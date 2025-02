Tagasi ST 10.02.25, 17:18 Freedom Holding Corp. kvartalitulud kasvasid ligi 60 protsenti Freedom Holding Corp. (FRHC) 2025. eelarveaasta kolmanda kvartali tulud kasvasid aastases võrdluses 57 protsenti ja ettevõte saavutas rekordilise turukapitalisatsiooni 9 miljardit dollarit.

Freedom Holding Corp.-i 31. detsembril 2024 lõppenud kvartali tulud olid 655,2 miljonit dollarit, mis tähendab võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 236,6 miljoni dollari ehk 57 protsendi suurust kasvu. Ettevõtte kasvu peamised allikad olid suurem tulu kindlustuse riskihindamisest ja väärtpaberitega kauplemise puhaskasum.

Kvartali puhaskasum oli 78,1 miljonit dollarit ja kasum aktsia kohta, mis põhineb käibel olnud 59,4 miljoni aktsia kaalutud keskmisel, oli 1,32 dollarit. Varade kogumaht kasvas samal perioodil 8,302 miljardilt dollarilt 9,135 miljardile dollarile.

Oluliselt kasvas ka ettevõtte kliendibaas ja seisuga 31. detsember 2024 teenindas Freedom Holding Corp. 618 000 jae-, 1,4 miljonit panga- ning 972 000 kindlustusklienti, mis näitab tugevat laienemist peamistes ärisegmentides.

Ettevõtte tulemuste avaldamine langes kokku turukapitalisatsiooni tõusuga: Nasdaqi aktsiaturul kaubeldavad Freedom Holding Corp.-i aktsiad sulgusid neljapäeval, 6. veebruaril 149,61 dollari peal, mis viis ettevõtte väärtuse kõigi aegade kõrgeimale tasemele.

Freedom Holding Corp.-i aktsiad on näidanud püsivat kasvu ja turukapitalisatsioon on viimase aasta jooksul tõusnud 85 protsenti. Alates Nasdaqi debüüdist 2019. aasta oktoobris on FRHC aktsia hind tõusnud üle kümne korra, peegeldades jätkuvat kasvu ja investorite püsivat huvi.

Ettevõtte tugevat ärimudelit ja tulemuslikkust tunnustas rahvusvaheline reitinguagentuur S&P Global Ratings. Lõppenud aasta detsembris tõstis S&P Freedom24 kaubamärgi all tegutseva Freedom Finance Europe Ltd ja veel kolme Freedom Holdingu tütarettevõtte – Freedom Finance JSC, Freedom Finance Global PLC ja Freedom Finance Bank Kazakhstan JSC – pikaajalise krediidireitingu tasemelt B tasemele B+. Seejuures viitas S&P valdusettevõtte kindlale positsioonile Kasahstani finantsteenuste turul, kasvavale kohalolekule Euroopas ja mitmekesisesele äriportfellile, mis hõlmab nii maakler-, pangandus- kui ka kindlustustegevusi.

Euroopas meelitab Freedom24 jätkuvalt ligi üha suuremat hulka väikeinvestoreid, kes hindavad selle kauplemisplatvormi usaldusväärsust ja mugavust. Nii mobiilirakenduse kui ka veebi kaudu ligipääsetav platvorm annab kasutajatele otsese juurdepääsu USA, Euroopa ja Aasia börsidele, võimaldades neil kaubelda enam kui miljoni finantsinstrumendiga, sealhulgas aktsiate, optsioonide ja börsil kaubeldavate fondidega (ETF).

Platvormi kasvav populaarsus on kaasa toonud Freedom24 kiire laienemise üle Euroopa ja nüüdseks on esindused avatud Saksamaal, Prantsusmaal, Itaalias, Hispaanias, Hollandis, Belgias, Austrias, Kreekas, Poolas, Bulgaarias ja Küprosel. Tulevikku vaadates plaanib ettevõte oma Euroopa jalajälge veelgi laiendada, avades esindused Belgias, Leedus ja Taanis.