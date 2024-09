Tagasi ST 16.09.24, 10:04 Goldman Sachs: kuld on praeguses keskkonnas parim riskide maandaja USA nelja suurima panga hulka kuuluva Goldman Sachsi analüütikud kirjutasid oma uues uurimisraportis, et investorid peaksid praeguses keskkonnas eelistama kulda ning kollase metalli hinnatõus ei ole veel sugugi läbi.

Goldman Sachs: kuld on praeguses keskkonnas parim riskide maandaja

„Meie eelistame lähitulevikus peamiselt kulda. See maandab kõige paremini geopoliitilisi ja finantsilisi riske, tuge pakuvad ka Föderaalreservi peagi saabuvad intressikärped ning arenevate turgude keskpankade kullaostud,“ kirjutasid Goldmani analüütikud septembri alguses avaldatud raportis.

Samuti märgiti ära mure USA riigivõla ja rahandusliku seisu pärast, mis peaks aitama kullal ka edaspidi kallineda. Goldman Sachsi hinnangul tõuseb kulla untsihind 2025. aasta alguses 2700 dollarini untsist. Ühtlasi anti kullale ostusoovitus ( long gold ).

Tänavu on kulla hind tõusnud juba 22 protsenti ning kaupleb 2525 dollari juures untsist. Kullal on aidanud uute rekorditeni tõusta tugev füüsiline nõudlus (eelkõige keskpankade oma), riikide suured eelarvete defitsiidid, kõrged võlatasemed ning kartused majanduslanguse tuleku pärast, mis on omakorda sundimas keskpankasid intressimäärasid alandama.

Institutsionaalne raha voolab kulda

Lisaks sellele on lääne investorite raha hakanud voolama ka kullaga tagatud börsil kaubeldavatesse fondidesse (ETFid). Põhja-Ameerika investorite huvi kullaga tagatud ETFide vastu on juulis kasvanud suuremaks kui Euroopa ja Aasia oma, selgub Maailma Kullanõukogu andmetest. Goldmani analüütikute sõnul on just see aspekt kullaturult viimasel kahel aastal puudu olnud.

Euroopas voolas ETFidesse juulis 1,2 miljardit dollarit, mis on suurim näitaja alates 2022. aasta märtsist. Kõige enam investeerisid oma raha kulda Ühendkuningriigi ja Šveitsi investorid. Põhja-Ameerikas voolas juulis ETFidesse juulis 2 miljardit dollarit, suur osa sellest toimus presidendikandidaadi Donald Trumpi atendaadikatse ning Joe Bideni kandidatuurist loobumise järel.

Investorid ootavad nüüd, et Föderaalreserv alustab intressikärbetega juba nädala pärast. Arvatavasti näeme praegu küllaltki kitsas kauplemisvahemikus oleval kullaturul Föderaalreservi otsuse järel veidi suuremaid liikumisi.

“Föderaalreservi intressikärped toovad lääne kapitali tagasi kullaturule, just see komponent on viimase kahe aasta kullaturu kiire tõusu ajal puudu olnud,” tõid Goldman Sachsi analüütikud välja. Nad lisasid, et kuna Hiina investorid on hindade osas tundlikud, siis igasugune langus toob turule uut nõudlust, hoides omakorda hinda kõrgel platool.

Pikemalt saab kullaturul toimuvast lugeda kullaturu septembrikuu alguse analüüsist

Goldmani analüütikute sõnul ei ole lähitulevikus nafta ja vask majanduslanguse riski tõttu head investeeringud. Samuti toodi välja Hiina majanduse märgatav aeglustumine, mis hakkab survestama toorainete nõudlust.

Kui soovid maailmamajanduses toimuvate protsessidega kursis olla, siis külasta meie uudiste lehte

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun