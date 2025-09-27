Tagasi 27.09.25, 12:52 Raadiohitid: tippfotograafi portfell, debatt majanduse üle ja maksud Selle nädala kõige kuulatumates saadetes rääkis tippfotograafist ettevõtja Mardo Männimägi oma portfellist, eksperdid vaidlesid majanduse üle, ajakirjanikud arutlesid maksutõuse. Juttu tuli ka USA turu ohumärkidest ja turismi madalpunktist, mis võib veel ees olla.

Tippfotograafi Mardo Männimägi rääkis “Investor Toomase tunnis” poole miljoni euro suurusest portfellist ning jagas, kuidas ta selleni jõudis.

Foto: Tairo Lutter / Postimees / Scanpix

Poole miljoni eurose portfelli edulugu: hirm sunnib fotograafist investorit tegutsema

Tippfotograafist ettevõtja ning Brasiilia võistluskunsti jiu-jitsu Euroopa ja ka mitmekordne Eesti meister Mardo Männimägi elu on kirju nagu kaleidoskoop. Ta on ka investor, saatejuht ja pereisa, kes ei karda rääkida kaotustest ja on avalikult tunnistanud, et hirm on tema parim tööriist.

Saates arutleti, mida ühist võiks olla fotograafial, tippspordil ja investeerimisel, kuidas võiks distsipliini ja motivatsiooni leidmisest ja selle hoidmisest kasu olla nii ettevõtluses, investeerimises kui ka eraelus ning mida on ta õppinud Investeerimisfestivalil vabatahtlikuna maailmanimedega peaesinejate eest hoolt kandes nende elufilosoofiast.

Saadet juhtis Jana Saarkoppel.

Tarmo Tanilas: USA turu hiilguse taga peituvad ohumärgid

Swedbank i privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas rääkis Äripäeva raadiohommikus, et USA turg on küll oma tipus, kuid hiilguse all peituvad ka riskid investoritele.

Tanilase sõnul näitavad analüüsimajade prognoosid, et dollar jätkab euro vastu nõrgenemist. See on eriti ohtlik Eesti investoritele, kelle portfellidest suur osa on USA aktsiates.

“Kaks negatiivset mõju võivad kokku saada – aktsiad võivad kukkuda ja dollar kukub nagunii veel. Siis kaotad kahest otsast,” rääkis ta.

Üheks kõige muret tekitavamaks pidas Tanilas USA keskpanga sõltumatust. “Trump mehitab keskpanka oma inimestega. Türgiks päris ei lähe, aga murekoht on olemas,” märkis ta.

Äripäev eetris: maksutõusu ärajätmine on hea, nüüd loobuge ka maksuküüru kaotamisest

Tulumaksutõusu ärajätmine on kahtlemata inimestele hea uudis. See aga ei tähenda, et riigis on midagi paremaks läinud, nentisid ajakirjanikud eelmise nädala saates “Äripäev eetris”.

Eelmisel nädalal kuulutas valitsus välja, et jätab ära 1. jaanuariks planeeritud maksutõusu, mis pidi kergitama füüsiliste isikute tulumaksu 24 protsendile.

Ajakirjanik Linda Eensaar tervitas otsust. “Antud olukorras ja poliitilises vaates olen rahul,” ütles ta.

Samas ütles ta, et peab muudatuse pärispõhjuseks Reformierakonna võitlust reitingu pärast. “Mulle tundub, et see on ehk Reformierakonna katse saavutada mingi tõus oma reitingutes,” ütles ta.

Ireene Kilusk oli ka muudatusega rahul, kuid tal jagus valitsusele ka kriitikat. “Kui see oleks olnud minu valida, siis mina oleksin jätnud ära käibemaksu, mis lööb inimesi rohkem,” ütles ta.

Kilusk tuletas meelde, et Reformierakond tahab endiselt kaotada niinimetatud maksuküüru ehk praegust maksusüsteemi, mis tähendab väiksema palga saajatele suuremat tulumaksuvaba miinimumi. Ta tõi esile, et keskmise palga saajatele tähendab see küll lisaraha, kuid väiksema sissetulekuga inimesi ei mõjuta. “Sellest võidavad ikkagi vaesed kõige vähem ja ma arvan, et see on ebaaus,” ütles ajakirjanik.

Polina Volkova tuletas meelde, et maksuküüru kaotamine läheb eelarvele maksma ligi 600 miljonit eurot aastas. Täpsemalt, augusti lõpus avaldatud rahandusministeeriumi majandusprognoosi järgi on selle mõju 2026. aastal 584 miljonit eurot.

Veel jagati saates muljeid eelmisel nädalal toimunud Äriplaani konverentsilt, diskuteerides, kas Eestil ikka läheb paremini ning kas oleme hästi kaitstud. Käsitleti ka Lähis-Ida olukorda, kus ÜRO tunnistas Iisraeli genotsiidi Gazas. Saates arutleti ka Eesti iibeprobleemi üle, otsides vähese sündimuse põhjuseid ja lahendusi.

Saates arutlesid ajakirjanikud Polina Volkova, Linda Eensaar ja Ireene Kilusk.

Edukas spaaärimees: turismi madalpunkt on veel ees

Saates räägiti Eesti turismisektori üldisest seisust. “Tahaks olla optimistlik, tahaks rohkem näha kõigi inimeste optimismi, aga turismivaldkonnas kahjuks seda olla ei saa. Turism ei taastu kahe-kolme aastaga. See on nagu veniv püksinöör,” tõdes pikaaegse spaajuhtimise kogemusega Mustamäe Elamus Spa asutaja ja juht Andres Tiik

“Olen tajunud, et inimene mõtleb alati nii, et turism on ainult hotellindus. Ei ole. Turism on nagu suur toitumisahel, mis jõuab välja ka lillemüüjani, juuksurini, kütusemüüjateni. Turismis ei juhtu mitte midagi kunagi ühe päeva, ühe kuu ega ühe aastaga,” selgitas Tiik, et Eesti sõltub turismist väga palju ja vaatamata üldise majanduse elavnemise märkidele läheb turismi taastumisega veel pikalt aega.

Mida saaks aga teha ära, et Eesti turism paraneks? “Ilmselge on see, et kui majutuse käibemaksu ei alandata ja see jääb samadesse piiridesse, siis ei saa mitte kuidagi olla optimistlik.”

Saadet juhtis Julia Laidvee.

Eksperdid vaidlevad: kas takistame vingumisega ise oma majanduse kasvu?

Kas negatiivsuse kuulutamine võib majandust tagasi hoida, selle üle arutlesid “Kuuma tooli” saates Eesti Panga ökonomist ja presidendi majandusnõunik Kaspar Oja ning Konjunktuuriinstituudi juht Peeter Raudsepp.

Kui Kaspar Oja usub, et peame ennast Eestis ise üles rääkima, siis Peeter Raudsepp leiab, et inimesed mitte ei vingu ennast vaeseks, vaid on vaesed ja seepärast vinguvad. “Vahepeal kipume nagu ära vahetama põhjused ja tagajärjed.”

Erimeelsusi tekitas majandusekspertides ka tarbijakindluse näitaja. Kaspar Oja sõnul näitab tarbijate kindlus praegu “aiateibaid” võrreldes varasema ajaga, kuid Konjunktuuriinstituudi juht näeb kahte selget põhjust, miks indikaator paistab nii madal.

Vestlust juhtis Äripäeva peadirektor Igor Rõtov.