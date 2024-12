Tagasi ST 04.12.24, 16:22 Elektritööd Tartus telli Remondifirmast Koduses majapidamises on ikka aeg-ajalt tarvis teha erinevaid elektritöid, mis on targem jätta professionaalide hooleks. Kui vajad abi pistiku paigaldamisel või terve elektrisüsteemi renoveerimisel, saad elektritööd Tartus tellida mugavalt Remondifirma.ee-st.

Kui vaja on paigaldada pistikut või lampi, Remondifirma tuleb appi.

Elektritööde puhul kehtib reegel – parem karta kui kahetseda

Remondifirma.ee elektritööde juht Mario Vinne paneb inimestele südamele, et elektrisüsteemi ohtlikkust ei maksa alahinnata.

“Vanades majades on elektrisüsteem üks peamisi tulekahju põhjustajaid. Kui tekib mõni rike, siis tuleb alati elektrik kohale kutsuda ja mitte parandustöid edasi lükata,” toonitab ta.

Lambipirni vahetamisega saab igaüks hakkama, suuremaid elektritöid aga ei tohi tavaisikud kodus ise teha.

„Eestis kehtivate regulatsioonide järgi tohib elektrikilpi uuendada ja elektrisüsteemi ümber ehitada ainult pädevustunnistusega isik. Jälgima peab ka seda, et elektritööde pakkujal oleks kehtiv MTR registreering ,“ toob Vinne välja, lisades, et nende firmas töötab kolm elektrikku, kes kõik on B-klassi pädevustunnistusega ja pikaajalise kogemusega, tänu millele saavad nad pakkuda erineva keerukusastmega ja nõuetekohaselt tehtud elektritöid.

Millised elektritööd Tartus on kõige nõutumad

Remondifirma.ee teeb nii Tartus kui Tallinnas kodus vajaminevaid elektritöid, alustades lülitite paigaldusest kuni elektrisüsteemi vahetamiseni.

Elektritööd Tartu piirkonnas hõlmavad peaasjalikult korterite, aga ka eramute elektritöid, samuti rikete väljaselgitamist ja elektrisüsteemi renoveerimisi.

Kõige sagedasemad tööd, mille jaoks elektrik koju kutsutakse, on:

pistikupesade vahetamine

lülitite paigaldus

kodumasinate ühendamine

elektrijuhtmete paigaldamine

elektrisüsteemi vahetus kapitaalremondi käigus

„Vajades abi üksiku valgusti paigaldamisel või lüliti väljavahetamisel, siis võib julgelt Remondifirma.ee poole pöörduda. Rõhutame seda kogu aeg oma klientidele, et meie jaoks ei ole ükski töö liiga väike ega suur,“ julgustab Vinne nendega ühendust võtma.

„Kutsudes elektriku, võid olla kindel, et ühendused saavad tehtud korrektselt ja lamp saab ohutult lakke paigaldatud. Tihti ei ole inimestel selleks endal vajalikke tööriistu ega teadmisi, mistõttu on targem elektrik tellida,“ lisab Remondifirma.ee elektritööde juht.

Kodused elektritööd, mis võtavad kõige rohkem aega

Kui üksiku valgusti paigaldus käib suhteliselt kiirelt ja aega kulub selleks pigem minutites kui tundides, siis elektritööde seas on ka sellised kodused elektritööd, mis võivad võtta nädalaid.

Elektrisüsteemi kapitaalne ümberehitamine

Üheks näiteks on korteri või maja elektrisüsteemi täielik ümberehitamine, mida tehakse enamasti korteri kapitaalremondi käigus.

„Kui võtame näiteks 2-toalise korteri , siis uus kaabeldus läheb orienteeruvalt kaks päeva, seda eeldusel et suuremad lammutustööd on korteris juba tehtud ja põrandad on üles võetud. Kui tegemist on paneelmaja korteriga, siis tuleb kaablite õigesse asukohta vedamiseks lõigata freesiga seina sisse toosiaugud ja seinasooned, mis on ligi kolme päeva töö,“ kirjeldab Mario Vinne tavapärast tööde järjekorda.

Elektrikilp ja pistikud

„Sealt edasi tuleb arvestada päev kilbiehitusele ja veel üks täiendav päev pistikutele ja lülititele ehk kokku läheb elektritöödele ligi nädal. Kui samal ajal mõni muu töö remondi käigus venib, siis pikeneb ka elektritööde aeg,“ jätkab ta.

Remondifirma.ee on abiks ka rikete korral

Lisaks plaanilistele elektritöödele on Remondifirma.ee abiks ka avariiolukordade lahendamisel. Vinne sõnul käivad nad nii korterites kui eramajades rikkeid tuvastamas.„Kui elektrisüsteemis tekib rike, siis sageli ei ole telefoni teel võimalik vea põhjust välja selgitada. Siis tuleme kohale ja vaatame elektrisüsteemi üle. Kui saame teada, mis on vea taga, siis saame välja pakkuda juba konkreetsed tegevused, mis aitaksid olukorda lahendada,“ ütleb Remondifirma.ee esindaja.

Kõige rohkem probleeme esineb vanemates kortermajades

Mario Vinne sõnul on paljudes Tartu vanemates kortermajades veel kasutusel vanad alumiiniumjuhtmed, mis tuleks kapitaalremondi või renoveerimise käigus kindlasti välja vahetada.

Vanade alumiiniumkaablite probleemid

„Vanad alumiiniumkaablid on tänaseks eluea ületanud ja need võivad kergesti üle kuumeneda. Teine probleem on see, et need ei ole mõeldud tänapäevaste suurte elektriseadmete kasutamiseks. Näiteks kui on soov paigaldada kuivati või nõudepesumasin, siis ei pruugi vanad kaablid sellisele koormusele vastu pidada,“ tõdeb Vinne.

„Kui vool hakkab kõikuma või mõnes toas kaob elekter, siis sageli on probleemiks ühenduspunktid, kus on ühendus alumiiniumjuhtmestikuga. Kõige sagedamini esineb probleeme suurte tarbijatega – nõudepesumasinad, pliidid, mikrolaineahjud, praeahjud. Kui vana süsteemi hakata parandama, siis sageli läheb asi veel hullemaks, sest juhtmestik on nii vana, et seda ei saa parandada,“ selgitab Vinne, lisades, et sellises olukorras ei ole muud lahendust, kui see, et elektrisüsteem korteris välja vahetada.

Kuidas elektritööd hinnastatakse?

Elektritööd on üldjuhul hinnastatud tunnipõhiselt, vastavalt sellele, kui palju aega elektrikul töö teostamiseks kulub. Näiteks ühe pistiku vahetuseks võib kuluda 10 minutit, aga kui sellele lisaks on tarvis ka uut kaabeldust, siis võib see osutuda mitme päeva tööks.

Valgustite paigaldusele kuluv aeg sõltub valgusti eripäradest. Klassikalised laelambid saab paigaldada üpris kiirelt.

Pikemalt võtab aega lühtrite paigaldamine ning mitme-osaliste valgustite komplekteerimine ja kinnituskohtade märkimine.

Iga elektriku töö on erinev

Kui tegemist on suuremate elektritöödega nagu korteri või maja elektrisüsteemi renoveerimine, siis hinnastatakse seda projektipõhiselt, kus arvestatakse nii tööaja kui materjalikuluga. Vinne sõnul teevad nad suurte elektritööde puhul alati kliendile eelnevalt hinnapakkumise.

​​Tunnipõhistel töödel on elektritöö hind koos väljasõiduga 2024. aastal alates 75 € + km, mis sisaldab ühte tundi tööd. Iga järgnev tund maksab 50 € + km.

Elu on näidanud, et mida täpsemini oskab klient soovitud lõpptulemust kirjeldada, seda täpsemini on võimalik ka teenust hinnastada.

Eeltöö tasub end ära

„Näiteks võiks juba hinnapakkumist küsides olla valmis mõeldud, kus hakkavad paiknema suured elektriseadmed ja kuhu soovitakse paigaldada valgusteid, lüliteid ja pistikuid,“ toob Vinne välja.

Esmane info soovitud töödest aitab ka elektrikul hinnata, millised tööriistad ja tarvikud ta peab objektile kaasa võtma.

„Üldjuhul on meil autos kaasas suur hulk materjale. Ent kui kohapeal selgub, et tarvis on midagi veel teha ja ehituspoest on vaja selleks tarvikuid juurde tuua, siis võib see tööde kulgu aeglustada,“ selgitab Vinne.

Vajab elektritöödel abi? Remondifirma.ee elektrik Tartus lahendab sinu mure kiirelt

Remondifirma.ee pakub kõiki vajalikke remondi- ja elektritöid, mida on tarvis teha kodumajapidamistes seoses pisiremondi või kapitaalse renoveerimisega. Elektrik Tartus on võimalik koju tellida nii telefoni teel kui ka kodulehe kaudu

Remondifirma.ee elektritööde juhi kinnitusel on väikeste elektritööde puhul ooteaeg enamasti paar päeva. „Kui klient võtab meiega ühendust, siis suhtleme temaga kiirelt, lepime kokku aja ning tuleme teeme lubatud töö ära,“ sõnab Vinne.

Kui vajad Tartus usaldusväärset elektrikku, siis võta ühendust Remondifirma.ee -ga.