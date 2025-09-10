Tagasi ST 10.09.25, 04:00 Kakumäe Paradiis – eksklusiivsed kodud nõudlikule maitsele Kujutle hommikuid, kus ärkad linnulaulu ja metsatuule saatel, akna taga kõrguvad majesteetlikud männid ja silme ees voolab rahulik oja. Kõigest 15 minutit eraldab sind Tallinna südalinna kiirest rütmist, kuid sinu kodu asub keset rohelust ja privaatsust. Kakumäe Paradiis ei ole lihtsalt kodu, vaid haruldane võimalus luua endale elustiil, kus luksus, loodus ja linnamugavused kohtuvad ajas kasvava investeeringuga.

Kakumäe Paradiis on eksklusiivne arendus Tallinna lääneosas Tiskre oja ääres. 3D-visuaal: Kakumäe Paradiis

Kakumäe Paradiis on eksklusiivne elamuarendus Tallinna lääneosas asuvas Vismeistri asumis, mis kuulub pealinna hinnatumate ja kiiremini väärtust kasvatavate piirkondade hulka. See ei ole pelgalt koht kodu rajamiseks, vaid terviklik elukeskkond, kus loodus, arhitektuur ja elustiil põimuvad ühtseks tervikuks. Piiratud arv kõrghaljastusega eramukrunte pakuvad võimalust elada rütmis, kus vaikust ja rohelust tasakaalustab mugav ühendus pealinna kesksete teenuste ja võimalustega. Kakumäe Paradiis on loodud neile, kes hindavad esinduslikku elustiili, püsivat väärtust ja teadlikku valikut investeerida oma tulevikku.

Kakumäe Paradiisi kõrghaljastusega eramukruntideni viib asfalteeritud ja valgustatud tee koos vajalike vee-, kanalisatsiooni- ja elektriliitumistega. Foto: Sven Zacek

Kakumäe Paradiisi muudab ainulaadseks asjaolu, et kõik eeldused sinu unistuste kodu rajamiseks on juba loodud: igale krundile on väljastatud ehitusluba villa-tüüpi eramu rajamiseks. Kruntideni viivad asfalteeritud ja valgustatud sõidu- ning kergliiklusteed, samuti on olemas vajalikud vee-, kanalisatsiooni- ja elektriliitumised. Kõik on valmis selleks, et sina saaksid koheselt oma kodu ehitusega alustada. Kui aga soovid olemasolevale projektile oma nägemuse järgi viimast lihvi anda või muudatusi teha, on meie arhitektid valmis sind igal sammul nõustama ja abistama.

Majade puhas ja sirgjooneline arhitektuur mõjub rahustavalt ning pakub igas nüansis esteetilist naudingut. 3D-visuaal: Kakumäe Paradiis

Premium-klassi kodud nõudlikule maitsele

Kakumäe Paradiis on paik, kus modernne arhitektuur sulandub ühte looduse ürgse rahuga. Tulevaste villade sirgjooneline ja minimalistlik disain ühendab endas naturaalse puidu soojust ja modernsete kiviplaatide elegantsi, luues harmoonilise terviku ümbritseva keskkonnaga – puidust fassaad toob majadesse hubasust, samas kui kivi ja metall annavad tervikule kaasaegsust ja jõulisust. Erinevatel tasanditel paiknevad terrassid ja rõdud sobivad suurepäraselt hommikukohvi nautimiseks, mõnusateks õhtuteks pere seltsis ning kauniteks hetkedeks, mil pilk puhkab männimetsal ja ojaveel.

Õhtused hetked terrassil muudab eriliseks eramuid ümbritsev kõrghaljastus, mis loob nii lummava vaate kui tagab privaatsuse. 3D-visuaal: Kakumäe Paradiis

Siia loodud elukeskkond on unikaalne, sest kaasaegsed vormid on ümbritsevaga tasakaalus, sidudes looduse lahutamatuks osaks kodu tervikust. Avatud planeeringud ja suured klaaspinnad lasevad valgusel igal aastaajal tubadesse voolata, muutes kodud avarateks ja valgusküllasteks pelgupaikadeks, kus hing saab puhata ja aeg omas rütmis kulgeda.

Valgusküllased eluruumid loovad inspireeriva keskkonna, kus igapäevane heaolu ja elukvaliteet tõusevad uuele tasemele. 3D-visuaal: Kakumäe Paradiis

Kõik on valmis! Ehitusload villa-tüüpi eramute rajamiseks on olemas ja sina saad kasvõi kohe oma unistuste kodu ehitusega alustada!

Elustiil, kus privaatsus ja linn kohtuvad

Kakumäe Paradiisis põimuvad igapäevane mugavus ja kõrgetasemeline elustiil. Siit leiad täiusliku tasakaalu privaatsuse, kvaliteetse infrastruktuuri ja igapäevaeluks vajalike teenuste vahel. Kakumäe rand, kaunis promenaad ja Haven Kakumäe jahisadam jäävad vaid jalutuskäigu kaugusele, pakkudes võimalust nautida päikesetõuse ja -loojanguid ning rahustavat merekohinat oma kodu vahetus läheduses.

Elu, kus sind ümbritsevad rohelus ja meri, ent pealinna mugavused on alati käeulatuses. Foto: Sven Zacek

Lisaks merele ja rannale ootavad sind rohelised pargid ja valgustatud metsarajad, kus saad igal aastaajal nautida rahu ja harrastada aktiivset eluviisi – olgu selleks hommikused jooksutiirud, rattasõidud, jalutuskäigud või talvised suusaretked. Siin järgneb lõõgastavale hommikule pärastlõunane jahisõit Haven Kakumäe sadamast ja päeva võtab kokku õhtusöök restoranis Puri koos vaatega purjekatega. See on elu, kus aeg kulgeb sinu tingimustel.

Siin ei ole kodu pelgalt aadress, vaid teadlik elustiilivalik. Elu Vismeistris tähendab turvalisust, rahu ja kogukonnatunnet: kohta, kus naabrid tunnevad üksteist nimepidi ja lapsed saavad muretult õues mängida. Samas ei ole Kakumäe sugugi eraldatud ning Tallinna südalinna jõuab sinu uuest kodust vaid veerand tunniga. Ka koolid, lasteaiad, poed ja spordiklubid paiknevad mugavalt mõneminutilise sõidu kaugusel.

Haven Kakumäe ja Puri restoran asuvad Kakumäe Paradiist jalutuskäigu kaugusel, rikastades piirkonda aktiivse elustiili ja kõrgetasemelise teenindusega. Foto: Sven Zacek

Kakumäe Paradiis ei ole linnadžungel, vaid džungel linnas – haruldane paik, kus moodne arhitektuur kohtub looduse, privaatsuse ja mereäärse rahuga. Just see kooslus muudab siinsed kõrghaljastusega eramukrundid enamaks kui lihtsalt elupaigaks.

Investeerimine Kakumäe Paradiisi on teadlik valik, mis ühendab kõrge elukvaliteedi ja ajas püsiva väärtuse ka järgmiste põlvkondade jaoks. Olgu eesmärgiks rajada oma unistuste kodu või kindlustada madala riskiga investeering tulevikku, Kakumäe Paradiis pakub haruldast võimalust mõlemaks.

Tule ja tunneta, mida tähendab elada looduse keskel, nautides samal ajal kõiki linnamugavusi. Kakumäe Paradiis ootab sind – just siin võib alata sinu järgmine peatükk!

Tutvu arendusega ja broneeri personaalne kohtumine veebilehel kakumaeparadiis.ee