Ehitusekspertiisi ja järelevalve teostamine säästab aega, närve ja rahakotti

Ehitusprojektid, mida hakatakse sageli teostama ilma põhjaliku ja projekti ekspertiisi läbinud tööprojektita, võivad kaasa tuua tüütuid sekeldusi ning probleeme. Ehkki seadus ei pruugi alati projektile ekspertiisi nõuda, on see ülitähtis samm, mis aitab ennetada võimalikke ebakõlasid ning vigu.

Lootes soodsamalt läbi ajada, võib kokkuhoid valel ajal ja vales kohas tuua kaasa hoopis hilisemaid suuremaid väljaminekuid. Just projekti ekspertiisi läbiviimine on investeering, mis võib pikas perspektiivis oluliselt raha säästa. Probleemide ennetamine on alati odavam ja lihtsam kui vigade kõrvaldamine pärast ehitustöid. Projektibüroo spetsialistide sõnul saab varakult avastatud projektivigu korrigeerida veel enne, kui need muutuvad kulukateks ehitusvigadeks.

Lisaks projekti ekspertiisile on sama oluliseks komponendiks ehitusjärelevalve, mis tagab ehitustööde vastavuse projektdokumentatsioonile ning seadusandluse nõuetele. Järelevalve võimaldab tuvastada ja lahendada probleeme ehitusprotsessi käigus, ennetades võimalikke vigu ja tagades kvaliteedi. Järelevalve täidab olulist rolli ka ehitusohutuse tagamisel, mis kaitseb nii töömehi kui ka tulevasi hoone kasutajaid.

Investeerides aega ja ressurssi projekti hindamisele ning ehitusjärelevalvele, hoiab see laiemalt vaadatuna kokku raha ning likvideerib võimalikud projektivead. Hooned, mis on ehitatud vigadega, ei pruugi hiljem saada vajalikku kasutusluba ning see omakorda võib kaasa tuua suured rahalised kaotused ja aeganõudvad viivitused. Ehitustööde lõpetamine võib jääda ootele, kuni kõik probleemid on lahendatud ja projekt vastab kehtestatud standarditele. Kasutusloata hoonel ei pruugi kindlustus kahju korral kulusid korvata.

Investeering projekti ekspertiisi ja ehitusjärelevalvesse on oluline samm, et vältida tulevasi probleeme ning tagada hoone vastavus kõikidele nõuetele. See on viis turvalise ning kvaliteetse ehituse loomisele ning ka viis, kuidas oma raha suurte ettevõtmiste keskel kaitsta.

Ehituse järelevalve, ekspertiisi ja kasutusloa võtmine ühelt ja samalt ettevõttelt võib pakkuda mitmeid eeliseid ja on igati mõistlik. Üheks oluliseks aspektiks on sujuvam ning tõhusam kommunikatsioon, mis aitab vältida hilisemaid arusaamatusi ning tagab kiirema reageerimise probleemidele.

Lihtsamaks muudab asjaajamise ka tõsiasi, et suure tõenäosusega tunneb sama ettevõtte meeskond projekti juba põhjalikult, et paremini ehitusprotsessi ja -kvaliteeti mõista ning hinnata.

Kõik eelmainitud tegurid aitavad tagada selle, et kogu ehitusprotsess sujub tõrgeteta, kliendi jaoks stabiilsemalt ning muretumalt ning lõpptulemus vastab kõikidele nõuetele.

Ekspertiisi läbinud projektid on heal tasemel ja ehitamisel ümbertegemisi ei esine

Projektibüroo OÜ, Kaido Karula

Oma pikast järelevalve kogemusest saan väita, et tihti ehituse aluseks olevad projektid on oma sisult väga nõrgad. Projektidele ei tellita kokkuhoiu eesmärgil ekspertiisi ning projekti erinevad osad ei ole tihti üksteisega kooskõlas. Vigadega projekti järgi ehitades avastatakse tavaliselt vead ehituse käigus ja tekib vajadus ümber tegemisele. See tekitab pingeid osapoolte vahel ja rahakulu projekti tellijale. Samuti saan väita, et projekti ekspertiisi läbinud projektid on heal tasemel ja nende järgi ehitades ei ole vajalik tööde ümber tegemine.

On ka ehitisi, kus omanik ei ole tellinud ehitusele järelevalve teenust ning on objekti valmides olnud olnud probleemi ees, et ei saada kasutusluba. Seda põhjusel, et ehitus ei vasta normidele ja standarditele ning vaja on teha lisakulusid hoone nõuetele vastavusse viimiseks. Järelevalvet tellides on teenuse kulu tihti kordades väiksem kui ümbertegemise kulu.

Projektibüroo OÜ-s on osakond, mis tegeleb ehitus- ja kasutuslubadega ning puutuvad igapäevaselt kokku valminud ehitistega, kus omanik on probleemi ees, et ei saa kasutusluba, kuna hoonel puudub piisav dokumentatsioon või hoone ei vasta nõuetele. Projektibüroo OÜ suudab enamasti hankida hoonetele kasutusloa, kuid see on jällegi lisakulu, mille oleks saanud ära hoida õigeaegse investeeringuga projektide ekspertiisi ja ehitusjärelevalvesse.