Ekspert: paaniliselt avalikkust tõrjuv ettevõtja kaotab usaldusväärsuse
Kui sul äriliselt läheb halvasti ja lisaks muutud ebausaldusväärseks, sest ei julgenud rääkida, siis ei ole ka lootust, et sul läheb paremaks, ütles kommunikatsioonibüroo PR Partner juht Ilona Leib Äripäeva raadios.
Tehnoloogiafirma Skeleton räägib avalikkuses uhketest plaanidest ja lepingutest, kuid raskustest on otsustanud vaikida. Ka ettevõtte juht Taavi Madiberk ei vasta kõnedele ega intervjuupalvetele, rääkis teemat kajastanud ajakirjanik Kristel Härma.
Eesti üheks suurimaks tehnoloogiaedulooks peetud Skeletoni särav lubadus vallutada maailma akuturud on toppama jäänud. Saksamaal püsti pandud 220 miljoni euro suuruses tehases pole tootmine alanud, Dresdeni tehas on suletud ja Eestis koondatakse spetsialiste. Väliselt särava eduloo all kumab süvenev kriis.
Vilepuhujate kaitse seadus on tekitanud ettevõtjates hirme võimalike alusetute ja negatiivsete kaebuste laviini ees, kuid avatud sisekultuuriga ettevõtetel pole midagi karta, rääkis Telia isikuandmete kaitse ekspert Andrus Hinrikus.
27. septembril aastal 2000 avas uksed Järve Selver, mis on siiani säilitanud oma positsiooni jaeketi lipulaevana. Kauplus on olnud esirinnas kõikide suuremate innovatsioonide käivitamisel – nii e-pood, erikampaaniad, Selveri Köögi tootmine kui ka nutikassad.