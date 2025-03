Tagasi ST 19.03.25, 11:32 Leedu kinnisvaraarendaja Metanira UAB kutsub investeerima arendusse Gandias, Valencia piirkonnas Hispaanias Leedus registreeritud elamu- ja ärikinnisvara arendaja Metanira emiteerib kolmanda osa varaga tagatud 10% tootlusega võlakirjadest. Võlakirjade kogumaht on 7 miljonit eurot, mille kolmandasse, 3,745 miljoni euro suuruse varaga tagatud osasse, saab investeerida alates 10.märtsist. Vahendeid kasutatakse Gandia Hillsi kinnisvaraprojekti ehituse ja kommertsialiseerimise lõpuleviimiseks. Võlakirjad pakuvad investoritele 10% aastast tootlust.

Gandia on kuurortlinn Vahemere ääres ning asub Valenciast vaid 70 km kaugusel. Foto: Metanira UAB

Väärtpaberite müük algas 10. märtsil ja kestab 27. märtsil kella 15:30-ni NASDAQi oksjoni kaudu. Osaleda saavad nii era- kui institutsionaalsed investorid Eestist ja mujalt, esitades investeerimistaotluse finantsvahendusfirmade või pankade (Eestis LHV, Swedbank, SEB Pank jt) kaudu. Tegevust korraldab Leedu investeerimispangandusettevõte Orion Securities. Minimaalne investeeringusumma on 1 006, 94 eurot. Intress tasutakse koos võlakirjade lunastamisega 5. septembril.

Kogutud vahenditest 1,745 miljonit eurot kasutatakse Gandia Hillsi elamu- ja ärikinnisvaraprojekti täielikuks lõpuleviimiseks ehk rakendatakse muuhulgas kliimaseadmete ja küttesüsteemide paigaldamiseks, hoonete värvimiseks, väljaku, ujula ja spordisaali väljaehitamiseks. Teine osa vahenditest ehk 2 miljonit eurot rakendatakse aktsionäride sildlaenude osaliseks refinantseerimiseks.

Varaga tagatud võlakirjad

Pärast võlakirjade paigutamist luuakse võlakirjaomanike kasuks kinnisvarale esmajärjekorras pant, millega tagatakse võlakirjaomanikele eelisõigus tagasimaksmisele. Hispaania kinnisvara hindamisagentuuri Cruz Rocafor 2025. aasta veebruaris läbiviidud hinnangu kohaselt ulatub kompleksi turuväärtus praeguses järgus 14,7 miljoni euroni ja kompleksi turuväärtus 100% valminuna on ligikaudu 21,7 miljonit eurot.

"Antud emissioon annab investoritele korraliku tagatise, kuna laenu ja väärtuse suhe saab olema vaid 48% ehk pandi väärtus on üle kahe korra suurem kui kohustus investorite ees. Lisaks on oluline märkida, et Gandia Hillsi kompleks on juba omandatud ja täielikult tasutud ning 95% arendusest on juba valmis - see tõik võiks anda täiendavatele investoritele olulise kindlustunde,” sõnas Matas Jakubėlis, Orion Securitiesi investeerimispanganduse projektijuht.

Metanira tegevjuhi Paulius Dzemijonase sõnul on kinnisvaraprojekt on veebruari kahe esimese nädalaga äratanud suurt huvi ka ostjates. “Kompleksi 61 korterist on 10 juba broneeritud, see on väga kiire käekäik. Kortereid müüb RE/MAX. Täiendava investeeringuga viiaksegi ehitustööd lõpule, et anda pinnad siis juba uutele elanikele üle,“ ütles Dzemijonas.

Samas ei tunne Dzemijonase sõnul projekti vastu huvi mitte ainult kohalikud elanikud. “Kümnete korterite soetamiseks peavad läbirääkimisi ka investeerimisfirmad. Elamukinnistu on klassifitseeritud kui premium-turistiklass, kus korterite suurus varieerub 65 ruutmeetrist 120 ruutmeetrini. Toad, köögid ja vannitoad on suuremad kui traditsioonilistes Hispaania korterites ning on ehitatud kvaliteetsetest materjalidest. Usume, et need tegurid aitavad tugevalt kaasa kompleksi atraktiivsusele ostjate silmis."

Valencia piirkonna kinnisvaraturg on viimastel aastatel hoogsalt kasvanud.

Gandia on üks atraktiivsemaid investeerimissihtkohti Hispaanias

Viimastel aastatel on Valencia piirkonnas kinnisvaraturg kiiresti arenenud. Nõudlus eluaseme järele kasvab pidevalt, samas pakkumine ei vasta alati ostjate ootustele. 2024. aastal tõusid kinnisvarahinnad Valencia piirkonnas keskmiselt 16%. Selle põhjuseks on kiire rahvastiku kasv, välisinvestorite huvi ja uusehituse piiratud pakkumine.

Gandia on kuurortlinn Vahemere ääres ning asub Valenciast vaid 70 km kaugusel. “Linnas on aasta jooksul majade müügihinnad tõusnud 8%, kusjuures üürihinnad tõusid koguni 37%. Peamised ostjad on hispaanlased, kuid kasvavat kinnisvarainvesteeringuhuvi linna vastu näitavad üles ka rahvusvahelised investorid. Gandiat iseloomustavad hästi arenenud infrastruktuur, ülikool, kaubanduskeskused ja tugev turismisektor,” sõnas Matas Jakubėlis.

Gandias on aasta jooksul majade müügihinnad tõusnud 8%, kusjuures üürihinnad koguni 37%

Teisipäeval selgitasid Metanira ja Orion Securities’e esindajad online-kohtumisel tehingu üksikasju. Video on järele vaadatav SIIN:

Lisainfot leiab Orion Securities’i kodulehelt ning täiendavad päringud on oodatud meiliaadressile [email protected] .