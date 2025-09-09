Tagasi ST 10.09.25, 08:57 Arco Vara võlakirjad pakuvad investoritele 8,8% aastaintressi Kinnisvaraarendaja Arco Vara alustas võlakirjade avalikku pakkumist, et kaasata kapitali uue projekti – Lutheri kvartali – arendamiseks Tallinna kesklinnas. Arco Vara juhi Kristina Mustoneni sõnul on võlakirjapakkumise eesmärk võimaldada investoritel panustada kohaliku ettevõtte kasvu ja saada osa ühest pealinna kõige olulisemast arendusest, mis hõlmab elamispindu, töökohti, kohvikuid, kultuuri ning kvaliteetset avalikku ruumi.

Foto: Arco Vara

Arco Vara võlakirjade avalik pakkumine toimub 10.-19. septembrini, pakkumise kogumaht on kuni 10 miljonit eurot. Ühe võlakirja nimiväärtus on 100 eurot ning aastaintress 8,8%, intressi makstakse investoritele välja neli korda aastas. Võlakirjade lunastustähtaeg on 24. september 2028 ning väärtpaberid noteeritakse Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas, mis tähendab, et nendega saab kaubelda ka järelturul. Võlakirjade märkimiskorraldusi on võimalik esitada kõigis investeerimisteenuseid pakkuvates Eesti pankades.

Pikaajalise kogemusega kinnisvaraarendaja

Arco Vara on Eesti üks vanimaid ja tuntumaid kinnisvaraarendajaid, mis on alates 1992. aastast loonud tuhandeid kodusid Eestis, Lätis ja Bulgaarias. Ettevõtte põhitegevuseks on terviklike elukeskkondade ning sinna juurde kuuluva ärikinnisvara väljaarendamine.

2025. aasta teise kvartali lõpu seisuga oli Arco Vara varade maht aastaga ligi kahekordistunud 79 miljoni euroni ning täna on ettevõttel arenduses üle 1200 kodu ja üle 30 000 ruutmeetri äripinda. “Arco Vara eristub oma tervikliku lähenemisega kogu kinnisvarateekonnale - ühendame arenduse, ehituse, müügi ja klienditeeninduse, et pakkuda parimat koduostukogemust. Me ei ehita pelgalt maju, vaid arendame elukeskkondi ja loome kodusid, milles tahaksime ise elada,“ rõhutas Arco Vara juht Kristina Mustonen.

Arco Vara juht Kristina Mustonen.

Foto: Arco Vara

Lutheri kvartalist kujuneb Tallinna kesklinna uus tõmbekeskus

“Meil on Lutheri kvartali näol harukordne võimalus anda uus elu Tallinna kesklinna ühele olulisele piirkonnale, mis on aastaid lahendust oodanud. Tahame ehitada linna linnas- sellist kohta, kus elu toimub ööpäevaringselt, kus on hea elada, töötada ja vaba aega veeta,“ ütles Mustonen.

Koguinvesteering Lutheri kvartalisse on ligi 200 miljonit eurot. Pärnu maantee, Tatari, Vana-Lõuna ja Vineeri tänavatega piirnev Lutheri kvartal hõlmab kokku 15 kinnistut ning kvartali valmimine toob Tallinna südamesse 454 kodu, 18 000 ruutmeetri jagu kontori- ja kaubanduspinda, toidutänava, pargi ning 615 kohaga maa-aluse parkla. Kvartali keskmesse on kavandatud avalikuks kasutuseks mõeldud roheline park, mis aitab kaasa tervikliku elukeskkonna kujunemisele.

Ehitustööd, mille peatöövõtjaks on Arco Vara tütarettevõte Arco Tarc, algavad 2026. aastal. Arendusprojekti osana säilitatakse ja restaureeritakse ajalooliseid tööstushooneid ning seotakse need rajatava kaasaegse linnaruumiga. Lutheri kvartali rajamine toimub mitmes etapis, et piirkond saaks areneda järk-järgult ja linnaelanikele juba varakult väärtust pakkuda. Esimesed eluhooned valmivad 2028. aastal ja kogu kvartali valmimine on planeeritud 2035. aastaks.

“Lutheri kvartalist kujuneb Tallinna kesklinna uus tõmbekeskus, kus kohtuvad ajalooline pärand ning kaasaegne arhitektuur ja elukeskkond,” kinnitas Mustonen.

Foto: Arco Vara

Mainekad projektid ja selge kasvustrateegia

Aastate jooksul on Arco Vara suurprojektid kujundanud nii Tallinna linnaruumi kui ka Riia eeslinna ja Bulgaaria pealinna Sofia elamupiirkondi. Arendaja tuntumateks kvartaliteks on Stroomi ranna lähistel asuv Kodulahe ja Botanica Lozeni eramurajoon Bulgaarias. Praegu käib aga aktiivne ehitustöö Kodulahe kvartali eelviimases etapis ja Spordi tänaval Kristiine linnaosas. Järgmisel aastal on plaanis ehitusega alustada ka Arcojärve nimelises looduslähedases arendusprojektis Harku järve ääres. Tänu omaenda ehitusettevõttele Arco Tarc saab arendaja tagada projektides suurepärase ehituskvaliteedi.

Arco Vara kasvustrateegia on suunatud tasakaalustatud laienemisele ning väärtuse loomisele koduostjatele ja investoritele. Ettevõtte aktsiad on alates 2007. aastast noteeritud Nasdaq Tallinn börsil, pakkudes investoritele püsivat tuluvoogu dividendimaksete näol. “Oleme hoidnud fookust arendusmahtude kasvul ning pakkunud samal ajal investoritele stabiilsust – iga meie projekt peab looma väärtust nii kogukonnale kui ka investoritele,“ lisas ettevõtte juht.

Oma strateegia elluviimiseks korraldab Arco Vara avaliku võlakirjaemissiooni, et eelkõige rahastada uut arendusprojekti, Lutheri kvartalit, aga ka laiendada ettevõtte investoribaasi.

Kuidas Arco Vara võlakirju märkida? Võlakirju saab märkida alates 100 eurost.

Märkimiseks on vajalik aktiivne väärtpaberikonto.

Võlakirju on võimalik märkida kõigi Eesti pankade kaudu, mis pakuvad investeerimisteenuseid.

Märkimisperiood kestab 10. septembrist kuni 19. septembrini 2025.

Võlakirjade avaliku pakkumise tingimused, prospekt ja märkimisjuhised on kättesaadavad aadressil www.arcovara.com/investorile.

Arco Vara on rahvusvaheline kinnisvarakontsern, mis tegeleb elukeskkonnale lisaväärtust loovate arendusetega. Arco Vara põhitegevuseks on terviklike elukeskkondade ja nendega seonduva ärikinnisvara väljaarendamine. Arco Vara põhiturgudeks on Eesti ja Bulgaaria. Emaettevõte Arco Vara AS loodi 1992. aastal Eestis ja on alates 2007. aastast olnud noteeritud Nasdaq Tallinn väärtpaberibörsil.