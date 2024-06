Sisuturundus

Kapitel

Kas sinu tänane büroo on parim? Selgitasime välja parima büroohoone omadused

Büroohoonet ei saa valida pelgalt hinna järgi. See on strateegiline äriotsus, mis mõjutab tööandja brändingut, töötajate rahulolu ning mõjutab klientide usaldust. Hoone omaniku Kapiteli kinnisvaraeksperdid tegid võrdluse kümnete ja kümnete ärihoonete seas, et aidata sul aru saada, miks Sõpruse Ärimaja on hetkel parim valik oma klassis.

Foto: Tiit Veermäe

1. Mugav ligipääs mis tahes transpordivahendiga ja head parkimisvõimalused

Keskkonnasõbralikkus ja väiksem jalajälg on tänapäeval olulised, seetõttu sobib Sõpruse Ärimaja suurepäraselt inimestele, kes eelistavad liikuda autovabalt. Sõpruse puiestee ääres asuvasse ärimajja saab mugavalt nii ühistranspordi, jalgrattaga kui ka jalgsi. Lähimad trolli- ja bussipeatused on vaid 100 meetri kaugusel ning kergliiklusteed viivad otse esiukseni. Kristiine rohelusega ääristatud tänavatel on mõnus jalutada, eriti suvisel ajal. Jalgrattaga saabujatele on olemas turvaline jalgrattaparkla koos riietus- ja duširuumide ning lukustatavate kappidega.

Need, kes eelistavad autot, leiavad parkimismajast 280 parkimiskohta töötajatele ning 65 kohta külalistele hoone ees ja küljel. Külalistele on parkimine kuni 3 tundi tasuta, mis teeb ettevõtte külastamise eriti mugavaks. Samuti on olemas ka elektriautode laadijad nii parkimismajas kui ka hoone ees parklas.

Foto: Tiit Veermäe

2. Igapäevaselt vajalikud teenused samas majas

Sõpruse Ärimajas on mõeldud paljude igapäevaste vajaduste lahendamisele. Esimesel korrusel asuv kohvik pakub maitsvat hommiku- ja lõunasööki ning catering-teenust. Lisaks on lähedal Rimi ja Lidl toidukauplused. Ärimajas tegutseb pika kogemusega Värvilised käsipesula, mis hoolitseb teie auto puhtuse eest, ning massaažikabinetis töötav massöör tagab teie heaolu ja tervise. Kui enda büroopinna koosolekuruum jääb väikeseks või soovite vaheldust, saab koosolekuid pidada ärimajas asuvas ühiskasutatavas koosolekuruumis.

Foto: Tiit Veermäe

3. Tipptasemel seadmetega spordiruum tasuta kasutamiseks

Sõpruse Ärimaja esimesel korrusel asuv 24/7 avatud spordiruum on tõeline pärl, mida ärimajas asuvate ettevõtete töötajad saavad tasuta kasutada. Spordiruumi kontseptsiooni aitas välja töötada tuntud treener Argo Ader ning siinsed kvaliteetsed seadmed sobivad nii algajatele kui ka kogenud treenijatele. Varustuses on jooksulindid, sõudeergomeetrid, ellipsid, rinnalt surumise pink, Smithi masin, jalapress ja palju muud. See on suurepärane võimalus hoolitseda oma tervise eest kas või lõunapausi ajal, säästes samal ajal aega ja keskkonda, kuna ei pea trenni jaoks mujale sõitma.

Foto: Tiit Veermäe

4. AI abil juhitud energiasäästlikud ja keskkonnasõbralikud lahendused

Sõpruse Ärimaja on üks väheseid büroohooneid Eestis, kus töötavad nii päikeseelektrijaam kui ka koostootmisjaam, mis varustavad hoonet elektriga läbi otseliini. Suvel toodab päikeseelektrijaam rohkelt energiat, talvel aga tagab maagaasil töötav koostootmisjaam elektri ja soojuse. Tänu sellele saavutame maksimaalse aastaringse lokaalse elektritootmise. Uuendatud tehnosüsteemid ja energiasäästlikud LED-valgustid üldaladel vähendavad energiatarbimist veelgi. Lisaks kasutame R8 Technologies tehisintellekti lahendust, mis juhib ja haldab kliimasüsteeme efektiivselt. Kõik need lahendused muudavad Sõpruse Ärimaja keskkonnasõbralikuks ja energiasäästlikuks valikuks.

Foto: Tiit Veermäe

5. Sertifitseeritud hea töökeskkond

Sõpruse Ärimaja on saanud rahvusvahelise keskkonnasäästliku hoone sertifikaadi BREEAM In-Use tasemel Very Good. See prestiižne sertifikaat kehtib nii hoone enda kui ka hoone juhtimise kohta, kinnitades omaniku Kapiteli pühendumist parema sisekliima ja töökeskkonna loomisele. Sõpruse Ärimaja pakub töötajatele mitte ainult kaasaegseid ja mugavaid töötingimusi, vaid ka kõrgelt hinnatud keskkonnasõbralikke lahendusi, mis tõstavad ettevõtte mainet ja töötajate rahulolu.

Foto: Tiit Veermäe

6. Usaldusväärne majaomanik – Kapitel

Sõpruse Ärimaja kuulub Eesti ettevõttele Kapitel, kes on pühendunud pikaajalistele üürisuhetele ja kõrgele rahulolule. Kapiteli töötajad on Sõpruse Ärimajas asuvate ettevõtete igapäevaseks kontaktiks ja partneriks ning aitavad tagada hea töökeskkonna ning toetavad kestlikku tegutsemist, aidates teie ettevõttel saavutada edu ja kasvu usaldusväärses ning hoolivas keskkonnas.

Foto: Tiit Veermäe

Sõpruse Ärimaja suurepärane asukoht, head parkimisvõimalused ja eraldi rattaparkla meeldivad meie töötajatele väga. Lisaks kasutame aktiivselt hoone jõusaali ja naudime hoones asuvat lõunarestorani. Hoone on hästi valgustatud ja õhutemperatuur reguleeritav, tagades head töötingimused ka suvekuumuses. Koostöö majahalduriga sujub kiirelt ja tõhusalt. Keskkond sobib eriti hästi alustavatele tehnoloogiaettevõtetele, kes vajavad paindlikku kontoripinda ja hindavad mugavaid kohtumispaiku kliendiga, nagu seda on all asuv kohvik. Adacel Technologies Estonia

Sõpruse Ärimaja on osutunud meie eelmise asukohaga võrreldes paremaks tänu uuematele ja kaasaegsematele süsteemidele ja tehnoloogiale, mis aitavad kokku hoida kommunaalkuludelt. Hoone pakub mitmeid hüvesid, sealhulgas katusealust parklat, heal tasemel kohvikut ja jõusaali. Meie ootused on igati ületatud: kontor kohandati meie soovide järgi ja igapäevane kommunikatsioon ning probleemide lahendamine sujub suurepäraselt. SimplBooks

Leiame koos sobiva pinna

Sõpruse Ärimajas on veel ruumi nii suurematele kui ka väiksematele ettevõtetele. Meil on pakkuda privaatseid büroopindu suuruses 74-457 m² ning jagatud teenustega (kööginurk ja tualetid) väikseid büroopindu suuruses 27-76 m². Enamik büroopindu on värskelt uuendatud.