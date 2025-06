Tagasi 18.06.25, 11:52 Advokaat: planeeringud ei tohi langeda poliitilise halduskiusu alla Omavalitsuse keeldumine planeeringu algatamisest pelgalt poliitilistel kaalutlustel ei ole õige ega õiguspärane, kirjutab vaidluses Vinni vallaga osaühingut Sustainable Investments esindanud advokaat Edgar-Kaj Velbri (Walless).

“Me justkui eelistame Eestis lükata kõik projektid määramatusse tulevikku, et mitte riskida ühe kehva otsusega. Selline äärmuslik ettevaatus ei ole tarkuse sünonüüm,” kirjutab advokaadibüroo Walless partner Edgar-Kaj Velbri.

Foto: Raul Mee

Planeeringute venimisest on saanud Eesti arengu üks suurimaid takistusi, käigu jutt kinnisvaraarendustest Tallinnas või tööstusprojektidest maapiirkondades. Kõige ägedamaks on muutunud vastasseis tuuleparkide arendamisele, mille planeeringuid on asutud valimiste lähenedes poliitilise võitluse relvana pidurdama. Selline lähenemine ei ole ühiskonna huvides ega Eesti õiguskorras lubatav.