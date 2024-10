Tagasi ST 22.10.24, 12:00 Kas hõbe on väärismetallide seas järgmine suur võitja? Tänavu kulla kõrval suhteliselt kesiselt esinenud hõbedast võib järgmistel aastatel saada väärismetallide turul suur võitja. Sellele viitavad nii kulla ja hõbeda hinnasuhe, fundamentaalne pilt kui ka asjaolu, et hõbeda hind kipub väärismetallide tõusutsüklites tõusma kullast hiljem, kuid see-eest mitu korda kiiremini.

Kuigi kuld on viimastel kuudel tõusu jätkanud ja järjepanu rekordeid saavutanud, on hõbe kaubelnud juba neli kuud samadel tasemetel. See muutus reedel, mil hõbe kallines päevaga ligi 7 protsenti.

Reedene liikumine andis meile märku, et hõbe on murdnud läbi alates maist hinda kinni hoidnud 32-32,5 dollari tasemest. Olulise taseme murdmisele võib järgneda küllaltki kiire hinnatõus 35-40 dollari vahemikku. Ei ole sugugi välistatud, et hõbe paneb järgmisel aastal proovile 2011. aasta kõigi aegade rekordi (49,8 dollarit). Vaatame lähemalt, mis praegu turul toimub.

Allpool olevalt graafikult näeme, et hõbeda jaoks on alates maikuust olnud takistuseks 32-32,5 dollari tase, mis nüüd reedese hinnaliikumisega murti. Praeguseks on hõbeda untsihind 34,1 dollari juures, olles tõusnud tänavu 43 protsenti.

Ootan hõbeda edasist pikaajalist hinnatõusu, sest tehniline pilt on viimastel nädalatel märgatavalt paranenud ning metalli fundamentaalne pilt on mõneti isegi tugevam kui kullal. Lisaks sellele kipub hõbe väärismetallide tõusutsüklites nii-öelda hiljem üles ärkama. Ehk hõbeda suuremad tõusud toimuvad alles siis, kui kuld on juba hinnatõusuga sellele tee rajanud. Tavapäraselt kaasneb sellega periood, kus hõbeda tootlus ületab märgatavalt kulla oma. Praegu jääb hõbeda tänavune tõus kullaga samasse suurusjärku.

Tugev fundamentaalne pilt

Hõbedaturul on praegu suur puudujääk (nõudlus ületab märkimisväärselt kaevanduste toodangut) ning see toetab hõbeda edasist pikaajalist hinnatõusu.

Hõbeda fundamentaalne pilt on sarnaselt kullale väga tugev, aga erinevalt kullast tuleb peamine nõudlus hõbeda järele tööstusest. Silver Institute’i prognoosi järgi moodustab tööstuslik nõudlus tänavu hõbeda kogunõudlusest 55 protsenti. Kulla puhul moodustab tööstus vaid umbes 7 protsenti nõudlusest.

Tööstuslik nõudlus hõbeda järele on viimase 10 aasta jooksul kasvanud ligi 60 protsenti, mis on peamine põhjus, miks hõbeda turul on tekkinud väga suur puudujääk. Prognoositakse, et puudujääk püsib ka järgnevatel aastatel, sest kaevandused ei suuda nõudluse kasvuga sammu pidada.

Hõbe on oluline metall päikesepaneelides, elektroonikas, kiipides ja mitmetes uutes tehnoloogiates. Hõbedat on suures koguses vaja ka roheenergiale üleminekuks. Silver Institute prognoosib, et tänavu saab turul olema juba neljandat aastat järjest märkimisväärne puudujääk – ehk nõudlus ületab pakkumist. Oodatakse, et tänavu saab pakkumine olema 1003,8 miljonit untsi, nõudlus aga 1219,1 miljonit untsi. Allpool on näha, kuivõrd suures puudujäägis turg on.

Tõsi, hõbeda hind on kullaga suures korrelatsioonis ja kulla tänavune kallinemine on üks peamisi põhjuseid, miks hõbe on enam kui 40 protsenti kõrgemale liikunud. Samas on seal kindlasti oma osa ka turul vohaval puudujäägil. Sellest, miks puudujääk varasemalt hõbeda hinda ei kergitanud ja millal see võib juhtuma hakata, kirjutasin pikemalt veebruaris avaldatud analüüsis

Kulla ja hõbeda hinnasuhe

Väärismetallide turu üks olulisemaid näitajaid on kulla ja hõbeda hinnasuhe. Hinnasuhe näitab, mitme untsi hõbeda eest saab osta ühe untsi kulda. Praegu on kulla untsihind dollarites 2735,1 ja hõbedal 34,1 dolarit. Kui me jagame kulla hinna hõbeda hinnaga, saame suhtarvuks 80,2. Kulla ja hõbeda hinnasuhtest ning sellest, miks hõbe on kulla suhtes alahinnatud, kirjutasin pikemalt jaanuaris avaldatud analüüsis

Üldine reegel on see, et kui väärismetallid on tõusutsüklis, siis see suhe langeb ja vastupidi. Teisisõnu – hõbe kipub tõusutsüklis kulda edestama, aga langustsüklis rohkem kukkuma. Viimase kahe kuu jooksul on hõbe selgelt juba kulda ületanud.

Allpool oleval graafikul näeme, kuidas hinnasuhe on viimase viie aasta jooksul liikunud. Kui kuld selle aasta kevadel kiiresti kallinema hakkas, tõusis ka hõbe ning ka suhtarv tuli alla. Ootasin suvel suhtarvu edasist langust, aga augusti alguses tõusis see tagasi üle 90ne taseme. Alates 2022. aastast on nüüd moodustunud kitsenev kanal (kollased jooned).

Nüüd on laias laastus kaks võimalust – kui hõbe murrab kanalist üles, võime näha hinnasuhte edasist suurenemist. Selline stsenaarium on tõenäolisem juhul, kui läänemaailmas peaks järgmise aasta jooksul tulema majandussurutis (vähemalt kaks kvartalit kestev majanduslangus). Viimasel kahel korral on sellega kaasnenud ka finantskriis, viimane oli 2020. aasta kevadel. Finantskriisis kiputakse kõiki varasid müüma, kaasa arvatud väärismetalle, mis toob kaasa kulla ja hõbeda hinnsuhte tõusu.

Näeme graafikult, kuivõrd järsult hinnasuhe 2020. aastal kasvas. Samal ajal kukkus hõbeda hind madalaima tasemeni alates 2009. aasta finantskriisist. Koroonakriisi kevadel oli hõbedaturul selle sajandi üks parimaid ostukohti.

Pikaajaliselt on hinnasuhe langemas

Eelpool kirjeldatud on aga küllaltki spekulatiivne stsenaarium, sest eeldab lähiajal mingit sorti majanduslanguse tulekut. Kui vaadata väärismetallide turu fundamentaalnäitajaid, siis on nii kuld kui hõbe pikaajalises tõusutsüklis. Ja pikaajaliselt ootan selle tõttu ka kulla ja hõbeda hinnasuhte langust (ka juhul, kui see peaks ajutiselt tõusma, nt finantkriisi ajal).

Võtmetähtsusega on hinnasuhte puhul 75-77 tase. Kui see murtakse, võiks suhe jõuda kiiresti 60-65 kanti. Usun, et kulla hinnal on veel tõusuruumi ning juba järgmise aasta esimeses kvartalis ületab hind 2900 dollari piiri. Kui hinnasuhe peaks langema samaks ajaks näiteks 65ni, tähendaks see umbes 45dollarist hõbeda untsihinda.

Pole sugugi välistatud, et juba järgmisel aastal paneb hõbe proovile ka 2011. aasta tipud (49,8 dollarit untsist). Muuhulgas jäi samasse piirkonda ka 1980. aasta jaanuari hõbedaturu maania tipud. Kuld on 2011. aasta hinnatipud ammu selja taha jätnud. Lisaks ülalmainitule on hõbedaturul ka tohutult suur puudujääk. Tasub ka meeles pidada, et pikaajalistes tõusutsüklites kipub hind turgusid pigem ülespidiselt üllatama.

