S&P 500, Nasdaq ja Dow Jones saavutasid keset jahtuvat tööturgu uued tipud

S&P 500 indeksi aktsiate tõusu vedas energiasektor, mida toetas nafta hindade tõus pärast Iisraeli rünnakut Kataris.
Foto: Reuters/Scanpix
S&P 500 kerkis 0,27% ja sulgus rekordil 6512,61 punkti juures. Nasdaqi liitindeks lisas 0,37% ning jõudis teist päeva järjest uue tipptasemeni, lõpetades 21 879,49 punktil. Dow Jonesi tööstusindeks tõusis 0,43% ja lõpetas samuti rekordtasemel 45 711,34 punkti juures.
