidevalt muutunud. Programmiperioodi 2023–2027 toetuste portfell on juba 1,6 miljardit eurot. Toetused jõuavad nii põllumajandusse, ettevõtlusesse kui kalandusse.

Kontrolli paremaks sujumiseks on tööetappe viidud üle veebipõhisele aruandlusele. Näiteks kuu aega töös olnud e-põlluraamat, mida pikalt ette valmistati. Kuigi kõigi uuendustega ei pruugi algus ladusalt sujuda, on Noormaa arvamusel, et paljud n-ö lastehaigused on seljatatud ja töö sujub juba kenasti.

Üheks näiteks saab tuua äpi Iva, mis tekitas põllumeestele alguses peavalu, sest andmete üleslaadimine tihti takerdus. Nüüd aga ollakse lahendusega rahul. Igal juhul hoitakse nii ametnike ja põllumeeste aega kokku.

Kuula saatest, miks soovib PRIA lähitulevikus rohkem nõustaja rollis olla ja kuidas vältida võimalust, et toetusraha tuleb tagasi maksta. Külas on PRIA peadirektor Margus Noormaa ja saadet juhib Juuli Nemvalts.