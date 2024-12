Tagasi ST 09.12.24, 08:00 Wallester ühendab jõud MTÜ-ga Naerata Ometi, et toetada abivajavaid Eesti peresid Eestis seisavad tuhanded lapsed ja pered silmitsi väljakutsetega, mida on raske ette kujutada. Üks väike heategu võib nende elus palju muuta. Sel aastal astus Wallester – innovaatiline finantstehnoloogia ettevõtte, mida tunnustati hiljuti Eesti edukaima idufirmana – olulise sammu ja asus partneriks MTÜ-le Naerata Ometi . Selle organisatsiooni eesmärk on tagada, et keegi ei peaks eluraskustega üksi silmitsi seisma.

Partnerluse kaudu kinnistab Wallester oma pühendumist sotsiaalsele vastutusele. Koostöö raames teeb ettevõte igakuiseid annetusi, võimaldades organisatsioonil Naerata Ometi jätkata oma elutähtsat tööd. Nende toetuste abil rahastatakse nii arstiabi teenuseid kui ka toetatakse eriti haavatavas olukorras peresid.

Perede mitmekülgne toetamine

Alates oma asutamisest 2009. aastal on Naerata Ometi välja arendanud rida algatusi, mille eesmärk on parandada kõige haavatavamate inimeste elukvaliteeti. Need tegevused hõlmavad erivajadustega laste toetamist ning abi ja toe pakkumist rahalistes raskustes peredele.

Üks Naerata Ometi kõige väljapaistvam projekt on„Jõulunaeratuse“ kampaania, mis paistab silma oma suure mõju poolest. See algatus on enamat kui lihtsalt kingituste tegemine – see loob unustamatuid hetki raskustes peredele ja projekti eesmärk on tuua abivajajatele jõulurõõmu. Läbi hoolivate žestide nagu kingitused, ühised kogemused ning toetava kogukonna soojus, kehastab „Jõulunaeratuse“ kampaania hästi Naerata Ometi vaimu ja olemust.

Lisaks „Jõulunaeratuse“ kampaaniale keskendub Naerata Ometi järgmistele teemadele:

erivajadusega laste toetamine , pakkudes hädavajalikku abi suures majanduslikus kitsikuses elavatele peredele;

, pakkudes hädavajalikku abi suures majanduslikus kitsikuses elavatele peredele; rahalises kriisis perede abistamine , osutades reaalset ja inimeste elutingimusi otseselt parandavat abi;

, osutades reaalset ja inimeste elutingimusi otseselt parandavat abi; ravi ja taastusravi rahastamine nii lastele kui ka täiskasvanutele;

nii lastele kui ka täiskasvanutele; sotsiaalse teadlikkuse edendamine, seistes kõige haavatavamate perede eest läbi nõustamise ja ühiskondliku teavitustöö.

Konkreetsete tegevustega muutuste loomine

Lisaks saavutustele finantssektoris mõistab Wallester , et ettevõtte tegelik sotsiaalne vastutus ulatub majanduslikust edust kaugemale. Toetades MTÜ Naerata Ometi mitmekülgseid programme, tegeleb Wallester nii kohestele vajadustele vastamisega kui ka annab kogukondadele võimaluse paremat tulevikku luua.

Wallesteri tegevjuht Sergei Astafjev rõhutas nende pingutuste elumuutvat potentsiaali:

"Iga pere, kes saab oma naeratuse tagasi, iga laps, kes saab vajalikku hoolitsust, ja iga ema, kes leiab tuge, on tõestus meie ühise tegutsemise mõjust. Need algatused on enamat kui rahaline toetus – need aitavad luua püsivaid muutuseid."

Abistamise viisid

Selle algatuse raames saavad aidata ka teised – nii eraisikud kui ka ettevõtted. Tõhusaimad abistamise viisid on järgmised:

töötajate kaasamine : töötajad saavad aidata vabatahtliku töö, annetuste ja heategevuslike algatustega seotud teadlikkuse tõstmise kaudu – igasugune abi on tähtis;

: töötajad saavad aidata vabatahtliku töö, annetuste ja heategevuslike algatustega seotud teadlikkuse tõstmise kaudu – igasugune abi on tähtis; sihtotstarbeline toetamine: ettevõtted saavad toetada konkreetseid Naerata Ometi algatusi, osaledes projektides, mis peegeldavad nende enda brändi väärtusi ja sotsiaalseid eesmärke;

ettevõtted saavad toetada konkreetseid Naerata Ometi algatusi, osaledes projektides, mis peegeldavad nende enda brändi väärtusi ja sotsiaalseid eesmärke; annetused: iga panus, olgu see kuitahes väike, võib omada olulist mõju, pakkudes õigeaegset abi selle vajajatele.

Üleskutse ühiseks muutuseks

Wallesteri ja Naerata Ometi koostöö näitab, kui võimas on ühine pingutus kaasavama ühiskonna loomisel. Wallester julgustab ettevõtteid liituma Naerata Ometi algatustega nii jõuluajal kui ka aastaringselt. Ühendades ressursid, oskusteabe ja ühise eesmärgi, saavad ettevõtted näidata teed haavatavate perede jaoks pakiliste väljakutsete lahendamisel.

Algatuse eesmärk on innustada rohkem ettevõtteid sotsiaalsetes muutuste loomisse panustama. Praegu on õige aeg tegutseda, et muuta elusid ning luua tugevam ja ühtsem kogukond. Rohkem teavet algatustes kaasa löömise kohta leiate Naerata Ometi kodulehelt.