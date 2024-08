Freedom24 analüüs: majanduslanguse tõenäosus USA-s on kasvanud

Aasta 2024 lõpp läheneb ja hirmud võimaliku majanduslanguse ees USA-s on suurenenud. Viimased majandusprognoosid ja muutuv turuhoiak on tõstnud teadlikkust võimalikest riskidest, mis majanduslangusega võivad kaasneda. Mõistmine, kui tõenäoline majanduslangus on ja milliseks võib kujuneda selle mõju finantsturgudele, on ebakindlatel aegadel investorite jaoks kriitilise tähtsusega.