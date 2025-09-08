Rikaste TOPi parim naine edestab Heiti Häält ja Andres Viisemanni

Ettevõtja Kaido Jõeleht oli 60ndate eluaastate alguses, kui kutsus lapsed kokku, et üheskoos selgeks teha, kuidas isa loodud varandus tulevikus jaguneb. “Ma olen näinud väga palju seda, et nende asjadega jäädakse hiljaks ja siis on palju probleeme. Nüüd kõik teavad, kuidas vara jagatud on ja asi klaar.”