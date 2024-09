Tagasi ST 30.09.24, 09:37 Investeerimisplatvorm Freedom24 ületas 300 000 kasutaja piiri Investeerimisplatvormi Freedom24 kasutajate arv ületas Euroopas 300 000 piiri, mis näitab aktsiate kauplemiskeskkonna kasutajamugavust ning kinnitab klientide üha kasvavat usaldust.

Nasdaqi kellahelin, mida andis Freedom Holding Corp. selle aasta 14. juunil ehk samal päeval, kui ettevõte kuulutas välja oma 2024. aasta majandusaasta rekordilised finantstulemused, märkis Freedom Holding Corp.’i saabuvat viiendat aastapäeva Nasdaqi börsil noteerimisest. Foto: Nasdaq

Freedom24 kuulub rahvusvahelisse investeerimisgruppi Freedom Holding Corp. (FRHC) ning on esindatud mitmetes Euroopa riikides, sealhulgas Saksamaal, Prantsusmaal, Itaalias ja Hispaanias. 2021. aastal loodud aktsiate platvormi Euroopa haru on saavutanud olulise verstaposti, ületades 300 000 kasutaja piiri, mis näitab keskkonna kasutajamugavust ja klientide kasvavat usaldust ning peegeldab kauplemislahenduse kiiret tehnoloogilist arengut.

Freedom24 on muutunud investeerijate seas üha atraktiivsemaks, sest pakub ligipääsu Ameerika-, Euroopa- ja Aasia börsidele ning võimaldab kauplemist enam kui miljoni finantsinstrumendiga, sealhulgas aktsiate, optsioonide ja börsifondidega. Platvormil saab vabu vahendeid investeerida soodsate tingimustega – kasutades hoiukontosid ja pikaajalisi raha paigutamise plaane, on võimalik teenida konkurentsivõimelisi intresse.

2023. aastal on Freedom24 platvormi tehingute põhjal investeerimisfondid muutunud Eesti investorite seas üha populaarsemaks. Erinevalt Eestist domineeri sid mullu Leedus tehnoloogiasektori ettevõtted ning Lätis o li täheldatav tasakaalustatum lähenemine.„See trend näita s, et Eesti investorid püüavad aktiivselt kasutada fondide pakutavaid tururiskide maandamise võimalusi ja võimendust,“ kommenteeris Maxim Manturov, Freedom24 investeerimisuuringute juht. Freedom24 investeerimisuuringute juhi sõnul on tehnoloogiaaktsiate ja võimendusega fondide populaarsus mõjutatud üldistest turusuundumustest, mis kinnitab Balti investorite reageerimist globaalsetele majandussündmustele ja turumuutustele.„2023. aasta kauplemisandmed kajastavad, et kuigi eelistused varieeruvad riigiti, on tehnoloogia- ja finantssektor jätkuvalt populaarsed kõigis kolmes Balti riigis. Tehnoloogiaettevõtete aktsiad on üldiselt esikohal, kuid Eesti eristub selgelt fondide kasutamisega tururiskide maandamiseks. See peegeldab globaalseid turusuundumusi ja investorite soovi tururiskide vastu end strateegiliselt positsioneerida,“ ütles Manturov.

Freedom Holding Corp.-i turuväärtus on alates 2019. aasta oktoobrist, mil ettevõtte aktsiad noteeriti Nasdaq börsil, kasvanud 5,7 miljardini dollarini. Ettevõte jätkab laienemist Euroopas, plaanides avada järgmised kontorid Taanis ja Leedus.

Freedom24 on käesoleval aastal tunnustatud mitmete auhindadega , sealhulgas "Parim mitmetoote maakler" Itaalias ja "Parim ETF-maakler" Portugalis Rankia Awardsis. Platvorm on nii 2022.- kui ka 2023. aastal saanud Saksamaal auhinna "Teeninduse Meister".

