Freedom Holding Corp. tegevjuht Timur Turlov: Kas tehnoloogiahiidude ajastu on lõppemas? USA aktsiaturud koonduvad suurimate tehnoloogiaettevõtete ehk "suure seitsmiku" ümber, kuhu kuuluvad Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG), Amazon (AMZN), Nvidia (NVDA), Meta Platvormid (META) ja Tesla (TSLA). Neist kuus suurema aktsiad moodustasid käesoleval aastal S&P 500 indeksi koguväärtusest 28%, mis on märkimisväärne kasv võrreldes 2011. aastaga, mil suurest seitsmikust oli 13%-ga esikümnes vaid kolm ettevõtet. Kas ja kuidas on olukord ajapikku muutumas ning kas tehnoloogiahiidude ajastu on lõppemas, heidab pilgu Freedom Holding Corp. tegevjuht ja Freedom Finance Europe asutaja Timur Turlov.

Suure seitsme domineerimine on viinud tehnoloogiahiiglaste turuväärtuse kiire kasvuni, ulatudes nüüdseks mitme triljoni dollarini. Näiteks on tänase seisuga USA kahe kõige hinnalisema ettevõtte – Apple’i ja Microsoft’i – väärtus mõlemil kolm triljonit dollarit. Kasvava tehnoloogiahuvi illustreerimiseks, on õpikunäide Nvidida. Graafikakiipide tootjal kulus pea 20 aastat, et saavutada turuväärtuseks triljon dollarit. Teise triljonini jõudmine võttis pea poolteist aastat ning kolmas triljon saavutati üksnes nelja kuuga. Naljaga pooleks saab väita, et nelja triljonilise turuväärtuseni jõudmiseks võib ettevõttel kuluda vaid paar päeva. Kuigi suurimad IT-hiiglased on jätkuvalt enamiku investorite soositumateks aktsiateks, pole nende võime teenida triljoneid dollareid kasumit siiski nõnda kindel, kui varem. Vaatamata sellele, et suurettevõtete efektiivsus ja konkurentsivõime on jätkuvalt kõrged, võivad nende turuväärtused jääda tänu regulatiivsetele nõuete üha kesksemale rollile ning seeläbi langevale investeeringute atraktiivsusele, praeguse taseme lähedale.

Probleemiks on aga valitsused üle kogu maailma, kes pööravad üha rohkem tähelepanu turuliidritele. Seejuures on riikide eelarvepuudujäägid muutumas ohuks makromajanduse stabiilsusele, mille tulemusena võivad riigivõimud avaldada majanduses enam fiskaalset äritegevuse suurimatele tegijatele. Nõnda on teatanud nii USA kui ka Euroopa süsteemsest konkurentsivastasest uurimistest. Sellise suunitluse tagajärjel koges turukapitali langust suurtehnoloogiaettevõtetest viimasena Nvidia, kelle aktsiad alanesid Wall Streeti andmetel 3. septembril rekordiliselt 279 miljardi dollari võrra.

Kuigi tehnoloogiahiidude aktsiatest ei tasuks siiski loobuda, tuleks suure seitsmega olla ettevaatlik, sest vaatamata märkimisväärsetele kasumitele, seisavad nad tulevikus tõenäoliselt silmitsi üha rangemate eeskirjadega, kusjuures peaksid ettevõtted end jagama rohkemate osapooltega, kui vaid aktsionärid. Seega ei tasu investeerides jääda vanade mustrite juurde, vaid otsida raha paigutamisel kasu lõikamiseks ka muid võimalusi.

2022. aasta mais koostasime Freedom24 meeskonnaga mudelportfelli, kuhu kuulusid paljutõotavad väikese- ja keskmise turuväärtusega ettevõtted. Toona oli Nasdaq 100 indeks alates aasta algusest langenud mitme protsendipunkti võrra, mõjutades seejuures omakorda paljusid efektiivseid ja kasumlikke ettevõtteid, kelle turuväärtused olid oluliselt madalamad, kuid kes suutsid oma põhinäitajad siiski tugevana hoida. Portfelli kasvatamise esimestel kuudel oli investeeringute eesmärgiks ära kasutada nende ettevõtete aktsiahindade taastumist, kusjuures varade koguväärtus tõusis 30-40%. Parima investeeringutasuvuse andis ettevõte ShockWave Medical, mis tegeleb meditsiinilise tehnika – intravaskulaarse litotripsia – arendamise ja kaubandusliku kasutamisega koronaarhaiguste raviks. Ajendatuna tehingust farmaatsiahiiglase Johnson & Johnsoniga (JNJ), kes omandas ShockWave'i käesoleval aastal 13.1 miljardi dollari eest, on alates esmastest investeeringutest tõusnud selle hind 126%.

Kaks aastat hiljem on aga portfell oma algväärtusest veidi madalam, mis illustreerib hästi aktsiaturu kontsentreerumist. Investorid on jätkanud oma osaluse suurendamist suurimates IT-ettevõtetes, ignoreerides keskmise turuväärtusega äriühinguid. Liidrid on saavutanud kõikvõimaliku edu, samas kui väikese- ja keskmise kapitalisatsiooniga äriühingud on teatanud, et nende turuväärtused ei muutu peaaegu üldse. Teisisõnu, kui vaatame Nasdaq 100 tootlust ilma suure seitsme mõjuta, selgub, et indeksiga ei toimu midagi märkimisväärset.

Olukord on aga ajapikku tõenäoliselt muutumas, sest turul on kujunemas teatavad tingimused, mille tulemusel peaksid investorid olema valmis aktsiaturu volatiilsuse võimalikeks tõusudeks, seda eriti seonduvalt tehnoloogiahiiglaste osakutega.

