Tagasi ST 24.03.25, 11:04 Autopark on ettevõtte visiitkaart. Kas sa hoolitsed selle eest piisavalt? Ettevõtted otsivad aina enam lahendusi, mis säästavad aega ja raha, eriti praeguses turbulentses majandusolukorras. Kui sul on autopark, siis kui palju aega kulub tegelikult autode pesule? Kas töötajad toovad ikka iga pesu kohta tšeki raamatupidajale või võiks see protsess olla automaatne?

JAZZ pesulate tegevjuht Sander-Mel Mellikov ja SNABB parkimisettevõtte juht Kustas Kõiv. Foto: Rain Jüristo

Raadiosaates arutasime, kuidas kuutasuline autopesuteenus võiks aidata autopargi haldamist lihtsustada. Kuidas mõjutab automaatne numbrituvastus ettevõtte pesuharjumusi? Kas sagedasem pesemine on autole kahjulik või hoopis kasulik? Ja mis on see kuldne piir, millest alates muutub autopesu ettevõttele kuluefektiivseks?

Stuudios olid JAZZ pesulate tegevjuht Sander-Mel Mellikov ja SNABB parkimisettevõtte juht Kustas Kõiv , kes avasid nii tehnilise kui ka ärilise vaate sellele, kuidas autopark alati puhas hoida – ilma liigsete kuludeta ja paberimajanduseta.

Ka sinu ettevõtte autod võiksid alati olla puhtad ja esinduslikud. Kuula uut saadet ja saad vastused küsimustele. Saadet juhib Lauri Toomsalu.