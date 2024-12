Tagasi ST 27.12.24, 16:35 Vargused näitavad jätkuvalt kasvutrendi. Millised täiendavad meetmed aitavad tagada ärides turvalisust? Vargused ei ole jätnud puutumata mitte ühtegi kaupluseketti. Kuigi suuremad poed panustavad turvalisusele üha rohkem, kannavad ärid iga aasta varguste tõttu siiski väga suuri kahjusid. Forus annab ühe Eesti suurima turvapartnerina ekspertnõu, kuidas kaitsta paremini oma vara ja kaupluse töötajad saaksid end tunda turvalisemalt.

Foto: ArieStudio

Politseil napib ressurssi iga poevargusega tegelemiseks ja alati pole väiksemal või suuremal kauplusel võimalik turvatöötajat palgata – see käib lihtsalt üle jõu. Igapäevane mehitatud valve ei ole ainuke lahendus.

Varguseid ei saa küll sajaprotsendiliselt ära hoida, aga vahel piisab esmapilgul väga väikestest sammudest, et oma vara kaitsta. Millised lahendused aitavad varastega paremini võidelda?

Alustuseks – turvapartneri konsultatsioon

Hiljuti käisid Foruse turvaeksperdid maakondades kaubandusobjektidel jaekette nõustamas, kuidas suurenenud varguste ajal oma vara paremini kaitsta. Lisaks korralikule videovalvele ja turvatöötajale on oluline ka oma inimeste teadlikkuse suurendamine – kuhu ning kuidas kaupa paigutada ja mida saalis jälgida.

Turvaeksperdid nägid oma ringkäigul, kuidas poodides on näiteks turvaelemendid ebakvaliteetselt paigaldatud või on kriitilistel toodetele hoopis puudu. Lisaks pole mõeldud seifi turvalisusele.

Kuigi esmapilgul võib tunduda, et raha ja väärtuslike esemete panemine seifi võib tunduda turvaline, näitab Foruse varasemate aastate kogemus, et pikanäpumees võib seifi lahtimuukimise asemel selle hoopis kogu täiega kaasa võtta. Kui seif pole tugevalt kinnitatud põranda või seina külge, saab varga elu teha väga lihtsaks.

Forus on hakanud pakkuma äridele konsultatsiooni, mille käigus annavad turvaeksperdid nõu nii tehnilise valve, videovalve kui ka mehitatud valve vajalikkusest. Lisaks nõustavad spetsialistid kauplusekette ja müüjaid, kuidas turvaelemente efektiivselt paigaldada ja mida teha, kui turvaelementide paigaldamine käib rahaliselt üle jõu.

Suurenenud varguste tõttu võib juhtuda, et väiksemates piirkondades ei julge kauplusetöötajad peale tööpäeva üksi jalutades koju minna. Siinkohal saab turvapartner samuti toetada ja aidata.

Mehitatud valve – kas ja millal tasub ära?

Kaubanduses on mehitatud valvel väga oluline roll – erinevate ohuolukordade ettenägemine ja kriisisituatsioonis operatiivne tegutsemine. Ta on justkui objekti lisasilmad ja tõhus meede ka sarivaraste tabamisel. Kokkuleppel kliendiga saab kohapeal turvatöötaja kontrolli all pisivargused ära klaarida – pikanäpumehe tabamisel antakse võimalus koheselt kauba eest tasuda ja sellega jääb kauplusel kahju saamata.

Kui turvatöötaja palkamine võib esmapilgul tunduda kulukas, soovitab Forus mõelda läbi järgmised punktid:

Turvatöötajal on vargaid heidutav efekt ja ta oskab ohuolukordi ette näha.

Kas turvatöötaja kulu ületab varaste põhjustatud kahjusummat või mitte?

Külastajate turvalisuse ja heaolu tagamine.

Oma töötajate turvalisus – kas kauplusetöötaja tunneb end õhtusel ajal üksi poes kindlalt?

Mobiilne turvatöötaja – varguste tabamise protsent kõrgem

Forus on mitmes linnas koostöös oma klientidega katsetanud mobiilset turvatööd. Mida see tähendab?

Turvatöötaja ei viibi kogu aeg kohapeal, vaid patrulltöötajaid käivad regulaarselt kauplustes kontrollringkäike tegemas. Ringkäikude sagedus ja aeg põhineb analüüsil koostöös kliendiga. Tegemist on efektiivse meetmega, mis aitab tabada järjest enam ka sarivargaid, kes tekitavad kauplustele suurimat kahju. Koos hilisema videoanalüüsiga on tulemus veelgi efektiivsem.’

Mobiilse turvatöö eeliseks on ka turvatöötaja suurem motivatsioon – kui varguste tabamise protsent on kõrgem, tähendab see ka suuremat töötasu turvatöötajale.

Lahendus töötab väga hästi, kui samal kliendil on piirkonnas mitu objekti, näiteks jaekaupluste puhul.

Turvatöötaja ja bürokraatia vähendamine

Forus näeb oma praktikas, kuidas poed ei vaevu tihti vargustest politseid teavitama, sest selleks tuleb täita pabereid. Kõik see võtab ressurssi ja klient võib mõelda, et sellest pole kasu ja ta on niikuinii oma varast ilma. Tegelikult päris nii ei ole. Kui poevaras jääb vahele, tuleks kliendi enda huvides varavastane kuritegu ära vormistada. Eriti, kui tegemist on sarivargaga.

Siinkohal saab olla Forus turvapartnerina abiks. Turvaekspertidel on vajalikud teadmised ja volitused ning nad saavad vajalikud dokumendid politseile edastada. Kui tegemist on sarivargusega, on suurem tõenäosus, et korrakaitsjad võtavad juhtumi menetlusse.

Kokkuvõttes – me ei saa sajaprotsendiliselt varguseid ära hoida, aga saame üheskoos nende vastu võidelda, kui võtame kasutusele erinevad meetmed ja panustame oma töötajate teadlikkuse suurendamisse.

