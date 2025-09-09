Äripäev
  • OMX Baltic−0,05%295,74
  • OMX Riga−0,33%918,28
  • OMX Tallinn−0,24%2 003,28
  • OMX Vilnius0,22%1 235,08
  • S&P 5000,21%6 495,15
  • DOW 300,25%45 514,95
  • Nasdaq 0,45%21 798,7
  • FTSE 1000,14%9 221,44
  • Nikkei 2250,2%43 732,8
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97,05
  09.09.25, 06:00

Rikaste TOPi jõudis 8aastane miljonär

Tänavusse rikaste edetabelisse jõudis kõige nooremana 8-aastane tüdruk, kuni 35aastaseid on tänavu kokku 22.
Tänavu Rikaste TOPi jõudnud 8aastane tüdruk on samasse edetabelisse jõudnud varemgi. Foto on illustratiivne.
  • Tänavu Rikaste TOPi jõudnud 8aastane tüdruk on samasse edetabelisse jõudnud varemgi. Foto on illustratiivne.
  • Foto: Zumapress/Scanpix
Noorte ehk kuni 35aastaste sekka ei ole tänavu jõudnud tegelikult ühtegi uustulnukat, nii mõnigi on pärast vahepealset eemalolekut jõudnud edetabelisse tagasi.
Värske Rikaste TOPi üldtabeli avaldab Äripäev 10. septembril.
Viimaste aastate numbrid näitavad, et noori jääb Rikaste TOPis järjepidevalt vähemaks: 2023. aastal oli kuni 35aastaste edetabelis 26 noort, mullu 24 ja tänavu 22.
Tagasi Äripäeva esilehele

