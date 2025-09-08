Tehnoloogiafirma aktsia sööstis krüptotehingu valguses ligi 3000%

Enne teadet 1,46 dollari tasemel kaubelnud Eightco Holdingsi aktsia tõusis esmaspäeval 76 dollarini.
Foto: Reuters/Scanpix
Krüptovaluuta ostmiseks emiteerib Eightco 250 miljoni dollari väärtuses aktsiaid institutsionaalsetele investoritele. Enne teadet 1,46 dollari tasemel kaubelnud Eightco aktsia tõusis esmaspäeval 76 dollarini.
