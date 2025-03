Tagasi ST 31.03.25, 18:11 Graafikud: Kellele ja kui palju USA võlgu on? Ameerika Ühendriikide riigivõlg on kasvanud 36,6 triljoni dollarini ning on viimastel aastatel suurenenud iga aasta mitme triljoni võrra. Vaatame, kellele ameeriklased võlgu on.

USA riigivõlakirjad on finantsvarana globaalse finantssüsteemi alustalaks, sest dollar on maailma reservvaluuta. Võlakirju kasutatakse laialdaselt teiste riikide poolt reservidena ning tagatisena laenude võtmisel. Samuti hoiavad võlakirju pangakapitalina ka Ühendriikide pangad.

Allpool on välja toodud graafikud, mis näitavad, kellele ameeriklased siis võlgu on. Suuremas jaos on võlglased kodumaised, mis võib meeletu võlakoorma pikaajalist mõju USA majandusele mõnevõrra leevendada. Sellegi poolest on riigivõla tase tõusnud juba enam kui 120 protsendini sisemajanduse koguproduktist, mida peetakse jätkusuutmatuks tasemeks.

36,6 triljonit dollarit on summa, mida paljudel on raske ette kujutada. Toome mõned võrdlused. Iga maksumaksja kohta on Ühendriikidel riigivõlga hetkel 323 000 dollari jagu. Keskmine sissetulek inimese kohta on USAs umbes 66 000 dollarit aastas ehk siis aega konverteerituna tähendab see iga palgatöötaja kohta umbes viit aastat tööd.

Kogu ajaloo vältel maailmas kaevandatud kulla väärtus on umbes 20 triljonit dollarit. Maailmamajanduse kogutoodang (kõikide aasta jooksul lõpptarbimisse jõudnud toodete ja teenuste koguväärtus) on umbes 115 triljonit dollarit. USA riigivõlg on võrreldav umbes 1930kordse Eesti riigieelarve mahuga.

Föderaalreservi käes on enam kui 5 triljoni dollari väärtuses riigivõlakirju, millest lõviosa osteti 2020. aastal koroonakriisi puhkedes. Sisuliselt trükkis keskpank raha (või sisestas arvutisse numbreid) ning rahastas sellega kaudselt valitsuse kulutuste kasvu.

Riigid üle maailma hoiavad suurtes kogustes USA riigivõlakirju ka reservidena, sest USA dollar on maailma reservvaluuta ning seda kasutatakse laialdaselt rahvusvahelises kaubanduses. Küll aga on märgata trendi, kus mitmed riigid, näiteks Hiina, on viimastel aastatel usinalt võlakirju hoopis müünud. Allpool on välja toodud USA suurimad võlausaldajad üle maailma.

Kui soovid maailmamajanduses toimuvate protsessidega kursis olla, siis külasta meie uudiste lehte!