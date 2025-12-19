Tagasi ST Ebaseaduslik tubakakaubandus on kujunemas julgeolekuohuks Eestis on ebaseaduslik tubaka- ja nikotiiniturg viimase aasta jooksul hüppeliselt kasvanud ning probleem ei piirdu enam ainult maksutulude kaotusega. Philip Morris Eesti välissuhete juhi Kai Tammisti hinnangul on tegemist laiema nähtusega, mis puudutab lisaks rahvatervisele ka organiseeritud kuritegevust ja riiklikku julgeolekut.

Saates räägime ebaseadusliku tubaka- ja nikotiinituru hetkeseisust Eestis ning sellest, miks on varimajandus viimastel aastatel taas jõuliselt kasvanud. Arutame, kui suur osa Eestis tarbitavatest sigarettidest ja e-sigarettidest on maksustamata ning millist kahju see tekitab riigieelarvele.

Juttu tuleb ebaseaduslike e-sigarettide laialdasest levikust ja noorte lihtsast ligipääsust keelatud toodetele, samuti sellest, kuidas organiseeritud kuritegelikud rühmitused ja salajased tehased Balti riikides turgu mõjutavad. Käsitleme Valgevene rolli salakaubanduses, hinnavahede mõju ning geopoliitilisi riske, sealhulgas Venemaa mõju hübriidohtude kaudu.

Saates vaatame ka laiemat pilti: kuidas on aktsiisipoliitika mõjutanud ebaseadusliku turu kasvu Euroopas, milliseid õppetunde saab võtta teiste riikide kogemusest ning millised meetmed võiksid aidata varimajandust piirata, ilma et legaalset turgu veelgi moonutataks. Samuti käsitleme tööstuse vastutuse piire ja koostöövõimalusi riigiga.