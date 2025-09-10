Soome turiste ööbis juulis Eestis vähem kui aasta tagasi
Juulis peatus Eesti majutusettevõtetes ligikaudu 502 000 turisti, mida on 1% vähem kui aasta tagasi, teatas statistikaamet. Soome turistide arv vähenes aastaga 7%, USA turiste oli aga kolmandiku võrra rohkem.
“Selline mõte ehitada väga kvaliteetne luksuslik spaakeskus tiksus mul aastaid peas. Ise olen siit pärit, vanemad on siit pärit,” rääkis Andres Linnas loodusspaahotelli sarikapeo tähistamisel Peipsi põhjakaldal Uuskülas.
Kujutle hommikuid, kus ärkad linnulaulu ja metsatuule saatel, akna taga kõrguvad majesteetlikud männid ja silme ees voolab rahulik oja. Kõigest 15 minutit eraldab sind Tallinna südalinna kiirest rütmist, kuid sinu kodu asub keset rohelust ja privaatsust. Kakumäe Paradiis ei ole lihtsalt kodu, vaid haruldane võimalus luua endale elustiil, kus luksus, loodus ja linnamugavused kohtuvad ajas kasvava investeeringuga.