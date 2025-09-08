Äripäev
  08.09.25, 06:00

Rikaste TOPi parim naine edestab Heiti Häält ja Andres Viisemanni

Tänavuse Rikaste TOPi naiste võidusumma edestab nii mõnegi tuntuma meesettevõtja tulemust. Samuti lisandus naiste sekka uus inimene, kelle vara väärtus kasvas rohkem kui 100 miljoni euroni.
Rikaste TOPi parim naine edestab Heiti Häält ja Andres Viisemanni
  • Foto: Picture Alliance / Ute Grabowsky / photothek.de / Scanpix
Kui eelmisel aastal hindas Äripäev naiste arvestuse võitja vara väärtuseks 129,7 miljonit eurot, siis tänavuses edetabelis kasvas võidusumma 152,2 miljoni euroni. Seda on rohkem kui näiteks tänavuses tabelis Alexela asutajal Heiti Häälel või LHV Groupi ühel rajajal Andres Viisemannil.
Värske Rikaste TOPi üldtabeli avaldab Äripäev 10. septembril.
Käesoleval aastal jõudis Rikaste TOPi 500 hulka kokku 58 naist. Mullu jõudis üldtabelisse 55 naist.
Toome esialgu välja Rikaste TOPi esimesed kümme naist.
