Telia Digital Hub-i sooduspileteid saab osta vaid juuni lõpuni

Telia Digital Hub on Eesti suurim juhtimis- ja tehnoloogiakonverents, mis toimub 14. novembril Kultuurikatlas juba viiendat korda. Juubeliürituse programmi on kaasatud hinnatud välisesinejaid kui ka tippeksperdid kodumaalt. Piiratud koguses soodushinnaga pileteid saab osta vaid juuni lõpuni.

Digitaalse arengu teekonnal oleme jõudnud järjekordse paradigma muutumise etappi. Inimese roll ning risk digitaalsetes protsessides aina kasvab, ennast peavad mõtestama ümber oma ala eksperdid, oma toimimist organisatsioonid ning reegleid ja ühiskondlikku raamistikku terved riigid. Konkurentsis püsimiseks seisavad ettevõtted küsimuse ees: milliseid otsuseid tuleb langetada täna, et tagada tulevikukindlus ka turbulentsetel aegadel?

Digital Hub kui digimaailma teekaart

Kui soovid teada, millised komponendid kuuluvad kestliku, innovatsioonile avatud, kuid piisavalt riskiteadliku digitaalse paradigma muutuse juhtimise valemisse, siis liitu meiega 2024. aasta Eesti suurimal juhtimis- ja tehnoloogiakonverentsil. Piiratud koguses soodushinnaga pileteid saab osta kuni juuni lõpuni siit

Seekord on fookuses kolm kandvat teemat: Juhtimine – mis on tuleviku juhi roll ja millist ärikultuuri me tahame? Privaatsus ja turvalisus – kuidas elu ja äri turvaliselt edasi viia? Keskkonnateadlikkus – kuidas oma digitaalset jalajälge vähendada?

Digital Hub 2024 peaesinejad

Nicole Perlroth

Nicole Perlroth on tuntud küberjulgeoleku reporter ja kirjanik, kes kajastab küberjulgeolekut ja digitaalset spionaaži New York Times’is. Oma karjääri jooksul on ta kirjutanud Venemaa häkkimisest tuumajaamadesse, lennujaamadesse ja valimistesse, Põhja-Korea küber-rünnakutest filmistuudiote, pankade ja haiglate vastu, Iraani rünnakutest naftafirmade, pankade ja Trumpi kampaania vastu ning sadadest Hiina küber-rünnakutest. Perlroth on Financial Times’i Aasta Äriraamatu auhinna võitja raamatuga „This Is How They Tell Me the World Ends: The Cyber-Weapons Arms Race“.

Robin Teigland

Strateegia ja digitaliseerimise professor Chalmersi Tehnoloogiaülikoolis, Rootsi Kuningliku Inseneriteaduste Akadeemia liige ja mõjuettevõtja, sealhulgas Ocean Data Factory Swedeni direktor. Teda on tunnustatud kui üht Rootsi mõjukaimat naist tehnoloogiavaldkonnas ja üht globaalset top 50 äriprofessorit Twitteris.

Patrik Hofbauer

Telia Company tegevjuht, kellel on üle 20 aasta tippjuhi kogemust ettevõtetest nagu Svenska Spel, Telenor, Canal Digital ja NEC Scandinavia. Ta on õppinud London Business Schoolis ja IHM Business Schoolis.

Lisaks astuvad üles kohalikud eksperdid äri-, tehnoloogia-, infoturbe, jp valdkondadest.