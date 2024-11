Tagasi ST 01.11.24, 09:20 Juhtimine tasakaalus: Tiina Käsi teekond ja õppetunnid Nordea tipus Tiina Käsi on nimi, mis kõlab ärimaailmas paljudele tuttavalt. Tal on juhtimises üle 25 aasta kogemust, kuid tema karjäär pole olnud lihtne ega lineaarne, vaid täis ootamatuid võimalusi ja väljakutseid, millest on sündinud väärtuslikud õppetunnid. Nordea Eesti tegevjuht, kes alustas oma karjääri rootsi keele õpetajana, on tänaseks saavutanud palju ja juhib mitmekesist ning rahvusvahelist organisatsiooni. Käsi kogemus ja oskus tasakaalustada töötulemusi ja inimlikku hoolivust teevad temast juhi, kelle teadmised ja arusaamad on väärt jagamist.

Nordea Eesti tegevjuht Tiina Käsi on üks mõjukamaid naisjuhte Eestis ja tema lugu on inspireeriv näide sellest, kuidas sihikindlus, hoolivus ja õppimisvõime aitavad jõuda soovitud eesmärkideni. Foto: Nordea

"Töökus ja suhtlemisoskus olid need, mis aitasid mind edasi," jagab Tiina, viidates oma esimesele karjäärisammule Estline'i laevandusettevõttes, kus ta tõusis infoadministraatorist hotellijuhatajaks. Just selles keskkonnas õppis ta tundma ja väärtustama rangelt struktureeritud, kuid samas inimlikult juhitud organisatsiooni toimimist. "Laevandus, nagu panganduski, on väga reguleeritud, aga ka ülimalt inimlik. See kombinatsioon sobis mulle siis ja sobib ka praegu," meenutab Tiina oma esimesi juhtimiskogemusi.

Juhtimine: nõudlik ja hooliv

Tiina käekiri juhina on aastate jooksul arenenud. Varasemalt enda sõnul "lõbus ja karm", on ta õppinud juhina leidma tasakaalu erinevate juhtimisstiilide vahel. "Hooliv juhtimine (Compassionate Leadership) tähendab võimekust teha ja kommunikeerida raskeid otsuseid, kuid teha seda hoolivalt ja inimlikult," ütleb ta ja lisab, et eriti rasketel aegadel on oluline, et juht suudaks pakkuda selgust ja turvatunnet. Just kriisiaegadel on tema enda sõnul selgunud tema juhtimisstiili üllatav külg. "COVIDI ajal mõistsin, et olen päris hea kriisijuht, kuigi see nõuab erinevaid oskusi võrreldes mulle omase coachiva ja kaasava juhtimisega," märgib ta.

See tasakaalu leidmine on olnud tema karjääri üks suurimaid õppimiskohti. Tiina rõhutab, et juht ei saa olla ainult tulemusele suunatud, vaid peab pöörama tähelepanu ka oma meeskonna vaimsele ja füüsilisele heaolule. "Tulemus ja hoolivus ei pea üksteist välistama – juhina pead suutma igapäevaselt mõlemad kombineerida ," ütleb ta, meenutades, kuidas kriiside ajal läks osa juhte äärmusesse, keskendudes ainult tulemustele, samas kui teised kaotasid fookuse tööeesmärkidelt ja keskendusid vaid töötajate heaolule.

Õppetunnid multikultuurses keskkonnas

Pea 19 aastat erinevaid juhirolle Nordea Grupis ning praegune tegevjuhi positsioon Nordea Eestis on pakkunud kiiret arengut ning kohati ka põnevaid väljakutseid. Tegemist on rahvusvahelise ettevõttega, kus üksnes Eestis toimetavates tiimides on esindatud üle 50 erineva rahvuse. Eriti just oma Nordea karjääri algusaastatel oli Tiina erinevates Nordea Grupi juhtkondades kas ainuke naine või ainuke mitte-põhjamaalane, vahel ka mõlemat korraga. Tiina rõhutab, et multikultuursete meeskondade juhtimine ning nende liikmeks olemine nõuab juhilt suuremat teadlikkust nii kultuurilistest erinevustest kui iseenda hinnangutest ja alateadlikest eelarvamustest. Samuti on oluline olla tähelepanelik tiimidünaamikate ja inimeste vaheliste suhete osas. "Mida mitmekesisem tiim, seda rohkem tuleb osata näha, mis tiimis tegelikult toimub ning võtta aega, et asju selgeks rääkida," selgitab ta.

Tiina jagab oma kogemust, kuidas ta Taanis sai päranduseks tiimi, mis oli harjunud autoritaarse juhiga. Oma coachiva ja kaasava juhtimisstiiliga suutis ta oma uue tiim esialgu täiesti segadusse ajada. "Ma olin šokeeritud, kui sellest tiimist saadud esimesed rahuloluuuringu tulemused olid äärmiselt madalad," tunnistab Tiina. Peale esimest ehmatust ja sügavat järelemõtlemist algatas ta tiimivestlused, et saada aru inimeste hirmudest, lootustest ja ootustest ning leidis lõpuks tasakaalu nende ootuste ja oma juhtimisstiili vahel. Juba aasta hiljem olid tulemused palju paremad ning täna peab tol ajal kõige kriitilisem ning pahuram tiimiliige Tiinat oma läbi aegade parimaks juhiks.

"See õpetas mulle, et juhina pead olema valmis kohanema ja oma ootusi selgelt väljendama," märgib ta. Ta rõhutab, et juhina ei saa eeldada, et tiim kohaneb automaatselt sinu juhtimisstiiliga – sa pead olema valmis kohandama oma lähenemist vastavalt olukorrale ja meeskonnale. Ta soovitab rasketes olukordades iseendalt alati küsida: „Mis on minu osa selle olukorra tekkes?“ ja „Kas asjad on päriselt ka nii, nagu nad esmapilgul paistavad“.

Coachiv juhtimine ja Nordea kultuur

Üks suurimaid muutusi, mida Tiina on Nordea juhtimises kogenud, on olnud coachiva juhtimisstiili juurutamine. "2007. aastal juurutasime sel ajal veel väga traditsioonilise maskuliinse juhtimisega Nordeas uued väärtused ja juhtimisprintsiibid, mis keskenduvad töötajate arendamisele ja kaasamisele," räägib Tiina. See tähendas ka coachingu kui juhtimismeetodi õpetamist kõigile juhtidele, eesmärgiga arendada töötajate iseseisvust ja võimekust, pakkudes samal ajal tuge ja juhendamist. "See stiil ei ole ilmtingimata kõigile juhtidele loomuomane ja mugav, kuid see on juba pea 20 aastat meie kultuuri lahutamatu osa," lisab ta.

Tiina on täiesti veendunud, et coachiv juhtimine toob pikaajalist kasu nii ettevõttele kui ka töötajatele. "See stiil ei pruugi kohe tulemusi näidata, kuid see loob pikaajalise usalduse, töötajate pühendumise ning seeläbi ka paremad äritulemused ning edu," usub ta.

Juhtimise õppetunnid ja tippjuhiks kasvamine

Tiina tunnistab, et tippu jõudmine on nõudnud suurt pühendumust ning seda kahjuks aeg-ajalt ka tervise ning pere arvelt. "Tööpäevad olid pikad ja pingelised ning uneaeg lühike," ütleb ta ausalt ning soovitab eriti alustavatel juhtidel endalt ausalt küsida, kui palju olen praeguses eluetapis valmis ja võimeline panustama ning millest vajadusel loobuma.

Tiina jaoks koosneb juhiks ning inimeseks olemise edukus kahest võrdselt olulisest osast: kas olen oma karjääriteekonnal jäänud truuks oma põhiväärtustele ning kui paljude inimeste elu olen samal ajal suutnud paremaks muuta.

Oma teekonnal on Tiina õppinud tegema midagi, mis on talle aeg-ajalt ka täna veel raske, kuid mida ta soovitab eriti naisjuhtidele: võtta aega ja panustada ka iseendasse, küsida abi ning leida mentoreid ja sponsoreid, kes vajalikul hetkel kuulavad, annavad nõu ja avavad uksi.

Ta on väga tänulik kõigile oma elutarkadele ning suure südamega toetajatele erinevatest eluetappidest, kõigile oma väga erinevatele juhtidele, kes on kas oma positiivse eeskuju või siis vastupidi just juhtimisvigade kaudu õpetanud juhtimistarkust ning kõigile oma Nordea suurepärastele tiimiliikmetele, kes on võimaldanud tal iseendaks jäädes koos nendega kasvada.

Tippjuhtideks ei sünnita – sinna jõudmine on pika ja õpetliku teekonna tulemus, mida Tiina on hästi tunnetanud. "Karjääris tippu jõudmine pole olnud lihtne teekond, kuid iga raskus on midagi kinkinud ning tänulikult olen juba aastaid saadud õppetunde edasi andnud coachi ja mentorina nii alustavatele- kui tippjuhtidele Nordeas ," märgib ta. Täna on Tiina Käsi üks mõjukamaid naisjuhte Eestis ja tema lugu on inspireeriv näide sellest, kuidas sihikindlus, hoolivus ja õppimisvõime aitavad jõuda soovitud eesmärkideni.

